Η τέχνη έχει τον δικό της τρόπο να καταγράφει την εποχή της. Να μιλά για όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και για όσα κουβαλά ο καθένας μέσα του. Με επίκεντρο το «εδώ και τώρα», η έκθεση «Τέχνη για το εδώ και τώρα 2» φέρνει κοντά 46 καλλιτέχνες από 10 χώρες, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών ηλικιών, εμπειριών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων.

Οι καλλιτέχνες, ηλικίας από 11 έως 82 ετών, προέρχονται από την Αγγλία, την Αλβανία, την Αρμενία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και τα Νησιά Κέιμαν. Μέσα από έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, βίντεο και ποίησης, ο καθένας καταθέτει τη δική του ματιά πάνω στο παρόν.

Η διαφορετικότητα των έργων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της έκθεσης. Διαφορετικές γενιές και διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, αφήνοντας τον θεατή να κάνει τις δικές του συνδέσεις και να σταθεί απέναντι στα έργα με τον δικό του τρόπο.

Η «Τέχνη για το εδώ και τώρα 2» ανοίγει τις πόρτες της στο Art Showroom Nyfadopoulos, στην οδό Κέρκυρας 9 στο Μαρούσι, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 19:00 έως τις 00:00. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τη Wendy Posner, εκπρόσωπο του εικαστικού Αναστάσιου Νυφαδόπουλου στο Los Angeles, η έκθεση θα παρουσιαστεί στην ιστοσελίδα της Posner Fine Art και στη διεθνή πλατφόρμα Artsy, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύτερο κοινό να γνωρίσει τα έργα των 46 καλλιτεχνών.

«Στην έκθεση, έργα βίντεο, γλυπτικής, ζωγραφικής, ποίησης και φωτογραφίας συνομιλούν μεταξύ τους, διαμορφώνοντας ένα πολυφωνικό πεδίο όπου το ατομικό βίωμα αγγίζει το συλλογικό. Σε αυτό το πεδίο, το εδώ και τώρα αναδεικνύεται σε έναν χώρο και χορό έμπνευσης όπου η προσωπική εμπειρία μετασχηματίζεται σε δημιουργία, η μνήμη σε επίγνωση και η θέαση των έργων σε πρόσκληση για διάλογο και αλλαγή», δηλώνει ο Αναστάσιος Νυφαδόπουλος.

Όπως και στην πρώτη διοργάνωση, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμπερίληψη. Η έκθεση θα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία, με ακουστική περιγραφή των έργων και καταλόγους σε γραφή Braille.

Η έκθεση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, με ένα closing event από τις 17:00 έως τις 21:00. Με τη συνοδεία κιθάρας από τον μουσικό και εικαστικό Θωμά Γερμακόπουλο, οι ηθοποιοί Σοφία Νυφαδόπουλου και Νικόλας Μπουζαλάκος θα απαγγείλουν τα ποιήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Οι Καλλιτέχνες

Αγλαΐα Ζορμπά | Alessandro De Martino | Αλεξία Καλογεροπούλου | Άλκηστις Βούλγαρη | Álvaro García Moreno | Αναστάσιος Νυφαδόπουλος | Βασίλης Καριζώνης | Bάσω Γιαννέλου | Brigitte Schrottenbacher | Cameron Bridgeman | Γεωργία Χριστάνα | Γιούλικα Ψιμούλη | Γιώργος Αναστασιάδης | Γιώργος Μακρυγιάννης | Daniel Kersh | Δήμητρα Ξενάκη | Δήμητρα Φακάρου | Δημήτρης Μολώνης | Έλενα Καραμολέγκου | Ερμής Τσούσης-Λαμπίρης | Θεοδόσης Πράσινος | Θεοδώρα Μακρυδημήτρη | Θωμάς Γερμακόπουλος | Ιωάννα Ιωαννίδη | Jane Beecham | Kris Tsatala | Μάνος Μυλωνάς | Μαρία Κολάτση | Μαριάννα Κοντοέ | Μαριλένα Πλιάκα | Μιμή Παπαδοπούλου | Μιχαέλα-Μαρία Καραθάνου-Νικολαΐδη | Μιχαήλ | Μυρτώ Καπνιστή | Νικόλας Μπουζαλάκος | Νίκος Μαυρουδέας | Παναγιώτης Στρίκος | Προμηθεύς Βαφειάδης | Rebeka Legović | Sarkis Hambaryan | Silvana Zhongo | Thomas Lisle | Φοίβη Καινούργιου | Φωτεινή Καψουλή | Χρήστος Θεοδωρίδης | Χριστίνα Γκίζα.

Art Showroom Nyfadopoulos

Κέρκυρας 9, Μαρούσι 15126

Εγκαίνια: Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 19:00–00:00

Διάρκεια: 11 Σεπτεμβρίου–11 Οκτωβρίου 2026

Ωράριο λειτουργίας:

Τρίτη–Παρασκευή: 16:00–21:00

Σάββατο: 10:00–14:00 & 17:00–21:00

Closing event: Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 17:00–21:00

Διοργάνωση: Art Showroom Nyfadopoulos x Posner Fine Art