Μια μέρα σαν τη σημερινή το 1955, γεννήθηκε η Τάνια Ρόμπερτς, σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του ’80, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2021 σε ηλικία 66 ετών. Η Αμερικανίδα ηθοποιός έγινε γνωστή ως ένα από τα κορίτσια του Τζέιμς Μποντ και δευτερευόντως από την τηλεοπτική σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι».

Η Βικτώρια Λι Μπλουμ, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 1955 στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Σε ηλικία 15 ετών εγκατέλειψε το σχολείο και την οικογένειά της, κάνοντας τη δική της επανάσταση. Με οτοστόπ γύρισε όλη τη χώρα και μετά την επιστροφή της στη Νέα Υόρκη εργάστηκε ως μοντέλο και στη συνέχεια ως ηθοποιός. Ξεκίνησε με διαφημιστικά για την τηλεόραση και με ρολάκια σε πρωτοποριακές θεατρικές παραστάσεις. Το 1975 έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο με την ταινία τρόμου «Forced Entry», που σκηνοθέτησε ο ελληνοαμερικανός Τζιμ Σότος (Δημήτρης Σωτηράκης).

Το καλοκαίρι του 1980 επιλέχθηκε να αντικαταστήσει τη Σέλεϊ Χακ στην πέμπτη και τελευταία σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» («Charlie’s Angels»).

Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε στην περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας «Βάρβαρος Μαχητής» («The Beastmaster», 1982) και σε μία σειρά από ταινίες δεύτερης διαλογής, με πιο χαρακτηριστική την περιπέτεια του Τζον Γκίλερμιν «Σίνα: Η Βασίλισσα της Ζούγκλας» («Sheena: Queen Of The Jungle», 1984), που πάτωσε εμπορικά και της χάρισε μία υποψηφιότητα για το Χρυσό Βατόμουρο της χειρότερης ηθοποιού της χρονιάς.

Η αποτυχία της αυτή ήταν το εφαλτήριο για την επιτυχία των επόμενων χρόνων. Το 1985, στον κορυφαίο ρόλο της καριέρας της, υποδύθηκε το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ (Ρότζερ Μουρ), τη γεωλόγο Στέισι Σάτον στην ταινία της σειράς «Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Επιχείρηση Κινούμενος Στόχος» («A View to a Kill», 1985). Ακολούθησε μία ακόμη επιτυχία με τη συμμετοχή της στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «That ’70s Show» (1998-2001, 2004).

Η Τάνια Ρόμπερτς έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: sansimera.gr