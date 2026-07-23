Διπλό το ενδιαφέρον στις αίθουσες από σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, καθώς το πρόγραμμα των νέων προβολών πλαισιώνεται από δύο ολοκαίνουργιες επιλογές αλλά και ένα ισχυρό πακέτο επανεκδόσεων.

Ασφαλώς, τα βλέμματα τραβάει η επιστροφή του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν. Ο υποψήφιος για BAFTA δημιουργός διακόπτει μια δεκαετή κινηματογραφική σιγή και επανέρχεται στο σινεμά με το «Η Δική της Κόλαση».

Για ένα εντελώς διαφορετικό, πιο ανάλαφρο κλίμα, η γαλλική κωμωδία «Συμπέθεροι από Σόι 2» σε σκηνοθεσία Ζυλιέν Ερβέ, υπόσχεται να προσφέρει στιγμές ξεγνοιασιάς.

Το πρόγραμμα της εβδομάδας συμπληρώνουν 5 σπουδαίες επανεκδόσεις, έτοιμες να μας ταξιδέψουν ξανά στη χρυσή εποχή του σινεμά κάτω από τον θερινό ουρανό.

«Η Δική της Κόλαση»

Έπειτα από δέκα χρόνια, ο υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν (Drive, The Neon Demon), επανέρχεται στη μεγάλη οθόνη με ένα τολμηρό και βαθιά προσωπικό κινηματογραφικό όραμα.

Η Δική της Κόλαση διαδραματίζεται σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον, έναν υπνωτικό κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μία ξεχωριστή αισθητική που συναντάμε και στις προηγούμενες ταινίες του Ρεφν, Drive, Μόνο Ο Θεός Συγχωρεί και The Neon Demon.

Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K (Τσαρλς Μέλτον), έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle (Σόφι Θάτσερ), μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders (Ντάγκρεϊ Σκοτ), πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique (Αβάνα Ρόουζ Λιου), την πρώην κολλητή της φίλη.

Her Private Hell

Σκηνοθεσία: Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν

Πρωταγωνιστούν: Σόφι Θάτσερ, Τσαρλς Μέλτον, Χαβάνα Ρόουζ Λιου, Κριστίνε Φρόσεθ Σιόλι Κουτσούνα, Αόι Γιαμάντα

Διάρκεια: 110 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ, Δανία

Έτος Παραγωγής: 2026

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Συμπέθεροι από Σόι 2

Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως μια νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμη περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Η συνέχεια της επιτυχημένης κωμωδίας επιστρέφει με νέες εκπλήξεις γύρω από την ταυτότητα και το χάος που μπορεί να προκαλέσει η αλήθεια.

Σκηνοθεσία: Ζυλιέν Ερβέ

Πρωταγωνιστούν: Κριστιάν Κλαβιέ, Ντιντιέ Μπουρντόν, Μαριάν Ντενικούρ, Σιλβί Τεστί, Κλοέ Κουλού, Ζυλιέν Πεστέλ, Πατρίκ Πρεζάν

Διάρκεια: 91 λεπτά

Γλώσσα: Γαλλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2026

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«Θρέψε Κοράκια» του Κάρλος Σάουρα σε επανέκδοση

Η Summer Classics παρουσιάζει φέτος στα θερινά σινεμά το αριστούργημα του Κάρλος Σάουρα «Θρέψε Κοράκια» (Cría Cuervos, 1976), μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ταινίες της δεκαετίας του ’70. Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή και τη βράβευσή της με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών, η εμβληματική ταινία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της θέση ως κορυφαίο δείγμα του ισπανικού μεταπολιτευτικού σινεμά.

Στο Θρέψε Κοράκια (Cría Cuervos, 1976) ο Σάουρα σε μία από τις πιο μεστές κινηματογραφικές αφηγήσεις της καριέρας του, μετατρέπει την ιστορία μιας δυσλειτουργικής οικογένειας σε μια βαθιά πολιτική αλληγορία, καταργώντας διαρκώς τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, τη μνήμη και το όνειρο. Στην Ισπανία της μεταφρανκικής εποχής, μέσα από τα μάτια της οκτάχρονης πρωταγωνίστριας αποτυπώνεται μια κοινωνία εγκλωβισμένη στη σιωπή και το τραύμα, με το συγκλονιστικό βλέμμα της εκπληκτικής μικρής Άνα Τόρεντ να γίνεται το συναισθηματικό και αφηγηματικό κέντρο βάρους ολόκληρης της ταινίας. Ο Σάουρα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα διαρκούς αμφισημίας: Οι ανεπαίσθητες μεταβάσεις ανάμεσα στους διαφορετικούς χρονικούς άξονες και τα σχεδόν κλειστοφοβικά κάδρα που αντανακλούν τη συναισθηματική απομόνωση των χαρακτήρων συνθέτουν ένα έργο όπου κάθε εικόνα αποτελεί ταυτόχρονα ένα τελείως προσωπικό βίωμα και μια συλλογική ιστορική καταγραφή, ενώ το χαρακτηριστικό Porque te vas της Jeanette που ακούγεται επαναληπτικά σε κομβικές στιγμές, λειτουργεί όχι μόνο ως μουσικό μοτίβο αλλά και ως οργανικό στοιχείο της αφήγησης, συνδέοντας ανεξίτηλα το τραγούδι με το κινηματογραφικό σύμπαν του Σάουρα.

Με νέα ψηφιακή αποκατάσταση σε 4Κ και έχοντας διατηρήσει το απόλυτο 100% στο Rotten Tomatoes, το μοναδικό Θρέψε Κοράκια (Cría Cuervos, 1976) παραμένει μια καθηλωτική εξερεύνηση της παιδικής ματιάς και της δύναμης της μνήμης, αλλά και μία από τις σημαντικότερες πολιτικές αλληγορίες στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου.

Σύνοψη

Μαδρίτη, δεκαετία του 1970. Μετά τον θάνατο των γονιών της, η οκτάχρονη Άννα μεγαλώνει μαζί με τις αδελφές της στο αρχοντικό της αυστηρής κι απόμακρης θείας τους. Πιστεύοντας πως μπορεί να επικοινωνήσει με τη νεκρή μητέρα της, πλάθει έναν εσωτερικό κόσμο όπου η πραγματικότητα, η φαντασία, το παρελθόν και το μέλλον μπλέκονται αξεδιάλυτα.

Cria Cuervos

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Κάρλος Σάουρα

Πρωταγωνιστούν: Άνα Τόρεντ, Τζέραλντιν Τσάπλιν

Διάρκεια: 100 λεπτά

Γλώσσα: Ισπανικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Χώρα Παραγωγής: Ισπανία

Έτος Παραγωγής: 1976

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«Μια Θέση στον Ήλιο» του Τζορτζ Στίβενς, με τους Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ σε επανέκδοση

Η Repertory Films παρουσιάζει τη σημαντικότερη επανέκδοση του φετινού καλοκαιριού, το αριστουργηματικό και τιμημένο με έξι βραβεία Όσκαρ “Μια Θέση στον Ήλιο” (A Place in the Sun) του 1951, σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Στίβενς. Μια ιστορία για την αγάπη, την απληστία και την τιμωρία.

Σύνοψη ταινίας

Ο φτωχός ανιψιός πλούσιου βιομηχάνου συναναστρέφεται δύο γυναίκες, δεσμεύεται υποχρεωτικά (λόγω εγκυμοσύνης) με τη μία αλλά είναι αληθινά ερωτευμένος με την (πλούσια) άλλη. Οι διακοπές των νεόνυμφων σε μια λίμνη ίσως μπορέσουν να δώσουν μια… μοιραία λύση σ’ αυτό το ερωτικό τρίγωνο.

A Place in the Sun

Σκηνοθεσία: Τζορτζ Στίβενς

Πρωταγωνιστούν: Μοντγκόμερι Κλιφτ, Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Σέλεϊ Γουίντερς, Αν Ρεβέρ, Φρεντ Κλαρκ, Ρέιμοντ Μπερ

Διάρκεια: 117 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 1951

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«Τρέξε Λόλα Τρέξε» σε σκηνοθεσία και σενάριο Τομ Τίκβερ

Η Λόλα έχει μόλις 20 λεπτά στη διάθεσή της για να βρει 100.000 μάρκα και να προλάβει το φίλο της σ’ ένα μοιραίο ραντεβού. Μόνο που η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται τρεις φορές με μικρές παραλλαγές.

Μία από τις πιο επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου επιστρέφει στα θερινά σινεμά, 26 χρόνια μετά την πρώτη της κυκλοφορία.

Μια ιλιγγιώδης κινηματογραφική εμπειρία που μιλά με μοναδικό τρόπο για τον χρόνο, την τύχη, την αγάπη και το χάος της σύγχρονης ζωής.

Run Lola Run

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Τομ Τίκβερ

Ηθοποιοί: Φράνκα Ποτέντε, Μόριτζ Μπλάιμπτροϊ, Χέρμπερτ Κνοπ, Νίνα Πέτρι, Γιόαχιμ Κρελ, Αρμιν Ρόντε, Χάινο Φερχ

Διάρκεια: 81′

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«Επτά Ψυχοπαθείς» σε σκηνοθεσία και σενάριο Μάρτιν ΜακΝτόνα

Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA Μάρτιν ΜακΝτόνα (Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, Τα Πνεύματα του Ινισέριν, Αποστολή στην Μπριζ) υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία σε αυτή την ξεχωριστή μαύρη κωμωδία. Ο Κόλιν Φάρελ υποδύεται έναν ακόμη αξέχαστο χαρακτήρα, και συμπρωταγωνιστούν οι Σαμ Ρόκγουελ, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Γουόκεν, Τομ Γουέιτς, Άμπι Κόρνις και Όλγα Κιριλένκο.

Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτοσυγκέντρωση και έμπνευση. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός.

Seven Psychopaths

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Μάρτιν ΜακΝτόνα

Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φάρελ, Σαμ Ρόκγουελ, Άμπι Κόρνις, Γούντι Χάρελσον, Κρίστοφερ Ουόκεν, Όλγα Κιριλένκο, Τομ Γουέιτς, Ζέλικο Ίβανεκ

Διάρκεια: 110 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Χώρες Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ

Έτος Παραγωγής: 2012

Έγχρωμο

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«Σταυροί στο Μέτωπο»: Αντιπολεμική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ με τον Κερκ Ντάγκλας σε επανέκδοση

«Ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των καθαρμάτων». Γι’ αυτήν τη φράση που ακούγεται στην ταινία, για την οξύτατη και κατά μέτωπο καταγγελία της μιλιταριστικής νοοτροπίας και για τον σαρκαστικό πρωτότυπο αγγλικό της τίτλο (Paths of Glory – Τα μονοπάτια της δόξας), η ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ απαγορεύτηκε για δεκαετίες στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία και σε άλλες φιλελεύθερες χώρες του «πολιτισμένου» κόσμου.

Η ιστορία είναι απλή: το 1917, μέσα στο σφαγείο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, στο γαλλικό μέτωπο, τρεις στρατιώτες επιλέγονται στην τύχη και εκτελούνται για παραδειγματισμό, επειδή την προηγούμενη μέρα ο λόχος τους, σταλμένος ως πρόβατα επί σφαγή, υποχώρησε κατά την διάρκεια μια επίθεσης αυτοκτονίας, εν πλήρη γνώσει των στρατηγών που την αποφάσισαν. Ο συνταγματάρχης τους, έξοχα ερμηνευμένος από τον Κερκ Ντάγκλας, θα τους υπερασπιστεί –χωρίς επιτυχία- στη δίκη-παρωδία που θα προηγηθεί της δολοφονίας τους. Άλλο τόσο απλό και σαφές είναι και το μήνυμα: για τα συμφέροντα των πολιτικών ολιγαρχιών της Ευρώπης και στο όνομα της «πατρίδας» θα σφαγιάζονται και θα συνεχίσουν να σφαγιάζονται, χωρίς λόγο και αιτία, αθώες ανθρώπινες ζωές.

Πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή του Κιούμπρικ, με μια κλιμακούμενη ένταση και μια σκηνοθεσία -η χρήση του τράβελινγκ στις σκηνές των χαρακωμάτων «κόβει την ανάσα»– κι ένα φινάλε που φέρνει δάκρυα στα μάτια, όχι μόνο των στρατιωτών αλλά και των θεατών, οι Σταυροί στο μέτωπο είναι μια από τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες όλων των εποχών.

Paths of Glory

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Σενάριο: Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Τζιμ Τόμσον, Κάλντερ Γουίλινγκχαμ

Πρωταγωνιστούν: Κερκ Ντάγκλας, Ραλφ Μίκερ, Αδόλφ Μενζού,Τζορτζ Μακρίντι, Ρίτσαρντ Αντερσον, Τζο Τέρκελ, Τίμοθι Κάρεϊ

Διάρκεια: 88 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά

Χώρα Παραγωγής: ΗΠΑ

Έτος Παραγωγής: 1957

Ασπρόμαυρο

Υπότιτλοι: Ελληνικά