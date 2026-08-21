Τα «Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, επιστρέφει τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου : Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλακινδυνεύει και γι’ άλλακαίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία:Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Σκηνικά:Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθετών: Θάνος Χατζόπουλος

Βοηθός Σκηνογράφου : Νεκταρία Ηλιάκη

Φωτογραφίες-Trailer: Έφη Καρανικόλα

Διεύθυνση Καλλιτεχνικού Προγραμματισμού & Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, lazaridou@a-th.gr

Δημόσιες Σχέσεις: Μαργαρίτα Μαρμαρά mmarmara@dpgroup.gr

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού okomninou@a-th.gr, Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου izpegkou@a-th.gr

Ημέρες παραστάσεων : Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη

Ώρα έναρξης : 21.00

Χώρος : Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη (Λ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα)

Εισιτήρια : Α’ Ζώνη -Τραπέζι : 20€, Β’ Ζώνη : 18€ Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ ( χωρίς αμαξίδιο) :16€ στη Β’ Ζώνη.

Αγορά Εισιτηρίων

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/takounia-ston-balto/

Στο τηλεφωνικό κέντρο 211 1000 365

Για Ομαδικές Κρατήσεις

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00

E–mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: reservations@a-th.gr

Πληροφορίες : www.a-th.gr