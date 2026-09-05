Τι ακριβώς είναι το καινούργιο μυθιστόρημα του Ίαν Μακγιούαν που κυκλοφορεί με τίτλο «Τι μπορούμε να γνωρίζουμε» σε μετάφραση Κατερίνας Σχινά από τις εκδόσεις Πατάκη; Οικολογικό θρίλερ με μελλοντολογικές διαστάσεις; Μυθιστορηματική δυστοπία που θέλει να ενώσει το ιστορικό παρελθόν με μια φαντασιακή προβολή σε έναν κόσμο τον οποίο μόνο να υποθέσουμε είσαστε σε θέση; Μια περιπέτεια αναζήτησης αρχείων στην οποία θα εμπλακούν φιλίες, ερωτικές και συζυγικές σχέσεις, καθώς και αιματηροί επαγγελματικοί και καλλιτεχνικοί ανταγωνισμοί, ή ένα αγωνιώδες παιχνίδι καθορισμού πιθανών ταυτοτήτων; Οι μηχανισμοί επινόησης, η πολυμέρεια και οι πολλαπλοί τρόποι σύλληψης και αναπαράστασης της πραγματικότητας επιτρέπουν στον ΜακΓιούαν να διεκδικήσει όλους τους προηγούμενους χαρακτηρισμούς για το βιβλίο του χωρίς εντέλει να δεσμευτεί από κανέναν, δίχως να υποκύψει σε προκαθορισμένες ταμπέλες και σε προαποφασισμένα είδη.

Βρισκόμαστε εκατό και πλέον χρόνια μετά, με το κλίμα να έχει μετατρέψει τη Βρετανία σε αρχιπέλαγος μικρών νησιών και με την τεχνολογία να έχει υποχωρήσει σε πιο οικεία από τα επί των ημερών μας προβλεπόμενα εδάφη. Ένα πεδίο χωρίς τοπία μαύρης αποκάλυψης, αλλά και μακριά από την κυριαρχία της Δύσης του 21ου αιώνα, σε έναν πάντως ακόμη βιώσιμο κόσμο.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο και σε μια σκηνοθετική προσέγγιση που θυμίζει εν μέρει την Α. Σ. Μπάιατ, ο ερευνητής του Πανεπιστημίου Σάουθ Ντάουνς Τομ Μέτκαλφ ψάχνει με μανία το μοναδικό αντίγραφο μιας σύνθεσης την οποία ο Φράνσις Μπλάντι, ένα ποιητικό μέγεθος σαν τον Σέιμους Χίνι, διάβασε ένα βράδυ του 2014 μεταξύ φίλων, για να το χαρίσει εν συνεχεία ως δώρο γενεθλίων στη σύζυγό του Βίβιεν. Το έργο, το οποίο είναι μια περίτεχνη αλυσίδα από σονέτα, δεν δημοσιεύτηκε ποτέ και έγινε θρύλος τόσο λόγω της απουσίας του όσο και εξαιτίας της σύνδεσής του με τα προλεγόμενα της κλιματικής αλλαγής που μεσολάβησε. Ο Μέτκαλφ θα διερευνήσει τα πάντα, από μέιλ, βίντεο, φωτογραφίες και συνεντεύξεις μέχρι διαλέξεις και δημοσιεύματα στον Τύπο, εντοπίζοντας ταυτοχρόνως νήματα για τον πρώτο σύζυγο της Βίβιεν, όπως και για τον κουνιάδο και επιμελητή του μείζονος ποιητή.

Στο ανατρεπτικό δεύτερο μέρος του μυθιστορήματος, αντί για το χαμένο χειρόγραφο ο ερευνητής θα ανακαλύψει μια εκτεταμένη αφήγηση της Βίβιεν, όπου θα δεσπόσουν οι απιστίες της ίδιας, οι απάτες του Μπλάντι (μεταξύ άλλων δεν πίστευε στους κλιματικούς κινδύνους και υπέκλεψε τις αναμνήσεις του πρώην συζύγου της Βίβιεν για τη θρυλική ποιητική του σύνθεση) και οι προδοσίες όλων εις βάρος όλων.

Πρέπει να πω ότι όταν μπήκα στο δεύτερο μέρος αντέδρασα καταρχάς αρνητικά, θεωρώντας πως ο συγγραφέας ζητάει αίφνης αστυνομικού τύπου λύσεις στην πλοκή, επιδιώκοντας εν κατακλείδι ηθικές δικαιώσεις ανερμάτιστων χαρακτήρων.

Βλέποντας το μυθιστόρημα ως πραγματωμένο σύνολο, εκείνο που σκέφτομαι τώρα είναι πως όταν ο Μακγιούαν διαπλέκει το συλλογικό με το ατομικό, καταλήγει σε μια έκπτωση αμφοτέρων, με την αλήθεια, την ιστορική και τη λογοτεχνική, να μην μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε κανένα επίπεδο. Ο ερευνητής θα αλιεύσει άλλα από τα προσδοκώμενα, η μυθική αύρα των ηρώων τους οποίους ξεψαχνίζει θα σκορπίσει στον αέρα, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, που δεν έχουν πάψει να ταλανίζουν την υδρόγειο, δεν προσανατολίζονται σε οποιαδήποτε έξοδο, οι επιστημονικοί μόχθοι και οι μέριμνες για την τέχνη δεν θα αποκτήσουν κανένα νόημα.

Και να πώς συγκεράζοντας είδη και υιοθετώντας διαφορετικές πλην συγκλίνουσες θεματικές, ο ΜακΓιούαν θα μας δώσει ένα μυθιστόρημα σχεδόν σύμφυτο με την ανασφάλεια και με τον αγνωστικισμό της εποχής μας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ