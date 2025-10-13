Η επιτυχημένη παράσταση «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» του Ροζέ Βιτράκ, σε σκηνοθεσία Κώστα Παπακωνσταντίνου, ολοκληρώνει τον κύκλο της στο Θέατρο Σταθμός.

Έπειτα από θερμή υποδοχή κοινού και κριτικών, το έργο επέστρεψε για τις τελευταίες του παραστάσεις, από 27 Σεπτεμβρίου έως και 9 Νοεμβρίου 2025.

Μια μαύρη κωμωδία-σταθμός του σουρεαλιστικού θεάτρου που συνεχίζει να συγκινεί και να προβληματίζει, με μια εξαιρετική ομάδα συντελεστών και πρωταγωνιστών.

Η παράσταση του Θεάτρου Σταθμός, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, ανεβαίνει ξανά για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μετά τον “Γάμο” του Μάριου Ποντίκα, ο Κώστας Παπακωνσταντίνου σκηνοθετεί ξανά στη σκηνή του Θεάτρου Σταθμός μια εκλεκτή ομάδα ηθοποιών στη μαύρη κωμωδία του Ροζέ Βιτράκ ”Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία”. Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το πρώτο ανέβασμα από τον Κάρολο Κουν του κλασικού πλέον έργου που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σουρεαλιστικού θεάτρου.

Η οικογένεια Πομέλ γιορτάζει τα γενέθλια του μοναχογιού της Βικτόρ. Καλεσμένοι τους είναι οι οικογενειακοί τους φίλοι Μανιώ, ένας αχαλίνωτος ερωτικά στρατηγός και μια γοητευτική κυρία με εντερικά προβλήματα που φτάνει στο σπίτι απρόσκλητη. Ο Βικτόρ, ενώ κλείνει μόλις τα εννιά του χρόνια, είναι ένα παιδί με υπερφυσική ανάπτυξη, σωματική και διανοητική. Δεν έχει πια τίποτα να περιμένει καθώς τα ξέρει ήδη όλα. Περνώντας από την αθωότητα στην ενοχή, αποφασίζει να αποποιηθεί την ταυτότητα του παιδιού. Μέσα σε λίγες ώρες θα ανακαλύψει και θα αποκαλύψει σε όλους, μαζί με την εξάχρονη φίλη του Εστέρ, το ψέμα και τη φαυλότητα των μεγάλων. Εκείνοι θα προσπαθήσουν να τον καταλάβουν, μα ο Βικτόρ θέλει να τον νιώσουν …

Την καινούργια μετάφραση του έργου υπογράφει ο Δημήτρης Ντάσκας (Η μετάφραση βραβεύτηκε στο Eurodram 2025).

Συντελεστές

Μετάφραση – δραματουργική συνεργασία: Δημήτρης Ντάσκας

Σκηνοθεσία: Κώστας Παπακωνσταντίνου

Διανομή (με σειρά εμφάνισης): Βικτόρ: Μάνος Καρατζογιάννης, Λιλή: Μαριάννα Ντίρου, Εστέρ: Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη / Λυδία Πολυζώη, Εμιλί: Τζίνη Παπαδοπούλου, Σαρλ: Θανάσης Χαλκιάς, Τερέζ: Νεκταρία Γιαννουδάκη, Αντουάν: Θανάσης Βλαβιανός, Στρατηγός: Δημήτρης Φραγκιόγλου, Ίντα: Αγγελική Μαρίνου.

Σκηνικά: Βίκυ Πάντζιου

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Κινησιολογία: Ηλίας Χατζηγεωργίου

Μουσική – σύνθεση: Τηλέμαχος Μούσας

Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία Πολυζώη

Βοηθός σκηνογράφου: Ναταλία Αστυπαλίτη

Βίντεο προώθησης: Ηλίας Μόσχοβας

Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο