Τίτλοι τέλους για το θρυλικό μουσικό κανάλι MTV, έπειτα από 44 χρόνια, καθώς η Paramount Global ανακοίνωσε ότι όλα τα μουσικά του κανάλια στην Ευρώπη, από το MTV Music έως το MTV 90s, θα σταματήσουν να εκπέμπουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η αρχή θα γίνει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ενώ σταδιακά το «μαύρο» θα φτάσει σε πολλές ακόμη χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής.

Το μοναδικό κανάλι που θα παραμείνει ενεργό είναι το MTV HD, το οποίο θα προβάλλει αποκλειστικά ριάλιτι παραγωγές, όπως τα «Naked Dating UK» και «Geordie Shore».

Η απόφαση της Paramount Global εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα περιορισμού δαπανών εν όψει της συγχώνευσης με τη Skydance Media, αλλά αντικατοπτρίζει και τη ριζική μεταβολή στις συνήθειες του κοινού. Η μουσική κατανάλωση έχει μεταφερθεί εδώ και χρόνια στο YouTube , στο TikTok και στις υπηρεσίες streaming, αφήνοντας τα παραδοσιακά μουσικά κανάλια εκτός παιχνιδιού.

Τα social media και οι πλατφόρμες περιεχομένου αποτελούν πλέον το κύριο μέσο ανακάλυψης νέων καλλιτεχνών, με αποτέλεσμα η τηλεοπτική μουσική ψυχαγωγία να μην μπορεί να ανταγωνιστεί τη νέα εποχή.

Για όσους μεγάλωσαν τη δεκαετία του ’80 και του ’90, πρόκειται για ένα ιστορικό αντίο.

Το MTV γεννήθηκε το 1981 με το θρυλικό σύνθημα “I want my MTV” και έφερε επανάσταση στον τρόπο που βλέπαμε και ακούγαμε μουσική. Ήταν η εποχή που τα βιντεοκλίπ έγιναν τέχνη, οι pop stars απέκτησαν εικόνα και κάθε νέο τραγούδι συνοδευόταν από ένα φρέσκο, φαντασμαγορικό κλιπ.

Από την εμβληματική προβολή του «Thriller» του Michael Jackson μέχρι τον David Bowie να ζητά ισότητα για τους μαύρους καλλιτέχνες, το MTV υπήρξε η καρδιά της ποπ εποχής.

Το κανάλι εγκαινίασε το 1984 τα πρώτα MTV Video Music Awards, ενώ με εκπομπές όπως το «MTV Unplugged» ανέδειξε νέους καλλιτέχνες και μετέτρεψε τα μουσικά βίντεο σε μορφή τέχνης. Στην Ευρώπη έκανε την είσοδό του το 1987, διαμορφώνοντας για δεκαετίες το ύφος και τη γλώσσα της νεολαίας.

Παρότι τα μουσικά του κανάλια θα σβήσουν οριστικά στο τέλος του 2025, το brand MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω των ψηφιακών πλατφορμών και των μεγάλων ετήσιων διοργανώσεών του, όπως τα Video Music Awards (VMAs) και τα Europe Music Awards (EMAs).