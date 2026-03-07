Η Ειρήνη Πολυδώρου και ο Νίκος Αθανασάκης επανέρχονται με δύο νέα μοναδικά τραγούδια.

Πιστός στο όραμα μελοποίησης ποιημάτων που μας εμπνέουν, ο συνθέτης Νίκος Αθανασάκης αναζητά τα σημεία όπου οι μεγάλοι μας ποιητές συναντιούνται και συνομιλούν.

Στα δύο νέα τραγούδια, Τείχη και Μόνο, ο συνθέτης επιλέγει να ντύσει μουσικά τις σκέψεις του Καβάφη και του Καρυωτάκη με heavy metal ήχο. Μέσα από έναν θελημένα σκληρό ήχο τα μηνύματα των ποιητών μας, «κραυγές ηλεκτρικές» έρχονται στο σήμερα να μας «ταρακουνήσουν».

Ερμηνεύει και τα δύο τραγούδια η Ειρήνη Πολυδώρου, μούσα του Νίκου Αθανασάκη, μια ερμηνεύτρια με πολλά πρόσωπα.

Η συνεργασία μεταξύ Νίκου Αθανασάκη και Ειρήνης Πολυδώρου ξεπερνά τη δεκαετία. Το 2015 βγήκε ο πρώτος τους δίσκος «ΜΑΚΡΙΑ» μια συλλογή με δέκα τραγούδια και ακολούθησαν τα τραγούδια: «Κράνος» σε ποίηση Αγγελικής Σιδηρά, «Τίποτα», «Κοιμωμένη» και «Έτι δέομαι σου» σε ποίηση Γιάννη Σκαρίμπα, «Χαμόγελο» σε ποίηση Κώστα Καρυωτάκη και “Free Palestine” σε στίχους Ειρήνης Πολυδώρου.

Η Ammos Music παρουσιάζει τα δύο νέα τραγούδια, σε συνέχεια μιας σταθερής συνεργασίας πολλών ετών με τους δύο καλλιτέχνες.

Οι καλλιτέχνες είπαν:

Για τα Τείχη:

«Το πάντα επίκαιρο ποίημα του Καβάφη, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με συγκινούσε ανέκαθεν. Ως λάτρης του σκληρού ήχου, εμπνεύστηκα αντίστοιχους ηλεκτρικούς ήχους γιατί αισθάνθηκα ότι αυτός ήταν ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να αποδώσω τα τείχη που υψώνονται και την έσω απόγνωση. » είπε ο συνθέτης Νίκος Αθανασάκης.

«Η τραγικότητα της μουσικής του Νίκου Αθανασάκη, αντανακλά τη σκληρότητα του “κρότου κτιστών ή ήχου” που δεν άκουσε ο ποιητής, ενόσω τα τείχη χτίζονταν. Η αγωνία μας είναι να αποφύγουμε το πάθημα που μας χάρισε ως μάθημα ο Καβάφης: Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Τραγουδάμε λοιπόν τα Τείχη, μήπως εμείς, σήμερα ως κοινωνία καταφέρουμε να προσέξουμε», είπε η ερμηνεύτρια Ειρήνη Πολυδώρου.

Ακούστε το τραγούδι «Τείχη»:

Για το Μόνο:

«Μία ποιητική αναφορά στον κύκλο της ζωής, σε αυτά που μας συμβαίνουν, θελημένα ή αθέλητα, στο πλαίσιο της προσωπικής και της κοινωνικής μας ύπαρξης από την παιδική μας ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή μας και το ακούσιο ραντεβού μας με το τέλος που δεν θα εκπληρωθεί, γιατί ορισμένες φορές η ομορφιά είναι ακατανίκητη» είπε ο συνθέτης Νίκος Αθανασάκης.

«Είναι ένα ποίημα που φέρνει κάπως μια θαλπωρή στην καρδιά μου. Νομίζω πως όλες αυτές τις φορές που αμφιβάλλουμε για τις επιλογές και τις αποφάσεις μας, έρχεται ο ποιητής να μας υπενθυμίσει ότι …Όλα έπρεπε να γίνουν, καθώς ήλθαν, αλλά και να μας παρηγορήσει για όλα όσα δεν περνούν από το χέρι μας. Γιατί όλοι μας έχουμε να θυμόμαστε μια κάποια… νύχτα, που δεν έπρεπε γλυκιά, έτσι τώρα να’ναι…», είπε η ερμηνεύτρια Ειρήνη Πολυδώρου.

Ακούστε το τραγούδι «Μόνο»:

Ακολουθούν στοιχεία για την ταυτότητα των τραγουδιών και ολόκληρα τα ποιήματα:

Ταυτότητα τραγουδιού: Τείχη

Ποίηση: Κωνσταντίνος Π. Καβάφης

Μουσική: Νίκος Αθανασάκης

Ερμηνεία: Ειρήνη Πολυδώρου

Μπάσο, ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα: Νίκος Αθανασάκης

Ηχογράφηση, μείξη: Γ. Μπουσούνης – Γ. Γκίνης

Published by Ammos Music

© 2025 Ammos Music

Τείχη – ποίηση: Κ.Π. Καβάφης

Χωρὶς περίσκεψιν, χωρὶς λύπην, χωρὶς αἰδώ

μεγάλα κ’ ὑψηλὰ τριγύρω μου ἔκτισαν τείχη

Καὶ κάθομαι καὶ ἀπελπίζομαι τώρα ἐδῶ.

Ἄλλο δὲν σκέπτομαι : τὸν νοῦν μου τρώγει αὐτὴ ἡ τύχη

Διότι πράγματα πολλὰ ἔξω νὰ κάμω εἶχον.

Ἆ ὅταν ἔκτιζαν τὰ τείχη πῶς νὰ μὴν προσέξω.

Ἀλλὰ δὲν ἄκουσα ποτὲ κρότον κτιστῶν ἤ ἦχον.

Ἀνεπαισθήτως μ’ ἔκλεισαν ἀπὸ τὸν κόσμον ἔξω.

Ταυτότητα τραγουδιού: Μόνο

Ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης

Μουσική: Νίκος Αθανασάκης

Ερμηνεία: Ειρήνη Πολυδώρου

Μπάσο, ηλεκτρικές κιθάρες, τύμπανα: Νίκος Αθανασάκης

Ηχογράφηση, μείξη: Γ. Μπουσούνης – Γ. Γκίνης

Published by Ammos Music

© 2026 Ammos Music

Μόνο – ποίηση: Κώστας Καρυωτάκης

Αχ, όλα έπρεπε νά ’ρθουν καθώς ήρθαν!

Οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδήσουν.

Βαρκούλες να μου φύγουνε τα χρόνια,

να φύγουνε, να σβήσουν.

Έτσι, όπως εχωρίζαμε τα βράδια,

για πάντα να χαθούνε τόσοι φίλοι.

Τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι

ν’ αφήσω κάποιο δείλι.

Τα ωραία κι απλά κορίτσια -ω

αγαπούλες!- η ζωή να μου τα πάρει, χορού γύρος.

Ακόμη ο πόνος, άλλοτε που ευώδα,

να με βαραίνει στείρος.

Όλα έπρεπε να γίνουν. Μόνο η νύχτα

δεν έπρεπε γλυκιά έτσι τώρα να ’ναι,

να παίζουνε τ’ αστέρια εκεί σα μάτια

και σα να μου γελάνε.