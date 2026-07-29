Έπειτα από την ολοκλήρωση του ανοιχτού καλέσματος του καλλιτέχνη Αναστάσιου Νυφαδόπουλου και της συμβούλου τέχνης Δήμητρας Φωτοπούλου για την έκθεση «Τέχνη για το εδώ και τώρα 2» επιλέχθηκαν 46 καλλιτέχνες από 10 χώρες.

Μέσα από έργα βίντεο, γλυπτικής, ζωγραφικής, ποίησης και φωτογραφίας, οι καλλιτέχνες φωτίζουν τα ζητήματα του σύγχρονου κόσμου, μετατρέποντάς τα σε μια εμπειρία συλλογικού στοχασμού, ενσυναίσθησης και θεραπείας.

«Εκφράζω τον σεβασμό μου σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο ανοιχτό κάλεσμα της πλατφόρμας Τέχνη για το εδώ και τώρα. Θερμά συγχαρητήρια σε όσους επιλέχθηκαν. Είμαι ευγνώμων που θα εκθέσουμε μαζί. Οι αντιθέσεις των έργων μας είναι μέσα στη φυσική ροή. Μέσα από αυτές, όσο πετυχαίνουμε αρμονία από τη σύνθεση των φωνών των δημιουργών, τόσο η τέχνη αποκτά ισχυρότερη επιδραστικότητα. Να εμπνέει, να ενώνει, να ενεργοποιεί.», δηλώνει ο Αναστάσιος Νυφαδόπουλος για την έκθεση και τους συμμετέχοντες.

Οι Καλλιτέχνες

Αγλαΐα Ζορμπά | Alessandro De Martino | Αλεξία Καλογεροπούλου | Άλκηστις Βούλγαρη | Álvaro García Moreno | Αναστάσιος Νυφαδόπουλος | Βασίλης Καριζώνης | Bάσω Γιαννέλου | Brigitte Schrottenbacher | Cameron Bridgeman | Γεωργία Χριστάνα | Γιούλικα Ψιμούλη | Γιώργος Αναστασιάδης | Γιώργος Μακρυγιάννης | Daniel Kersh | Δήμητρα Ξενάκη | Δήμητρα Φακάρου | Δημήτρης Μολώνης | Έλενα Καραμολέγκου | Ερμής Τσούσης-Λαμπίρης | Θεοδόσης Πράσινος | Θεοδώρα Μακρυδημήτρη | Θωμάς Γερμακόπουλος | Ιωάννα Ιωαννίδη | Jane Beecham | Kris Tsatala | Μάνος Μυλωνάς | Μαρία Κολάτση | Μαριάννα Κοντοέ | Μαριλένα Πλιάκα | Μιμή Παπαδοπούλου | Μιχαέλα-Μαρία Καραθάνου-Νικολαΐδη | Μιχαήλ Δημοσθένης Ταξιάρχης Ρώντας | Μυρτώ Καπνιστή | Νικόλας Μπουζαλάκος | Νίκος Μαυρουδέας | Παναγιώτης Στρίκος | Προμηθεύς Βαφειάδης | Rebeka Legović | Sarkis Hambaryan | Silvana Zhongo | Thomas Lisle | Φοίβη Καινούργιου | Φωτεινή Καψουλή | Χρήστος Θεοδωρίδης | Χριστίνα Γκίζα.

Πού και πότε θα γίνει η έκθεση

Η έκθεση ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026, στο Art Showroom Nyfadopoulos, Κέρκυρας 9 Μαρούσι.

Παράλληλα, η Posner Fine Art θα παρουσιάσει την έκθεση στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας της και της διεθνούς πλατφόρμας Artsy.

Τρίτη – Παρασκευή: 16:00 – 21:00

Σάββατο: 10:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00

Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 19:00 – 00:00

Διοργάνωση: Art Showroom Nyfadopoulos x Posner Fine Art