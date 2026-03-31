Το τελευταίο αντίο αναμένεται να πουν σήμερα, Τρίτη (31/3) συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές στη μεγάλη ερμηνεύτρια, Μαρινέλλα, που έφυγε από τη ζωή στα 87 της.

Από νωρίς το πρωί, κόσμος έχει αρχίσει να φτάνει στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου, όπου η σορός της Μαρινέλλας έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας περνούν σιωπηλά, αφήνουν ένα λουλούδι και στέκονται για λίγο, για το τελευταίο «αντίο».

Η ατμόσφαιρα είναι ήρεμη, χωρίς πολλά λόγια. Μια απλή, ανθρώπινη στιγμή αποχαιρετισμού για μια φωνή που συντρόφευσε γενιές.

Αργότερα, στη Μητρόπολη Αθηνών, στις 14.00, θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως επιθυμεί η οικογένεια.

Αντί για στεφάνια, οι δικοί της άνθρωποι ζητούν δωρεές στον Σύλλογο Φλόγα.

Η Μαρινέλλα, με τον θάνατό της, σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής που ένωσε το ελληνικό τραγούδι με τον κινηματογράφο και τη νυχτερινή διασκέδαση, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτιστική ιστορία της χώρας.

Ολόκληρες γενιές μεγάλωσαν με τα τραγούδια της και με το μεγαλείο της φωνής της, μια φωνή που ξεχώριζε για την εντυπωσιακή της έκταση, τη μοναδική χροιά και τη βαθιά εκφραστικότητα, τόσο στις ηχογραφήσεις όσο και στις ζωντανές εμφανίσεις της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Την πολυαγαπημένη μας Μαρινέλλα αποχαιρετούμε την Τρίτη 31 Μαρτίου και ώρα 14:00, από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών. Η σορός της θα βρίσκεται για προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού Αγίου Ελευθερίου από τις 08:00 έως τις 13:00. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη “Φλόγα”, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια».