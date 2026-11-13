Η Τεγιάνα Τέιλορ σε συνέντευξή της για το εξώφυλλο του περιοδικού «Allure», αναφέρθηκε στις λανθασμένες εντυπώσεις που έχουν σχηματιστεί για εκείνη όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας της εμφάνισής της, υπογραμμίζοντας ότι στην πραγματικότητα, είναι ένας τρυφερός και δοτικός άνθρωπος.

«Έχω έντονα χαρακτηριστικά. Η εμφάνισή μου είναι πολύ ανδρόγυνη και νομίζω ότι οι άνθρωποι νιώθουν δέος και μόνο που με κοιτούν», δήλωσε στο περιοδικό.

«Δεν μου δίνουν πολλά περιθώρια. Με αντιμετωπίζουν σαν να είμαι σκληρή, ενώ στην πραγματικότητα είμαι πριγκίπισσα. Είμαι απλώς ένα κορίτσι», πρόσθεσε.

Η Τέιλορ επεσήμανε ότι αυτή η πραγματικότητα αφορά πολλές μαύρες γυναίκες οι οποίες συχνά πέφτουν θύματα στερεοτύπων.

«Είμαστε διαρκώς η Superwoman. Πότε επιτέλους μπορούμε να βγάλουμε την κάπα μας;», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι το ίδιο θέμα είχε θίξει και στην ομιλία της στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Απευθυνόμενη στις μαύρες γυναίκες και τα κορίτσια, είχε τονίσει ότι «η τρυφερότητά μας δεν είναι αδυναμία».

Περιγράφοντας το πώς τη βλέπουν οι άλλοι σε σύγκριση με το πώς είναι πραγματικά, η Τέιλορ παρομοίασε τον εαυτό της με ένα αυγό το οποίο έχει μεν ένα σκληρό περίβλημα εξωτερικά, αλλά μέσα είναι μαλακό.

«Η ενστικτώδης αντίδρασή μου είναι η αγάπη», παραδέχτηκε, συμπληρώνοντας ότι τα αρνητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να την αγγίζουν: «Πονάει όταν βλέπω κάποια πράγματα για εμένα στο Ίντερνετ, γιατί σκέφτομαι: “Να πάρει, νόμιζα ότι ο κόσμος θα χαιρόταν”».

Παρά τις δυσκολίες, η χρονιά αποτέλεσε ορόσημο για την πορεία της. Τον Ιούνιο η Τέιλορ τιμήθηκε με το Βραβείο «Είδωλο της Χρονιάς» («Icon of the Year») στα Βραβεία BET 2026 το οποίο παρέλαβε από τη θρυλική Τζάνετ Τζάκσον.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «One Battle After Another» δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς έκανε έναν απολογισμό της καριέρας της, σύμφωνα με το People.

«Απόψε μου έδωσαν έναν τίτλο και αυτός ο τίτλος είναι “Είδωλο της Χρονιάς”. Για λίγο αναρωτήθηκα αν θα έπρεπε να νιώθω άβολα λέγοντας αυτόν τον τίτλο δυνατά, αλλά όχι. Δούλεψα σκληρά επί 20 χρόνια γι’ αυτό. Δεν αποδέχομαι αυτό που κέρδισα με αλαζονεία, αλλά με ευγνωμοσύνη», είπε συγκινημένη.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ