Έπειτα από δύο καλοκαιρινές θεατρικές περιόδους και συνολικά 80 παραστάσεις, η «Αντιγόνη» του Σοφοκλή ολοκληρώνει την επιτυχημένη πορεία της. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της σε όλη την Ελλάδα, περίπου 80.000 θεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση, η οποία απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό και ιδιαίτερα θετικές κριτικές.

Η σκηνοθετική προσέγγιση του Θέμη Μουμουλίδη στην κορυφαία τραγωδία του Σοφοκλή θα παρουσιαστεί για τελευταία φορά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Λυκαβηττού.

Μέσα από μια σύγχρονη σκηνική ματιά, η παράσταση αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου και επαναφέρει στο προσκήνιο βασικά ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία: την έννοια της ελευθερίας, τη σχέση του ατόμου με το δίκαιο, καθώς και τα όρια και την ευθύνη της προσωπικής επιλογής απέναντι στην εξουσία.

Σημαντικό στοιχείο της παραγωγής αποτέλεσε και η ερμηνευτική παρουσία του θιάσου, με τη Λένα Παπαληγούρα στον ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία ως Κρέοντα και τον Μιχάλη Οικονόμου στον ρόλο του Φύλακα. Οι ερμηνείες των ηθοποιών ξεχώρισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανταπόκριση του κοινού και στη συνολική επιτυχία της παράστασης.

Με την τελευταία της εμφάνιση στο Θέατρο Λυκαβηττού, η «Αντιγόνη» ολοκληρώνει έναν κύκλο που χαρακτηρίστηκε από μεγάλη προσέλευση, θετικές κριτικές και θερμή υποδοχή από το κοινό.

Η παράσταση

Ο πόλεμος τελείωσε. Οι νεκροί περισυλλέγονται κάτω από το σκληρό φως των προβολέων. Το πεδίο της μάχης μεταφέρεται στα γυαλισμένα γραφεία των σύγχρονων κέντρων λήψης αποφάσεων. Ο σκληρός, ενισχυμένος ήχος του σήμερα και η εύθραυστη ανάσα της ζωντανής φωνής, τα ατσαλάκωτα κοστούμια και τα ράκη, τα μηχανοποιημένα και τα βεβηλωμένα σώματα συνθέτουν έναν κόσμο όπου οι συγκρούσεις οξύνονται και οι αντιθέσεις βαθαίνουν. Η διεκδίκηση του τελετουργικού της κηδείας γίνεται η μηχανή αποκάλυψης της σχέσης της εξουσίας με τον θάνατο: η ηχηρή καταγγελία του ολοκληρωτισμού, που σφετερίζεται την εξουσία για να ασκήσει κάθε δικαίωμα επί της ανθρώπινης υπόστασης, έως και μετά θάνατον.

Μια εξουσία που πατάσσει κάθε έννοια ανθρωπινότητας, παράγει και αναπαράγει την υποταγή ως μέτρο της κανονικότητας.

Στη σύγχρονη ζωή, η Αντιγόνη είναι παρούσα στα hotspots που στοιβάζουν, στις δομές που φυλάσσουν, στα σύνορα που ηλεκτροφορούν, στις θάλασσες που πνίγουν. Είναι παρούσα στα διαρκώς επεκτεινόμενα στρατόπεδα-τάφους ζώντων, στις φυσικές και εικονικές εκδοχές αλλεπάλληλων επιστρώσεων εγκλεισμών, στα παιχνίδια της βιοπολιτικής, στις έδρες και τις ενέδρες του θανάτου. Το ΟΧΙ της Αντιγόνης ορθώνεται ως η απόλυτη κατάφαση.

Συντελεστές

Μετάφραση Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης

Σκηνικό ΜικαέλαΛιακατά

Κοστούμια Βασιλική Σύρμα

Μουσική Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης- Χορογραφία Πατρίσια Απέργη

Φωτισμοί Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη Σοφία Μπακιρτζή

Βοηθός χορογράφου Ηλίας Χατζηγεωργίου

Επικοινωνία Ειρήνη Λαγουρού

Διεύθυνση Παραγωγής Σταμάτης Μουμουλίδης

Παραγωγή 5η ΕΠΟΧΗ ΤΕΧΝΗΣ

Ερμηνεύουν:

Λένα Παπαληγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Λένα Μποζάκη, Νάνσυ Μπούκλη, Γιώργος Νούσης, Βαγγέλης Σαλευρής, Ιώβη Φραγκάτου

Διάρκεια παράστασης: 80’

Τιμές εισιτηρίων: 35€ | 30 € | 25 € | 20 € φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων

Προπώληση: more.com