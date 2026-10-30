Η χαρισματική ερμηνεύτρια και καταξιωμένη vocal coach Ελένη Αλεξανδρή (Eleni Alexandris) εγκαινιάζει ένα νέο, αυτόνομο κεφάλαιο στην καλλιτεχνική της πορεία με την κυκλοφορία του νέου της single με τίτλο «Τελείωσες». Το τραγούδι, σε μουσική και στίχους του Αλέξανδρου Κρομμύδα, κινείται σε pop, funky και soul ρυθμούς και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες (Spotify, YouTube, Apple Music, iTunes). Έπειτα από χρόνια καθοριστικής παρουσίας στο πλευρό των κορυφαίων ονομάτων της ελληνικής σκηνής, η σπουδαία τραγουδίστρια διεκδικεί τη θέση που της αναλογεί στην πρώτη γραμμή με τη δική της προσωπική υπογραφή.

Το τραγούδι και η καλλιτεχνική ταυτότητα

Με το «Τελείωσες», η Ελένη Αλεξανδρή κατοχυρώνει έναν σύγχρονο, προσωπικό ήχο, συνδυάζοντας σπάνια φωνητικά προσόντα, εντυπωσιακή μουσική κατάρτιση και πλούσια σκηνική εμπειρία. Το αποτέλεσμα είναι ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό και συναίσθημα, που συστήνει την καλλιτέχνιδα στην πιο ολοκληρωμένη και αυθεντική της εκδοχή.

Ακούστε το τραγούδι:

Η πορεία στην τηλεόραση και ο ρόλος της vocal coach

Γνωστή ως το «alter ego» της Έλενας Παπαρίζου, η Ελένη Αλεξανδρή συμπληρώνει δέκα χρόνια συνεχούς συνεργασίας μαζί της, τόσο ως βασική vocal coach στην ομάδα της στο τηλεοπτικό show «The Voice» όσο και στις ζωντανές της εμφανίσεις. Η παρουσία της στο τηλεοπτικό τοπίο επεκτάθηκε και στο «Your Face Sounds Familiar», όπου ο Σάκης Ρουβάς την εκθείασε δημόσια για τη συμβολή της στις απαιτητικές φωνητικές και ερμηνευτικές μεταμορφώσεις των συμμετεχόντων.

Την τεχνική και την εμπειρία της εμπιστεύεται σταθερά και η νεότερη γενιά δημοφιλών καλλιτεχνών, όπως η Klavdia, η Ανδρομάχη, ο Good Job Nicky, η Josephine, η Κατερίνα Κακοσαίου, καθώς και η Joanne (νικήτρια του «The Voice» το 2021), αναγνωρίζοντας την ικανότητά της να μετατρέπει την τεχνική αρτιότητα σε ουσιαστική ερμηνεία.

Σημαντικοί σταθμοί και μεγάλες συνεργασίες

Η πορεία της ξεκίνησε με τη διάκρισή της στο talent show «The X Factor», ενώ η πρώτη ευρεία αναγνώριση ήρθε μέσα από τη συνεργασία της με τον ράπερ Θηρίο στο τραγούδι «Ποιος για σένα», το οποίο ξεπέρασε τις 4,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Στο θέατρο, άφησε ισχυρό αποτύπωμα υποδυόμενη την κόρη της Άννας Βίσση στην πολυσυζητημένη ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα «Οι Καμπάνες του Edelweiss» – μια ερμηνεία υψηλών απαιτήσεων που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Παράλληλα, στο βιογραφικό της καταγράφονται μακροχρόνιες συνεργασίες με εμβληματικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως ο Γιάννης Πάριος, ο Σάκης Ρουβάς, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Σταμάτης Γονίδης.

Στο επίκεντρο της σκηνής

Έπειτα από χρόνια παρουσίας δίπλα σε μεγάλες φωνές, η Ελένη Αλεξανδρή κάνει το βήμα στο κέντρο της σκηνής. Το single «Τελείωσες» αποτελεί τη δήλωση μίας ολοκληρωμένης δημιουργού που συστήνεται πλέον στο κοινό με τη δική της φωνή, τη δική της αισθητική και τη δική της ιστορία.

Το single «Τελείωσες» κυκλοφορεί σε Spotify, YouTube, Apple Music και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής.