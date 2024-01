Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ πούλησε το βράδυ της Πέμπτης (18/1) σε δημοπρασία έναντι του ποσού των 270.000 ευρώ ένα πολυτελές ρολόι, το οποίο είχε ξεχάσει να δηλώσει όταν προσγειώθηκε στη Γερμανία, μία ημέρα πριν.

«Ευτυχής έκβαση για την τελωνειακή περιπέτεια του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ», γράφει σε ένα δελτίο Τύπου σήμερα Παρασκευή (19/1) το Schwarzenegger Climate Initiative, ένας οργανισμός που εργάζεται για την προάσπιση του περιβάλλοντος, στον οποίο κατέληξαν τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον σταθμό του σκι του Κιτσμπίχελ, στην Αυστρία.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ μονοπώλησε το ενδιαφέρον, αστειευόμενος για το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Μονάχου με επίκεντρο το ρολόι και το ενδεχόμενο οι τελωνειακοί να του είχαν περάσει χειροπέδες.

«Ήταν μια τρελή εμπειρία», δήλωσε ενώπιον του πλήθους.

Μόλις έφτασε στο Μόναχο από τις ΗΠΑ, ο Αυστρο-Αμερικανός ηθοποιός και πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, τέθηκε υπό ολιγόωρη κράτηση στο αεροδρόμιο της νότιας Γερμανίας, καθώς παρέλειψε να δηλώσει στο τελωνείο, το πολυτελές αυτό ελβετικό ρολόι.

Σε βάρος του, οι αρχές ξεκίνησαν μια ποινική διαδικασία για φοροδιαφυγή.

