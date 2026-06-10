Μια ιστορική μετάβαση, αντίστοιχης σημασίας με τη Βιομηχανική Επανάσταση, με την τεχνητή νοημοσύνη να εκτοπίζει σταδιακά την ανθρώπινη εργασία από τον πυρήνα της οικονομίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης του νέου βιβλίου του Θόδωρου Σκυλακάκη, «Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Εκτόπιση της Εργασίας – Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο: Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό» (Εκδόσεις Καστανιώτη). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Αίγλη Ζαππείου, με μεγάλη προσέλευση κοινού.

Την εκδήλωση άνοιξε ο εκδότης Αργύρης Καστανιώτης, ενώ η δημοσιογράφος και εκδότρια Μαριάννα Σκυλακάκη αναφέρθηκε στη διαδρομή συγγραφής του βιβλίου και στη σημασία της δημόσιας συζήτησης που ανοίγει για τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης, εργασίας και δημοκρατίας.

Ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή των δημοσιογράφων Θοδωρή Γεωργακόπουλου, Νίκης Λυμπεράκη, Παύλου Τσίμα και Νίκου Φιλιππίδη, οι οποίοι προσέγγισαν από διαφορετικές οπτικές τις κεντρικές θέσεις του βιβλίου-από τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας έως τις προκλήσεις για τη δημοκρατία, την ενημέρωση, τη μεσαία τάξη και την κοινωνική συνοχή σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Κατά την παρουσίασή του, ο Θόδωρος Σκυλακάκης υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια νέα τεχνολογία, αλλά μια δύναμη που επιταχύνει την παραγωγή γνώσης, μετασχηματίζει την εργασία και θέτει υπό επανεξέταση θεμελιώδεις παραδοχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκαν οι σύγχρονες δημοκρατίες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης νέων θεσμών που θα διασφαλίζουν την οικονομική συμμετοχή, την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, οι υπουργοί Άκης Σκέρτσος και Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας,οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς, Βιβή Χαραλαμπογιάννη,Θανάσης Δαβάκης, Βασίλης Σπανάκης και Ιάσων Φωτήλας, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί όπως οι Χρήστος Σταϊκούρας,Κώστας Λαλιώτης,Γιάννης Πλακιωτάκης,Μίνα Γκάγκα,Γιώργος Ζαββός,Αλεξάνδρα Σδούκου,Σταύρος Κελέτσης,Ζέττα Μακρή και Γιώργος Στύλιος,ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου όπως οι Βασίλης Ψάλτης, Εμμανουέλα Βασιλάκη, Θόδωρος Τρύφων, Αλεξία Μπακογιάννη,Στράτος Παραδιάς,Χάρης Ρώμας και Αιμιλία Υψηλάντη, υψηλόβαθμοι κρατικοί λειτουργοί όπως οι Στάθης Σταθόπουλος,Κώστας Ξιφαράς, Γεώργιος Στεργίου, Άρης Στεφάτος,Γιάννης Ανδρουλάκης,Αναστάσιος Μάνος,Χάρης Σαχίνης,Δημήτρης Φούρλαρης, Δημήτρης Ψυχογιός,Δημοσθένης Βοϊβόντας,Δημήτρης Καρδοματέας καιΚώστας Τριάντης,καθώς και πολίτες διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών διαδρομών.

Κεντρική θέση του βιβλίου αποτελεί η πρόταση του Καθολικού Βασικού Κεφαλαίου. Πρόκειται, όπως περιγράφεται στο βιβλίο, για διεύρυνση της ιδιοκτησίας των πολιτών στα μέσα παραγωγής της νέας οικονομίας -όχι για απλή μεταβίβαση εισοδήματος- με συγκεκριμένη θεσμική αρχιτεκτονική: απαραβίαστη ιδιόκτητη κατοικία, αναπαλλοτρίωτο ελάχιστο κεφάλαιο και προσωπικό πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης. «Δεν προτείνω ένα ακόμη επίδομα», σημείωσε ο συγγραφέας. «Σε έναν κόσμο όπου η εργασία παύει σταδιακά να είναι ο βασικός μηχανισμός κατανομής του πλούτου, η απάντηση δεν είναι να μοιράζουμε επιδόματα, είναι να μοιράζουμε ιδιοκτησία». Όπως υποστηρίζεται στο βιβλίο, η διάχυση της ιδιοκτησίας είναι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της οικονομικής σημασίας του μέσου πολίτη, της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατικής σταθερότητας.

Η ανάγκη αυτή γίνεται, κατά τον συγγραφέα, ιδιαίτερα πιεστική σε μια μεταβατική περίοδο δύο έως τριών δεκαετιών, η οποία ξεκινά ήδη σήμερα και στην οποία θα συνυπάρχουν:

• Πρωτοφανής δημιουργία πλούτου, αλλά και έκρηξη της ανισότητας.

• Εκτόξευση της παραγωγικότητας στις υπηρεσίες γνώσης με χαμηλή ελαστικότητα ζήτησης, όπως η υγεία, τα νομικά, η εκπαίδευση και οι ελεγκτικές υπηρεσίες— αλλά και συρρίκνωση των εισοδημάτων όσων εργάζονται σε αυτές.

• Πτώση των τιμών για τον καταναλωτή, αλλά και ασφυκτική πίεση στο εμπόριο, όπως το γνωρίζαμε.

• Τεράστια άλματα στην ανθρώπινη γνώση και στην παραγωγικότητα, αλλά και διαρκής ενίσχυση του κεφαλαίου εις βάρος της εργασίας.

Το βιβλίο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Η Εκτόπιση της Εργασίας -Καθολικό Βασικό Κεφάλαιο: Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.