Βγαίνουν στις αίθουσες σήμερα (30/7) η νέα περιπέτεια του Spider-Man («Καινούργια Μέρα») με τον Τομ Χόλαντ, το ιαπωνικό δράμα που βασίζεται στο πρώτο βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο («Αχνή Θέα των Λόφων») και η φρέσκια σκηνοθετική δουλειά του Ρεμί Μπεζανσόν.

Παράλληλα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ξανά στη μεγάλη οθόνη την πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, τα «Ψηλά Τακούνια» του Πέδρο Αλμοδoβάρ, καθώς και κλασικά έργα των Μάρτιν Σκορσέζε, Φρίντριχ Μούρναου και Λουκίνο Βισκόντι.

«Spider-Man: Καινούργια Μέρα» με τον Τομ Χόλαντ

Μετά την παγκόσμια επιτυχία-ρεκόρ της ταινίας «Spider-Man: No Way Home», η νέα ταινία «Spider-Man: Καινούργια Μέρα» σηματοδοτεί ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τον Peter Parker και τον Spider-Man.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τα γεγονότα της ταινίας «No Way Home» και ο Peter είναι πλέον ένας ενήλικας που ζει εντελώς μόνος, έχοντας εθελοντικά εξαφανιστεί από τη ζωή και τις αναμνήσεις των ανθρώπων που αγαπά. Καταπολεμώντας το έγκλημα σε μια Νέα Υόρκη που δεν γνωρίζει πλέον το όνομά του, έχει αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στην προστασία της πόλης του, ως Spider-Man πλήρους απασχόλησης, αλλά καθώς οι απαιτήσεις προς αυτόν μεγαλώνουν, η πίεση πυροδοτεί μια εκπληκτική φυσική εξέλιξη που απειλεί την ύπαρξή του, την ίδια στιγμή που ένα παράξενο νέο μοτίβο εγκλημάτων δημιουργεί μία από τις πιο ισχυρές απειλές που έχει αντιμετωπίσει ποτέ.

Σκηνοθεσία: Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον

Πρωταγωνιστούν: Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σέιντι Σινκ, Τζέικομπ Μπατάλον, Τζον Μπερνθαλ, Τράμελ Τίλμαν, Μάικλ Μάντο, Μαρκ Ράφαλο.

Διάρκεια: 145 λεπτά

Έτος: 2026

Διανομή: Feelgood Entertainment

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«Αχνή Θέα των Λόφων»: Το πρώτο έργο του Καζούο Ισιγκούρο στη μεγάλη οθόνη

Το πρώτο βιβλίο του Καζούο Ισιγκούρο (Τα Απομεινάρια μιας Μέρας, Ο Θαμμένος Γίγαντας) μεταφέρεται επιβλητικά στη μεγάλη οθόνη. Ένα αινιγματικό μυστήριο που διατρέχει τις δεκαετίες και γεννιέται από μια θύελλα αναμνήσεων του μεταπολεμικού Ναγκασάκι. Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών 2025.

Σύνοψη

1982, Ηνωμένο Βασίλειο. Μια επίδοξη Ιαπωνοβρετανίδα συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από τη μητέρα της, σχεδιάζοντας να γράψει ένα βιβλίο βασισμένο στις μεταπολεμικές εμπειρίες της στο Ναγκασάκι. Στην πορεία, ανακαλύπτει πως κάτι σε αυτές τις διηγήσεις δεν ταιριάζει.

Κέι Ισικάβα (Kei Ishikawa) – Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Ο Κέι Ισικάβα (Kei Ishikawa) σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Λοτζ (Łódź) της Πολωνίας. Επιστρέφοντας στην Ιαπωνία, ξεκίνησε την καριέρα του σκηνοθετώντας τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους. Η πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, «Traces of Sin», έκανε πρεμιέρα στο 73ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, στο τμήμα Orizzonti, και απέσπασε ευρεία αναγνώριση από κοινό και κριτικούς. Η ταινία «A Man», η οποία επίσης προβλήθηκε στη Βενετία και αποτέλεσε την ταινία λήξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν το 2022, κατέκτησε οκτώ σημαντικά βραβεία στα 46α Βραβεία της Ιαπωνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων εκείνα της Καλύτερης Ταινίας και της Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

A Pale View of The Hills

Σκηνοθεσία: Κέι Ισικάβα

Με τους: Σούζου Χιρόσε, Φούμι Νικάιντο, Γιο Γιόσιντα, Καμίλα Άικο

Χώρα: Ιαπωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Σιγκαπούρη

Γλώσσα: Αγγλικά, Ιαπωνικά

Είδος: Δράμα, Ιστορικό

Έτος: 2025

Διάρκεια: 123′

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«Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο» του Ρεμί Μπεζανσόν

Ο μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος, Φρανσουά, γράφει συναρπαστικές ιστορίες εγκλήματος – «Η Άγκαθα Κρίστι συναντά την Κόκκινη Πίμπερνελ» – αλλά έξω από τον ξέφρενο φανταστικό κόσμο των μυθιστορημάτων του Marquis la Rose, η ζωή απέχει πολύ από το να είναι συναρπαστική.

Σύνοψη ταινίας

Η σύντροφός του, Κολέτ, καθηγήτρια στη Σορβόννη και παγκοσμίου φήμης ειδικός στον Άλφρεντ Χίτσκοκ, έχει κουραστεί να παρακολουθεί τον Φρανσουά να κάθεται στο διαμέρισμά τους με τις πιτζάμες του και λαχταρά τον ενθουσιασμό των κλασικών ταινιών που παρακολουθεί με τους μαθητές της.

Όταν η Κολέτ αρχίζει να υποψιάζεται τον εκκεντρικό γείτονά τους, ηθοποιό, ότι δολοφόνησε τη γυναίκα του, η καθημερινή ζωή του ζευγαριού ανατρέπεται – και η σχέση τους ξαναζωντανεύει.

Le crime du 3e étage – Murder in the Building

Σκηνοθεσία: Ρεμί Μπεζανσόν

Πρωταγωνιστούν: Ζιλ Λελούς, Λετισιά Καστά, Γκιγιόμ Γκαλιέν, Ιζαμπέλ Αϊμέ Γκονθάλεθ-Σόλα, Ματιάς Ζακέν, Τζένα Κναφό, Μπενεντίκτ Σουανέ.

Διάρκεια: 104 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Διανομή: Spentzos Films

Έτος: 2026

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«Ψηλά Τακούνια» του Πέδρο Αλμοδόβαρ σε επανέκδοση

Μια σχέση μητέρας-κόρης στα άκρα, με τον απαράμιλλο τρόπο του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Η Weirdwave παρουσιάζει στα θερινά, σε ψηφιακή επανέκδοση, τα Ψηλά τακούνια, το μεταμοντέρνο χιουμοριστικό μελόδραμα του Πέδρο Αλμοδόβαρ που αγαπήθηκε πολύ για το απαράμιλλο στυλ του κορυφαίου Ισπανού δημιουργού. H ταινία προβάλλεται 35 χρόνια μετά την πρώτη της παρουσίαση.

Μια καλλιτέχνιδα επιστρέφει στη Μαδρίτη έπειτα από 15 χρόνια στο εξωτερικό και βρίσκει την 27χρονη κόρη της παντρεμένη με έναν από τους πρώην εραστές της.

Το κορίτσι έχει μεγαλώσει με τον πατέρα του, αλλά παραμένει προσκολλημένο στο πρόσωπο της απούσας και άσπλαχνης μητέρας του, η οποία βγάζει τώρα όλη της την οργή και την πικρία πάνω σε μία εύθραυστη κόρη. Όταν τελικά ξανασυναντιούνται το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό….

Tα Ψηλά τακούνια είναι ένα μελόδραμα γεμάτο «καπνό, πούπουλα και γέλιο», που όμως ταυτόχρονα λειτουργεί ως μέσο για να μιλήσει για βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα: ενοχή, πόθο, μνήμη και συγχώρεση. Είναι μια ακόμα άσκηση στυλ του Αλμοδόβαρ, ο οποίος δημιουργεί έναν κόσμο που υπάρχει μόνο με τους δικούς του όρους.

Τρελές καταστάσεις συνδυάζονται με κυνισμό, μια εσάνς Μπέργκμαν και μία εντελώς εκκεντρική καταβύθιση στην ψυχολογία των χαρακτήρων και των ανθρώπινων σχέσεων.

Μια σχέση μητέρας-κόρης στα άκρα. Ένα μελοδραματικό νουάρ γεμάτο επιθυμία, ενοχή και περφόρμανς με τη Βικτόρια Αμπρίλ και τη Μαρίζα Παρέδες να δίνουν ρεσιτάλ ηθοποιίας παραδίδοντάς μας δυο από τους πιο αξιομνημόνευτους χαρακτήρες σε όλο το αλμοδοβαρικό έργο.

Πάθη, απίθανες συμπτώσεις, ατέλειωτες εξομολογήσεις και ποταμοί δακρύων με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, σε μεγάλα κέφια, να καταπιάνεται και πάλι με το αγαπημένο του θέμα, τους οικογενειακούς δεσμούς, και να κλείνει το μάτι στον θεατή, υπονομεύοντας απολαυστικά τα μελοδραματικά κλισέ με το γνωστό χιούμορ και την υπερβολή του…

Αξέχαστα τα τραγούδια της Luz Casal “Un año de amor” και “Piensa en mi” στην ταινία.

Tacones Lejanos

Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Ηθοποιοί: Βικτόρια Αμπρίλ, Μαρίσα Παρέδες, Μιγκέλ Μποσέ

Χώρα: Ισπανία

Έτος: 1998

Διάρκεια: 112′

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«Following»: H πρώτη ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Με το καλημέρα ο Κρίστοφερ Νόλαν απέδειξε ότι ήταν έτοιμος δημιουργός, με ένα υποβλητικό neo-noir, με τίτλο Following, που τα βάζει με τον Χρόνο, παίζει με την αφήγηση και ανατρέπει διαρκώς τις προσδοκίες μας, όπως στις διασημότερες ταινίες που ακολούθησαν.

Σύνοψη

Ένας άνεργος συγγραφέας, που ακολουθεί στα κρυφά άγνωστους ανθρώπους για να αντλήσει υλικό για τα βιβλία του, γνωρίζει τον Κομπ, έναν γοητευτικό διαρρήκτη, που τον μυεί στον τρόπο δράσης του.

Λίγα λόγια για τον Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς του κινηματογράφου, γνωστός για τις πολύπλοκες αφηγήσεις, τη θεματική του γύρω από τον χρόνο και τη μνήμη και τη χρήση εντυπωσιακών πρακτικών εφέ. Έγινε ευρύτερα γνωστός με το Memento (2000) και αργότερα σκηνοθέτησε επιτυχημένες και πολυβραβευμένες ταινίες όπως τα The Dark Knight, Inception, Interstellar, Dunkirk και Oppenheimer. Το 2024 κέρδισε το πρώτο του Όσκαρ Σκηνοθεσίας για το Oppenheimer, ενώ ως παραγωγός της ίδιας ταινίας βραβεύτηκε και με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Επιπλέον έχει τιμηθεί με σημαντικά διεθνή βραβεία, όπως BAFTA, Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice για τη σκηνοθετική του δουλειά στο Oppenheimer.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Νόλαν

Με τους: Τζέρεμι Θίομπαλντ, Άλεξ Χο, Λούσι Ράσελ, Τζον Νόλαν, Ντικ Μπράντσελ

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Είδος: Μυστηρίου, Θρίλερ

Έτος: 1998

Διάρκεια: 69’

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«Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, σε επανέκδοση

Επετειακή επανέκδοση για τα 50 χρόνια από το αριστούργημα του Μάρτιν Σκορσέζε με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ ντε Νίρο, σε 4Κ αποκατεστημένη κόπια.

Ένας πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Βιετνάμ, ο Τράβις Μπικλ, ζει πλέον στη Νέα Υόρκη και εργάζεται ως ταξιτζής τη νύχτα, καθώς υποφέρει από αϋπνίες και από κατάθλιψη, ενώ τη μέρα συχνάζει σε πορνό-κινηματογράφους. Αν και προσπαθεί να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες, παραμένει μοναχικός, με έντονη την αίσθηση του σωστού και του λάθους και δυσφορώντας με την κατάπτωση της ανθρωπότητας. Ο Τράβις, παθαίνει ψύχωση με μία όμορφη κοπέλα, που εργάζεται στην προεκλογική εκστρατεία ενός γερουσιαστή, την Μπέτσι, αλλά μετά από ένα άτυχο ραντεβού μαζί της, τρελαίνεται και αποφασίζει να μετατραπεί σε εκδικητή και αιματοβαμμένο Μεσσία. Μια από τις προτεραιότητες που βάζει είναι η διάσωση της ανήλικης πόρνης Άιρις, που προσπαθεί να ξεφύγει από τον βούρκο και τον προαγωγό της.

Με τους Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζόντι Φόστερ, Σίμπιλ Σέπερντ, Χάρβεϊ Καϊτέλ.

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«Faust» του Φρίντριχ Μούρναου σε επανέκδοση

Ο δαίμονας Μεφίστο στοιχηματίζει με τον Θεό ότι μπορεί να διαφθείρει την ψυχή ενός θνητού. O σπουδαίος Γερμανός σκηνοθέτης του “Νοσφεράτου”, Φρίντριχ Μούρναου, γύρισε την ασπρόμαυρη βωβή κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Γκαίτε πριν 100 χρόνια. Η θρυλική ταινία επανέρχεται στις αίθουσες.

Πρόκειται για την τελευταία ταινία του Μούρναου που γυρίστηκε στη Γερμανία πριν από τη μετακόμισή του στο Χόλιγουντ. Συνδυάζει τον υπερφυσικό τρόμο με τον ρομαντισμό

και μια τραγωδία που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, υφαίνοντας μια ιστορία που είναι ταυτόχρονα οικεία και επική. Το έργο είναι αριστουργηματικό δείγμα της κινηματογραφικής τέχνης. Ο Φάουστ είναι μια τραγωδία σχεδιασμένη με υπέροχες εικόνες σαν πίνακες ζωγραφικής στο φως και τη σκιά.

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«Η Γοητεία της Αμαρτίας» του Λουκίνο Βισκόντι σε επανέκδοση

Ένας Αμερικανός συνταξιούχος καθηγητής που ζει μοναχική ζωή σε ένα πολυτελές σπίτι στη Ρώμη, έρχεται αντιμέτωπος με μία χυδαία μαρκησία και την παρέα της: τον εραστή της, την κόρη της και τον φίλο της κόρης της και αναγκάζεται να τους νοικιάσει ένα διαμέρισμα στον πάνω όροφο του σπιτιού του. Από αυτό το σημείο η ήσυχη ρουτίνα του μετατρέπεται σε χάος από τους ενοικιαστές του και τις μηχανορραφίες τους, και η ζωή όλων παίρνει απρόσμενη αλλά αναπόφευκτη στροφή.

Με τους Βαλεντίνο Μάτσι, Βιτόριο Φανφόνι, Γκάι Τρέγιαν, Ελβίρα Κορτέζ, Ένζο Φιερμόντε, Ζαν-Πιερ Ζολά, Κλώντια Μαρσάνι, Μπαρτ Λάνκαστερ, Ουμπέρτο Ράχο, Ρόμολο Βάλι, Σιλβάνα Μανγκάνο, Στέφανο Πατρίζι, Τζορτζ Κλέιτοτ, Φιλίπ Χέρσεντ, Χέλμουτ Μπέργκερ.

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