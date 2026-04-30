Η μουσική σήμερα δεν δοκιμάζεται μόνο καλλιτεχνικά, αλλά και θεσμικά. Στην εποχή του streaming και της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο δημιουργός καλείται να προστατεύσει το έργο και το εισόδημά του σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς και συχνά χωρίς σαφείς κανόνες. Στο επίκεντρο επιμορφωτικού σεμιναρίου του ελληνικού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων, AUTODIA με στόχο την ενημέρωση και ουσιαστική υποστήριξη των δημιουργών στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους, βρέθηκαν καταξιωμένοι δημιουργοί και παραγωγοί, όπως ο Φοίβος, ο Μάνος Δεδεβέσης και ο Βαγγέλης Φάμπας, οι οποίοι μετέφεραν εμπειρίες και θέσεις για τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Δόθηκαν απαντήσεις από τους ομιλητές στο ερώτημα, πώς μπορεί σήμερα ο δημιουργός να διασφαλίσει την αμοιβή από τα δικαιώματά του και να πλοηγηθεί με ασφάλεια στο σύγχρονο μουσικό οικοσύστημα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προκλήσεις της παραγωγικής Tεχνητής Nοημοσύνης (GenAI) για την ανθρώπινη δημιουργικότητα, καθώς και τα καταχρηστικά συμβόλαια εξαγοράς δικαιωμάτων (buy-outs) στις οπτικοακουστικές παραγωγές.

Ο συνθέτης και παραγωγός Φοίβος επισήμανε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως λειτουργεί σήμερα, χωρίς σαφές θεσμικό πλαίσιο, χωρίς διαφάνεια και έλεγχο, χωρίς τη συναίνεση των δημιουργών και χωρίς έστω μία στοιχειώδη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους, καθίσταται άκρως ανταγωνιστική και επικίνδυνη για τον δημιουργό».

Από την πλευρά του, ο συνθέτης, παραγωγός και εκδότης Μάνος Δεδεβέσης τόνισε ότι η AI έχει πλέον μπει δυναμικά στη ζωή μας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης, κατανόησης και διαμόρφωσης κώδικα δεοντολογίας. Ταυτόχρονα, ανέδειξε ένα κρίσιμο σημείο: η AI δεν αντικαθιστά την αυθεντική αφήγηση και την προσωδία. Αναπαράγει πληροφορία, όχι γνώση – η οποία μεταφέρεται βιωματικά μεταξύ ανθρώπων που νιώθουν.

Αναφερόμενος στα συμβόλαια buy-outs, ο συνθέτης, παραγωγός και εκδότης Βαγγέλης Φάμπας υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του ηθικού δικαιώματος, των κεκτημένων δικαιωμάτων των δημιουργών και της μακροπρόθεσμης αξίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή.

Σημαντική ήταν η συμβολή στις παραπάνω θεματικές των στελεχών Χριστίνας Μεργούπη-επικεφαλής Μηχανικών Δικαιωμάτων, Synchro & Ιδιωτικού Αντιγράφου-, Ζωής Μαυροσκότη -Dr. Juris, Διεθνείς Νομικές Υποθέσεις-, Ηλιάννας Αντωνίου -Διεύθυνση Επικοινωνίας-, Στάθη Παντζή -Επικεφαλής Επιγραμμικών Μέσων- και Αντώνη Σταυρινουδάκη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και οι εισηγήσεις των στελεχών της AUTODIA, οι οποίοι ανέπτυξαν εξειδικευμένα ζητήματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Ο εμπορικός διευθυντής Γιάννης Γκιόκας αναφέρθηκε στα δικαιώματα Δημόσιας Εκτέλεσης, η επικεφαλής Συναυλιών Νάγια Κατσούλη παρουσίασε θέματα ζωντανών εκδηλώσεων και ο επικεφαλής Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων Δημήτρης Βαρουξής εστίασε στα δικαιώματα επίγειας ψηφιακής μετάδοσης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΔΣ της AUTODIA συνθέτης Γιάννης Γλέζος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία και την καθοδήγηση των ειδικών του Οργανισμού, ένας νέος δημιουργός πλοηγείται σχεδόν στα τυφλά σε αυτή την κατακερματισμένη αγορά, μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο που παραμένει ασαφές και αδύναμο.

Η γενική διευθύντρια της AUTODIA Μαργαρίτα Παναγιωτοπούλου επισήμανε ότι στόχος του Οργανισμού είναι να παρέχονται υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα μέλη τoυ, ώστε να επιμορφώνονται και να κατανοούν καλύτερα τα δικαιώματά τους, καθώς η νέα τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς.

Τέλος, ο διευθυντής Ψηφιακής Στρατηγικής και Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Γιώργος Σταμπόλης τόνισε ότι τα σεμινάρια αυτά εξοπλίζουν τον δημιουργό με πολύτιμες, πρακτικές πληροφορίες και ασφαλείς κατευθύνσεις για το μέλλον.

Η AUTODIA είναι ο ελληνικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ) που προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα Ελλήνων και ξένων συνθετών, στιχουργών και εκδοτών μουσικής. Εκπροσωπεί το σύνολο του ξένου ρεπερτορίου και τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού, έχοντας συνάψει συμβάσεις εκπροσώπησης με 85 ΟΣΔ παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ