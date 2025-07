Με οκτώ ταινίες και τέσσερις επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν οι ταινίες «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα», η ταινία της Αλίκης Δανέζη-Κνούτσεν «Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά», το «Motel Destino», ταινία του Καρίμ Αϊνούζ, η οποία κρύβει ένοχα ερωτικά μυστικά. Ακόμη οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν σε επανέκδοση Πέδρο Αλμοδόβαρ, Πολ Νιούμαν, Λουίς Μπουνιουέλ και Φρανσουά Τριφό.

The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα

Η νέα ταινία των Marvel Studios «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» παρουσιάζει τους Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) και Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα.

Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Galactus (Ralph Ineson) και τον αινιγματικό του Αγγελιαφόρο, Silver Surfer (Julia Garner).

Κι αν το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους όσοι ζουν σε αυτόν δεν ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά πολύ προσωπικά.

The Fantastic Four: First Steps

Σκηνοθεσία: Ματ Σάκμαν

Σενάριο: Τζος Φρίντμαν, Ερικ Πίρσον, Τζεφ Κάπλαν, Ιαν Σπρίνγκερ

Φωτογραφία: Τζες Χολ

Μοντάζ: Νόνα Χοντάι, Τιμ Ρος

Μουσική: Μάικλ Τζιακίνο

Πρωταγωνιστούν: Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Ίμπον Μος-Μπάκραχ, Τζόζεφ Κουίν, Τζούλια Γκάρνερ, Νατάσα Λιόν, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Ραλφ Ίνεσον

Διάρκεια: 130 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Έτος Παραγωγής: 2025

Δείτε το τρέιλερ:

«Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά» της Αλίκης Δανέζη-Κνούτσεν

Η νέα παραγωγή της Tanweer, σε συμπαραγωγή με την Roads & Oranges, ακολουθεί ένα ζευγάρι σε διάσταση, σε ένα απομονωμένο νησί, καθώς παλεύει να αποφασίσει αν θα κάνει το βήμα προς την επανασύνδεση ή τον οριστικό χωρισμό. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε την Αγγελική Παπούλια και τον Ανδρέα Κωνσταντίνου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αλίκη Δανέζη Knutsen, η οποία έχει σκηνοθετήσει τρεις μεγάλου μήκους ταινίες που έχουν ταξιδέψει και διακριθεί, μεταξύ άλλων, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, στο Φεστιβάλ Μοντεβιδέο, στο Φεστιβάλ Ρώμης, στο Πανόραμα του Φεστιβάλ Βρυξελλών κ.ά.

Σύνοψη

Ένα ζευγάρι συναντιέται μετά από έναν χρόνο χωρισμού για να οριστικοποιήσει το διαζύγιό του και να διαπραγματευτεί το μέλλον των δύο παιδιών του. Εκείνη μοιάζει σίγουρη για την απόφασή της, ενώ εκείνος φαίνεται να μην έχει δεχθεί ότι ο γάμος τους έχει τελειώσει. Οι έντονες διαφωνίες και οι αντιφάσεις τους φέρνουν τα βαθύτερα συναισθήματά τους στην επιφάνεια. Η αγάπη και η έλξη τους αναζωπυρώνεται, καθώς το νησί, όμορφο και επικίνδυνο, γίνεται καθρέφτης του γάμου τους.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Το «Τόσο Κοντά, Τόσο Μακριά» είναι μια αυθόρμητη, προσωπική κινηματογραφική ματιά στα ακατέργαστα συναισθήματα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται αλλά δεν μπορούν πια να είναι μαζί. Εμπνευσμένη από την πολυπλοκότητα των σχέσεων και τη γλυκόπικρη αίσθηση του αποχωρισμού, η ταινία καταγράφει την ένταση και τη συναισθηματική δίνη του τέλους. Η ταινία αναπτύχθηκε μέσα από μήνες αυτοσχεδιασμών και γυρίστηκε σε λίγες μόνο μέρες σε ένα απομονωμένο νησί – έναν διαρκώς παρόντα τρίτο χαρακτήρα. Ο άνεμος, η θάλασσα και το θρόισμα των φύλλων αντανακλούν τις μεταβαλλόμενες συναισθηματικές καταστάσεις των ηρώων, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν αντικρουόμενα συναισθήματα, κλεισμένοι ο καθένας στον κόσμο του. Τα γυρίσματα έγιναν με χρονολογική σειρά, δίνοντας χώρο στους δημιουργούς και τους ηθοποιούς να δράσουν αυθόρμητα και να αφήσουν τη στιγμή να οδηγήσει την ιστορία. Το φιλμ ζει μέσα στο τοπίο του, στα χρώματα, τους ήχους και τις παύσεις του, αποτυπώνοντας μια διαδρομή που ισορροπεί ανάμεσα στην απόγνωση και την ελπίδα.

Σκηνοθεσία Αλίκη Δανέζη Knutsen

Σενάριο Aλίκη Δανέζη Knutsen, Αγγελική Παπούλια, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Διεύθυνση Φωτογραφίας Vladimir Subotic

Σκηνικά-Κοστούμια Κική Πίττα

Πρωτότυπη Μουσική – Σύνθεση – Ερμηνεία Blaine L. Reininger

Μοντάζ Σμαρώ Παπαευαγγέλου, Ιωάννα Πογιαντζή, Aλίκη Δανέζη Knutsen

Ήχος Θεόφιλος Μποτονάκης

Mιξάζ – Sound Design Άρης Λουζιώτης

Color Μάνος Χαμηλάκης

Mακιγιάζ – Κομμώσεις Εύη Ζαφειροπούλου

Casting Κλεοπάτρα Αμπατζόγλου

VFX Stardust Effects

Πρωταγωνιστούν Αγγελική Παπούλια, Ανδρέας Κωνσταντίνου

Συμμετέχουν Marlene Kaminsky, Στράτος Νταλαμάγκος

Παραγωγοί Διονύσης Σαμιώτης, Νάνσυ Κοκολάκη, Αλίκη Δανέζη Knutsen

Παραγωγή Tanweer Productions

Συμπαραγωγή Roads and Oranges Films

Δείτε το τρέιλερ:

«Motel Destino» του Καρίμ Αϊνούζ

Ένας νεαρός που καταδιώκεται από την αστυνομία και τη πρώην συμμορία του, βρίσκει καταφύγιο σε ένα φτηνό ξενοδοχείο στην ακτογραμμή της βορειοανατολικής Βραζιλίας και ξεκινά έναν παθιασμένο δεσμό με τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Καθώς οι δύο τους μπλέκονται σ’ έναν χορό εξουσίας, επιθυμίας και απελευθέρωσης, ένα επικίνδυνο σχέδιο για ελευθερία αναδύεται.

Από τον Καρίμ Αΐνούζ, σκηνοθέτη των ταινιών «Αόρατη Ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο» & «Firebrand».

Motel Destino

Σκηνοθεσία: Καρίμ Αϊνούζ

Σενάριο: Ουίσλαν Εσμεράλντο, Καρίμ Αϊνούζ, Μαουρίσιο Ζακαρίας

Φωτογραφία: Ελέν Λουβάρ

Μοντάζ: Νέλι Κετιέ

Μουσική: Αμίν Μπουχαφά

Πρωταγωνιστούν: Ιάγκο Ξαβιέ, Νατάλι Ρόχα, Φάμπιο Ασουνσάο

Διάρκεια: 115 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Βραζιλία

Έτος Παραγωγής: 2024

Δείτε το τρέιλερ:

«Ευχαριστούμε για τη Συναλλαγή σας» της Λάιλα Άμπας

Ειπωμένη με χιούμορ και τρυφερότητα αλλά και με ξεκάθαρη πολιτική ματιά, η ταινία της Λάιλα Άμπας είναι ένα γλυκόπικρο, γεμάτο ένταση, σπιρτάδα και οξύ κριτικό πνεύμα φιλμ για τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ανάγκη για αλλαγή.

Σύνοψη

Δύο αδερφές έρχονται αντιμέτωπες με την αδικία του ισλαμικού νόμου, όταν αναγκάζονται να μοιραστούν την περιουσία του πατέρα τους με τον αποξενωμένο αδερφό τους.

Thank You For Banking With Us

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Λάιλα Άμπας

Με τους: Γιασμίν Αλ Μασρί, Κλάρα Χούρι, Καμέλ Ελ Μπάσα, Άνταμ Χατάρ

Χώρες Παραγωγής: Παλαιστίνη, Γερμανία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Αίγυπτος

Γλώσσα: Αραβικά, Αγγλικά

Είδος: Δράμα

Έτος: 2024

Διάρκεια: 92‘

Δείτε το τρέιλερ:

«Σκιές στον Ήλιο» από τον Γερμανό Γιαν-Ολε Γκέρστερ

Ο Τομ, ένας επαγγελματίας τενίστας βρέθηκε κάποια στιγμή σε ένα νησί για διακοπές. Τώρα είναι ο προπονητής σε ένα θέρετρο ξενοδοχείου, παρέχοντας μαθήματα τένις στους τουρίστες. Όταν διασταυρώνεται με μια συγκεκριμένη οικογένεια τουριστών όμως, φαίνεται ότι αρχίζει να βρίσκει τη δική του απόδραση.

Islands

Σκηνοθεσία: Γιαν-Ολε Γκέρστερ

Σενάριο: Γιαν-Ολε Γκέρστερ, Μπλαζ Κούτιν, Λόρι Ντόραν

Φωτογραφία: Χουάν Σαρμιέντο Γκριζάλες

Μοντάζ: Μάθιου Νιούμαν, Αντγε Ζίνγκα

Μουσική: Ντάσα Νταουενχάουερ

Πρωταγωνιστούν: Σαμ Ράιλι, Στέισι Μάρτιν, Τζακ Φάρθινγκ, Ντίλαν Τορέλ, Φατιμά Αντούμ

Διάρκεια: 100 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Γερμανία

Έτος Παραγωγής: 2025

Δείτε το τρέιλερ:

«Ας Αγαπηθούμε Όσο Ζούμε» του Ζαν-Πιερ Αμερίς

Ο εβδομηντάρης Αντουάν Τουσάντ, ζωντανός θρύλος της γαλλικής μουσικής σκηνής, πιστεύει πως η αυλαία της ζωής του έχει πέσει οριστικά, ύστερα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αποφασισμένος να αποσυρθεί διακριτικά, επιβιβάζεται σε ένα τρένο με προορισμό τη Γενεύη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα γνωρίσει τη Βικτουάρ — μια εκκεντρική και γεμάτη ζωντάνια θαυμάστρια. Αυτή η απρόσμενη συνάντηση θα αλλάξει τα πάντα. Ένας δεσμός γεννιέται από το πουθενά, γεμάτος χιούμορ, τρυφερότητα και ανατροπές. Μια απολαυστική και συγκινητική κωμωδία που μας θυμίζει πως ποτέ δεν είναι αργά — για την αγάπη, για μια νέα αρχή ή για λίγη τρέλα. Θα γελάσετε, θα συγκινηθείτε και η καρδιά σας θα χτυπήσει ξανά.

Aimons-Nous Vivants / It Takes Two to Tango

Σκηνοθεσία: Ζαν-Πιερ Αμερίς

Σενάριο: Ζαν-Πιερ Αμερί, Μαριόν Μισό

Φωτογραφία: Πιερλοράντ Μιλόν

Μοντάζ: Κριστίν Λικάς Ναβάρο

Μουσική: Στεφάν Μουσά

Πρωταγωνιστούν: Βαλερί Λεμερσιέ, Ζεράρ Νταρμόν, Πατρίκ Τιμσί, Αλίς ντε Λανκσενγκ, Ερίκ Βιγιάρ, Αντουάν Ματιέ, Σοφί Μουνικό, Φρανσουά Μπερλάν

Διάρκεια: 90 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Έτος Παραγωγή: 2025

Δείτε το τρέιλερ:

Η Μουσική της Ζούγκλας 2

Ένας δεινόσαυρος εμφανίζεται ξαφνικά στη ζούγκλα της Αφρικής, παρασύροντας τον Μάνκι και την Τρανκ σε μια νέα μεγάλη περιπέτεια με ταξίδι στον χρόνο, εξωγήινους, δράση και γέλιο για όλη την οικογένεια. H ταινία είναι βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά Μάνκι και Τρανκ και είναι συνέχεια της ταινίας Η Μουσική της Ζούγκλας.

Ένα πρωί, ο Μάνκι και η Τρανκ ξυπνούν και ανακαλύπτουν έναν στεγόσαυρο, με το όνομα Κλέρενς, στη ζούγκλα τους! Έχει πέσει κατά λάθος μέσα σε μια τρύπα στον χρόνο, που δημιούργησε ο φίλος τους, ο εξωγήινος Φνιπ. Όταν προσπαθούν να επιστρέψουν τον δεινόσαυρο πίσω στο παρελθόν, η Τρανκ πέφτει κι αυτή στην τρύπα και παγιδεύεται στην προϊστορική εποχή.

Jungle Beat 2: The Past

Σκηνοθεσία Σαμ Γουίλσον

Σενάριο Σαμ Γουίλσον

Παραγωγή Τιμ Κέλερ, Ρίτα Μπάνγκα, Φιλ Κάνινγκχαμ, Τζάκι Κάνινγκχαμ

Ηθοποιοί Μαριάν Κυπριανού, Άρης Κυπριανού, Βασίλης Χαραλάμπους, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Πλάτωνας Μουρατίδης, Θανασης Δρακόπουλος, Γιάννης Καραούλης, Πέτρος Κονόμου, Μαρία Κάνθερ

Διεύθυνση Φωτογραφίας Τσαρλ Κολόκοτ

Μουσική Λάρα Πίτερς, Μάθιου Γκάιρ

Διάρκεια 87’

Χώρα Παραγωγής Μαυρίκιος, Νότια Αφρική

Δείτε το τρέιλερ:

«Αγάπη = Τρέλα» του Paolo Genovese

Η νέα κωμωδία του Paolo Genovese, δημιουργού της μεγάλης επιτυχίας “ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ – PERFETTI SCONOSCIUTI”, που γυρίστηκε και σε ελληνικό remake από τον Θοδωρή Αθερίδη, ενώ μεταφέρθηκε και στο θέατρο με επίσης μεγάλη επιτυχία.

Ρομαντικό δείπνο για δύο, ή μήπως για δέκα; Αφού το ζευγάρι, στο πρώτο του ραντεβού, ακούει μέσα στο μυαλό του τα συναισθήματά του, τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα του, τις διαφορετικές θεωρήσεις για τη ζωή και τον έρωτα… Ρομαντική κωμωδία με συνεχόμενες ξεκαρδιστικές ατάκες και καταστάσεις που όλοι μας έχουμε ζήσει, που όλοι μας έχουμε σκεφτεί, δοσμένες με το γνωστό στυλ του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Paolo Genovese, που τον έχει καταστήσει ως έναν από τους πιο σημαντικούς δημιουργούς του Ιταλικού Σινεμά.

Follemente / Madly

Σκηνοθεσία: Paolo Genovese

Σενάριο: Paolo Genovese, Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella, Flaminia Gressi

Πρωταγωνιστούν: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo, Claudio Santamaria

Χώρα Παραγωγής: Ιταλία

Έτος Παραγωγής: 2025

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο κόσμος είναι δικός μου» του Ρόμπερτ Ρόσσεν με τον Πωλ Νιούμαν σε επανέκδοση

O επαγγελματίας παίκτης μπιλιάρδου «Γρήγορος» Έντι Φέλσον (Πολ Νιούμαν) περιπλανιέται από πολιτεία σε πολιτεία και βιοπορίζεται από τα στοιχήματα. Όταν φτάνει στο θρυλικό σφαιριστήριο «Έιμς» θα έχει την ευκαιρία της ζωής του να παίξει εναντίον του καλύτερου όλων, Μινεσότα Φατς (Τζάκι Γκλίζον). Δυο Όσκαρ (φωτογραφίας και σκηνικών) και εφτά ακόμα πρωτοκλασάτες υποψηφιότητες για ένα αθλητικό δράμα του Ρόμπερτ Ρόσεν (1961) με νουάρ ατμόσφαιρα και οξεία κοινωνική κριτική στο αμερικανικό όνειρο. Έπειτα από 25 χρόνια ο Μάρτιν Σκορσέζε θα συνεχίσει τις περιπέτειες του «Γρήγορου» Έντι στο «Χρώμα του Χρήματος», χαρίζοντας στον Πολ Νιούμαν το μοναδικό Όσκαρ της καριέρας του.

«The Hustler»

Πρωταγωνιστούν οι Πωλ Νιούμαν, Τζάκι Γκλίσον, Τζορτζ Σι Σκοτ και Πάιπερ Λώρι.

Δείτε το τρέιλερ:

«Εξολοθρευτής Άγγελος»: Η ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ σε 4K αποκατεστημένη κόπια

Mια μακάβρια κωμωδία με βιτριολικό χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση. Η πιο αλλόκοτη και η πιο αυθεντικά σουρεαλιστική ταινία του Μπουνιουέλ.

«Αν η ταινία που θα δείτε σας φαίνεται αινιγματική και ασυνεχής, τότε έτσι είναι και η ζωή. Είναι επαναλαμβανόμενη όπως η ζωή και, όπως η ζωή, υπόκειται σε πολλαπλές ερμηνείες. Ίσως η εξήγηση του El ángel exterminador είναι ότι, λογικά, δεν υπάρχει καμία» – Luis Bunuel

Σύνοψη

Μια ομάδα εύπορων καλεσμένων συγκεντρώνεται για ένα επίσημο δείπνο σε μια έπαυλη στην Πόλη του Μεξικού. Μετά το τέλος του δείπνου, οι καλεσμένοι μετακινούνται στο σαλόνι για να συνεχίσουν τη βραδιά, όμως για κάποιον ανεξήγητο λόγο κανείς τους δεν μπορεί να φύγει από το δωμάτιο — ούτε τη νύχτα, ούτε τις επόμενες ημέρες. Παρά το γεγονός ότι οι πόρτες είναι ανοιχτές και δεν υπάρχει ορατό εμπόδιο, όλοι μοιάζουν ψυχολογικά αδύναμοι να εγκαταλείψουν τον χώρο.

Καθώς περνούν οι ώρες και οι μέρες, η κοινωνική μάσκα των καλεσμένων αρχίζει να καταρρέει. Η ευγένεια, οι κανόνες και η αξιοπρέπεια εξαφανίζονται, και η αριστοκρατική ομάδα βυθίζεται σταδιακά σε χάος, πανικό και παράνοια. Οι σχέσεις μεταξύ τους διαλύονται, τα ένστικτα επιβίωσης κυριαρχούν και κάθε έννοια κοινωνικής συνοχής χάνεται. Όταν τελικά βρίσκουν τρόπο να φύγουν, ο κύκλος του εγκλωβισμού μοιάζει έτοιμος να επαναληφθεί — αυτή τη φορά μέσα σε μια εκκλησία.

El ángel exterminador / The Exterminating Angel

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Λουίς Μπουνιουέλ

Φωτογραφία: Γκαμπριέλ Φιγκερόα

Μοντάζ: Κάρλος Σάβατζ

Μουσική: Ραούλ Λαβίστα

Πρωταγωνιστούν: Σίλβια Πινάλ, Ενρίκε Ραμπάλ, Κλαούντιο Μπρουκ, Γιακελίν Αντέρε, Νάντια Χάρο Ολίβα, Οφέλια Μοντέσκο

Διάρκεια: 95 λεπτά

Χώρα Παραγωγής: Μεξικό

Έτος Παραγωγής: 1962

Δείτε το τρέιλερ:

«Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης»: Η κωμωδία του Πέδρο Αλμοδόβαρ σε επανέκδοση

Όταν ο εραστής της την αφήνει με ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή, ο κόσμος της Πέπα καταρρέει. Ζητώντας απεγνωσμένα εξηγήσεις, τον αναζητά παντού, αντ’ αυτού όμως συναντά ένα πλήθος εκκεντρικών ατόμων…

Οι Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης χάρισαν το Βραβείο Σεναρίου στον Πέδρο Αλμοδόβαρ και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας στην Κάρμεν Μάουρα στο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ η ταινία ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Υπόθεση

Έπειτα από πολλά χρόνια σχέσης με τη σύντροφό του και συνάδελφό του στις μεταγλωττίσεις ταινιών, ο Ιβάν χωρίζει την Πέπα αφήνοντάς της μήνυμα στον τηλεφωνητή.

Η Πέπα, σε άσχημη κατάσταση, φεύγει από το σπίτι και τον αναζητά απεγνωσμένα ψάχνοντας εξηγήσεις, αλλά ο Ιβάν παραμένει άφαντος.

Στο μεταξύ, η Πέπα συναντά τη γυναίκα του Ιβάν που έχει βγει πρόσφατα από το ψυχιατρείο, ενώ την ίδια στιγμή, η Καντέλα, φίλη της Πέπα, έρχεται να μείνει στο σπίτι της, γιατί φοβάται τον εραστή της. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό προστίθεται και ο Κάρλος, ο γιος του Ιβάν, που καταφθάνει μαζί με την αρραβωνιαστικιά του.

Καθώς η ώρα περνάει, όλοι ανακαλύπτουν πως συνδέονται με τρόπους που δεν είχαν ποτέ φανταστεί…

Απρόοπτες συναντήσεις, εκκεντρικές προσωπικότητες, παρεξηγήσεις και γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, σε μία εξωφρενική, παθιασμένη αλλά και τρυφερή κωμωδία – φόρο τιμής στις γυναίκες, που καθόρισε το απαράμιλλο ύφος του Πέδρο Αλμοδόβαρ καθιερώνοντάς τον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Mujeres al borde de un ataque de nervios

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Πέδρο Αλμοδόβαρ

Φωτογραφία: Χοσέ Λουίς Αλκέιν

Μοντάζ: Χοσέ Σαλσέντο

Μουσική: Μπερνάρντο Μπονέτσι

Ηθοποιοί: Κάρμεν Μάουρα, Αντόνιο Μπαντέρας, Μαρία Μπαράνκο, Χουλιέτα Σεράνο

Διάρκεια: 88’

Έτος Παραγωγής: 1988

Χώρα Παραγωγής: Ισπανία

Δείτε το τρέιλερ:

«Ζιλ και Τζιμ» του Φρανσουά Τριφό σε επανέκδοση

Στο Παρίσι του 1914 ο Ζιλ (Όσκαρ Βέρνερ), ένας συνεσταλμένος συγγραφέας από την Αυστρία, και ο φίλος του Τζιμ (Ανρί Σερ), Γάλλος διανοούμενος, μοιράζονται την αγάπη τους για την Κατρίν (Ζαν Μορό), μια ελεύθερη και παρορμητική γυναίκα. Η ομορφότερη ταινία του Φρανσουά Τριφό και ένα ορόσημο της νουβέλ βαγκ, το οποίο ακόμα και τώρα εντυπωσιάζει με τη δροσερή αφήγηση και το μελαγχολικό ρομαντισμό του.

Πρωταγωνιστούν: Ζαν Μορό, Όσκαρ Βέρνερ, Ανρί Σερ.

Διάρκεια: 105 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ: