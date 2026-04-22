Ο γλύπτης Αναστάσιος Νυφαδόπουλος και η σύμβουλος τέχνης Δήμητρα Φωτοπούλου απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για συμμετοχή στη διεθνή έκθεση «Τέχνη για το εδώ και τώρα II».

Ο γλύπτης και συνδιοργανωτής της έκθεσης, Αναστάσιος Νυφαδόπουλος μιλά για το κίνητρο της έκθεσης:

«Η έκθεση Τέχνη για το εδώ και τώρα είναι μία πρόσκληση να διαβάζουμε τον κόσμο με ανοιχτή καρδιά, να βιώνουμε το παρόν ως τον χώρο όπου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αλλαγή, κατανόηση και θεραπεία. Προϋποθέτει εγρήγορση για ό,τι συμβαίνει γύρω μας, καθώς το εδώ και τώρα μεταβάλλεται διαρκώς. Αυτό που παραμένει σταθερό είναι η αίσθηση επείγοντος που αποπνέει, η ανάγκη για διάλογο, ώστε να κατανοήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε την εποχή μας».

Η διοργάνωση είναι η φυσική συνέχεια της έκθεσης «Τέχνη για το εδώ και τώρα» πηγάζοντας από το όραμα να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός αφιερωμένος στην αποτύπωση του παρόντος μέσα από μια συνάντηση σύγχρονων καλλιτεχνών που εκπροσωπούν ένα μεγάλο εύρος γενεών, καταγωγών και μέσων.

Μέσα από τα έργα που θα επιλεγούν, η «Τέχνη για το εδώ και τώρα II» φιλοδοξεί να καλλιεργήσει επίγνωση για τα καίρια ζητήματα της εποχής μας, να ενδυναμώσει την ελπίδα και να εμπνεύσει θετική αλλαγή, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο Art Showroom Nyfadopoulos, στην οδό Κέρκυρας 9 στο Μαρούσι, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Τα έργα τέχνης αξιολογούνται ανώνυμα χωρίς να παίζει ρόλο η ηλικία, η καταγωγή και οτιδήποτε άλλο δεν σχετίζεται με την αξία κάθε έργου.

Όροι συμμετοχής στο ανοιχτό κάλεσμα

Μέσα έκφρασης:

Ζωγραφική, Γλυπτική, Ποίηση, Φωτογραφία, Χαρακτική, Video Art, Performance

Μέγιστες διαστάσεις / διάρκεια έργων:

● Ζωγραφική, Φωτογραφία, Χαρακτική: έως 120 × 180 εκ. (Μ × Π)

● Γλυπτική: έως 120 × 120 × 230 εκ. (Μ × Π × Υ)

● Video Art: έως 10 λεπτά

● Performance: έως 20 λεπτά

● Ποίηση: έως 500 λέξεις

Προθεσμία υποβολής:

30/6/2026, ώρα 23:59

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:

Έως τις 30/7/2026

Υποβολή αιτήσεων:

Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εδώ

Επικοινωνία για ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση και την έκθεση:

anastasios@nyfadopoulos.com

Τα έργα τέχνης αξιολογούνται ανώνυμα χωρίς να παίζει ρόλο η ηλικία, η καταγωγή και οτιδήποτε άλλο δεν σχετίζεται με την καλλιτεχνική αξία. Οι διοργανωτές επιλέγουν βάση της ειλικρίνειας, της δύναμης και του μηνύματος κάθε έργου.

Στόχος της έκθεσης είναι η αποτύπωση του εδώ και τώρα μέσα από ποικίλες οπτικές γωνίες, συνθέτοντας μια πληρέστερη εικόνα της σύγχρονης πραγματικότητας. Μέσα από τα έργα, το κοινό καλείται να βιώσει το παρόν με τρόπο που καλλιεργεί επίγνωση, ενισχύει την ελπίδα και εμπνέει θετική αλλαγή, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έκθεσης

Η «Τέχνη για το εδώ και τώρα II» θα πραγματοποιηθεί στο Art Showroom Nyfadopoulos, Κέρκυρας 9 Μαρούσι, από τις 11 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.