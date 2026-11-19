Στην πορεία των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης πολιτιστικών υποδομών στο πρώην βασιλικό κτήμα Τατοΐου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, καθώς και στην απόδοση του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης επί του Ιερού Βράχου, αναφέρθηκε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε ραδιοφωνική της συνέντευξη στον Σκάι 100,3. Όπως ενημερώνει σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η υπουργός αναφέρθηκε σε ζητήματα επικαιρότητας που αφορούν στη λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Για το Τατόι η υπουργός σημείωσε ότι έχει εισέλθει στην τελική ευθεία, καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται εντός του Ιανουαρίου και ακολουθεί η σταδιακή απόδοση του χώρου στο κοινό. Αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση του Μουσείου των Αυτοκινήτων και του Μουσείου Αγροτικής Παραγωγής, καθώς και στο τελικό στάδιο προετοιμασίας της έκθεσης στο Ανάκτορο, η οποία αφηγείται την ιστορία του κτήματος μέσα από το πλούσιο μουσειακό και αρχειακό υλικό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πλήρη αποκατάσταση των κήπων, του Κοιμητηρίου, του Μαυσωλείου και του Ναού της Αναστάσεως, αλλά και στη φυσική αναδάσωση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Η Υπουργός Πολιτισμού τοποθετήθηκε διεξοδικά σχετικά με τη μεταρρύθμιση του παλαιού ΤΑΠ σε ΟΔΑΠ, η οποία οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό των εσόδων από 65 εκατ. ευρώ το 2019, σε 138 εκατ. ευρώ το 2025, πόροι που -όπως ανέφερε- επανεπενδύονται σε έργα πολιτισμού. Για τον διαγωνισμό παραχώρησης 27 πωλητηρίων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων διευκρίνισε ότι το τίμημα προσδιορίστηκε, από ανεξάρτητους εκτιμητές της αγοράς, με βάση το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των χώρων, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, χωρίς να ζημιούται ο Οργανισμός. Δήλωσε ότι θα προχωρήσει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού βάσει του Ν. 4413/2016, εντός του επομένου διαστήματος, καθ΄ υπόδειξη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) για το εφαρμοστέο θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας τις πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της προσφυγής που ασκήθηκε από εταιρεία συμφερόντων του Μίλτου Χατζηγιαννάκη, γραμματέα της ΕΛΑΣ .

Τέλος, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στο πλήρως ανακαινισμένο Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης επί του Ιερού Βράχου, το οποίο αποδίδεται από τον πρωθυπουργό, την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, καθώς και στην πορεία του έργου αναβάθμισης και επέκτασης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, επισημαίνοντας ότι οι οριστικές μελέτες ολοκληρώνονται έως τον Μάιο με στόχο η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου να εκκινήσει προς το τέλος του 2027.