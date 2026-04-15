Η θεατρική παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού, ολοκληρώνει τον κύκλο των επιτυχημένων παραστάσεών της στο Θέατρο Παλλάς στις 29 Απριλίου, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out και αλλεπάλληλες παρατάσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Με περισσότερους από 70.000 θεατές και διθυραμβικές κριτικές, η «Αλεξάνδρεια» καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες παραγωγές της σεζόν.

Οι τελευταίες αυτές παραστάσεις αποτελούν την τελευταία ευκαιρία για το κοινό να τη δει στη σκηνή του Παλλάς, για όσους δεν έχουν προλάβει να την παρακολουθήσουν, αλλά και για όσους επιθυμούν να τη ζήσουν ξανά.

Με αφορμή την ολοκλήρωση των παραστάσεων στην Αθήνα, η «Αλεξάνδρεια» ταξιδεύει συμβολικά στον τόπο που την ενέπνευσε: την ίδια την Αλεξάνδρεια, όπου θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης «ALEXANDRIA: THE BIRTH OF A COSMOPOLIS».

Η παράσταση μάς μεταφέρει στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ού αιώνα, όπου μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα ζει και δημιουργεί σε μια πόλη- σταυροδρόμι πολιτισμών. Μέσα από την ιστορία της Άννας, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος έρωτα, κοινωνικές αντιθέσεις και ιστορικές ανατροπές.

Συντελεστές:

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Κείμενο: Ζέτη Φίτσιου

Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Παναγόπουλος

Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Στίχοι: Άρης Δαβαράκης

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Videoart: Παντελής Μάκκας

Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Τέλλος, Στέλλα Κάλτσου

Μουσική διδασκαλία: Πάνος Δήμας

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύη Νάκου

Πρωταγωνιστούν:

Άννα Μάσχα, ΕριέτταΜανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Χρήστος Νικολάου, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μάνιος, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Ειρήνη Βαλατσού, Δανάη Πολίτη, Άννα Λεμπεντένκο, Νίκος Παλιούρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.

English surtitles are available for this performance.

Τελευταίες παραστάσεις:

Σάββατο στις 15:00

Κυριακή στις 16:00

Τετάρτη στις 19:30

Έως 29 Απριλίου

Θέατρο Παλλάς:Βουκουρεστίου 3-5, Αθήνα

Προπώληση εδώ και στα ταμεία του θεάτρου