Μία εβδομάδα μετά τη βράβευσή της με Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another» η Τεγιάνα Τέιλορ επέστρεψε στη μουσική της πλευρά με την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση εδώ και χρόνια, στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon».

Η ηθοποιός-τραγουδίστρια εμφανίστηκε με δύο εντυπωσιακά σύνολα.

Στη συνέντευξη της στον παρουσιαστή Τζίμι Φάλον η Τεγιάνα Τέιλορ συζήτησε για το πρόσφατο άλμπουμ της Escape Room και τη νέα της ταινία δράσης-θρίλερ The Rip.

Η Τέιλορ φόρεσε γκρι δημιουργία Mugler από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026.

Σχεδιασμένο από τους Wayman Bannerman και Micah McDonald, το σύνολο αποτελείται από μεταξωτή μπλούζα με μακριά μανίκια, πάνω από την οποία φορέθηκε ένα ματ crop top με halter ντεκολτέ και από ασορτί μίντι φούστα.

Αργότερα, η Τέιλορ ερμήνευσε το τραγούδι της «Hard Part» με τον Λάκι Ντέι, φορώντας εντυπωσιακό κρεμ φόρεμα, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υλικό – έκπληξη.

Σχεδιασμένο από τον σχεδιαστή Maximilian Raynor με έδρα το Λονδίνο, το πλεκτό φόρεμα δημιουργήθηκε από ανακυκλωμένες ροδέλες ισοστάθμισης πιάνου, ευγενική προσφορά της υφασματοποιίας Hainsworth Signature Fabrics.

Ο Raynor χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές, όπως το δέσιμο με φτερά και τη δημιουργία κόμπων για το φόρεμα της Τέιλορ.



Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ