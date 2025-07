Το Mουσείο Μαντάμ Τισό αποκάλυψε 13 νέες φιγούρες της Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίες θα εκτεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες.

Τα κέρινα ομοιώματα, τα οποία θα εκτεθούν σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, δημιουργήθηκαν με πηγή έμπνευσης την περιοδεία Eras Tour της Σουίφτ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, σε διάστημα 14 μηνών, δημιούργησαν 13 φιγούρες από αξιομνημόνευτες εμφανίσεις της Τέιλορ Σουίφτ, που οι θαυμαστές της θα αναγνωρίσουν αμέσως.

Η διευθύντρια, Laura Sheard, δήλωσε για το συγκεκριμένο πρότζεκτ: «Η φαινομενική επιτυχία της περιοδείας της, που έσπασε κάθε ρεκόρ, είναι η ιδανική στιγμή για εμάς να την ‘’ταξιδέψουμε’’ σε τέσσερις ηπείρους, ώστε να φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους θαυμαστές. Είμαστε σίγουροι ότι θα τη λατρέψετε όσο και εμείς».

Ain’t it funny? Rumours fly! TAYLOR SWIFT… 13 new figures, launching in 13 cities across 4 different continents this summer 🤍🕰️ 💘🧣 pic.twitter.com/bq2rMCtDMq

