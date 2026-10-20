Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου πέφτει η αυλαία για την παράσταση «(Α)γνώστου πατρός, η κρυφή κασέτα» της Γωγώς Φάκου – Θεοδωράκη, στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Με αφορμή την τελευταία παράσταση, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από την προσφορά 1+1 εισιτήριο, με τηλεφωνική κράτηση και αγορά από το ταμείο του θεάτρου.

Μια ιστορία αγάπης, μυστικών και αναζήτησης της αλήθειας

Η παράσταση, που παρουσιάστηκε για δεύτερη χρονιά, βασίζεται στο βιβλίο της βραβευμένης συγγραφέως Γωγώς Φάκου – Θεοδωράκη και αφηγείται μια συγκλονιστική ιστορία που ξεπερνά τα όρια της προσωπικής βιογραφίας, αναδεικνύοντας παράλληλα τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τη σκληρότητα μιας κλειστής κοινωνίας.

Η νεαρή Αλεξάνδρα φτάνει ως ψυχοκόρη στο σπίτι ενός παγκοσμίου φήμης συνθέτη. Γοητευμένη από την προσωπικότητά του, τον βλέπει ως πατέρα, μέντορα και στήριγμα. Η σχέση τους εξελίσσεται σε έναν απαγορευμένο έρωτα, που θα καθορίσει τη ζωή της και θα τη φέρει αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές και επώδυνες συνέπειες.

Η γέννηση ενός παιδιού, οι κοινωνικές συμβάσεις, οι ενοχές και τα μυστικά της εποχής οδηγούν την ηρωίδα σε μια μακρά διαδρομή σιωπής και εσωτερικής σύγκρουσης. Χρόνια αργότερα, αποφασίζει να αποκαλύψει την αλήθεια, καταθέτοντας την προσωπική της μαρτυρία σε μια κασέτα που παραμένει κρυμμένη για πολλά χρόνια.

Μέσα από την εξομολόγησή της, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλά για τον έρωτα, την απώλεια, τη μητρότητα και το δικαίωμα στην αλήθεια, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα για τις κοινωνικές αντιλήψεις και τις προκαταλήψεις που μπορούν να καθορίσουν ανθρώπινες ζωές.

Οι συντελεστές

Το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Γωγώ Φάκου – Θεοδωράκη, η οποία ερμηνεύει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον δημοσιογράφο υποδύεται ο Ιωάννης Τσίλης, ενώ ο Νίκος Θεοδωράκης συμμετέχει με ζωντανό τραγούδι και επί σκηνής παρουσία. Το τραγούδι της έναρξης φέρει τη σύνθεση, τους στίχους και την ερμηνεία του Ανδρέα Αποστόλου.

Η τελευταία παράσταση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 19:15, στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός.

Πληροφορίες παράστασης

Ημερομηνία: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Ώρα: 19:15

Χώρος: Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Διεύθυνση: Ευμολπιδών 13, Αθήνα

Διάρκεια: 70 λεπτά

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 3454831

Προσφορά: 1+1 εισιτήριο, με τηλεφωνική κράτηση και αγορά από το ταμείο του θεάτρου

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketmaster.gr/a-gnwstoy-patros_sen_2007863.html

Τρέιλερ παράστασης: