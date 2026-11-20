Το έργο της αποκατάστασης του τεμένους Βαγιαζήτ, στο Διδυμότειχο, βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Με τη λειτουργική αξιοποίησή του, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εγκατάσταση του φωτισμού ανάδειξης του, ολοκληρώνεται και η τελευταία φάση του έργου. Το τέμενος Βαγιαζήτ προγραμματίζεται να αποδοθεί στο κοινό, πλήρως προσβάσιμο, στο τέλος του 2026. Ο φωτισμός αναδεικνύει τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του μνημείου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Το τέμενος Βαγιαζήτ, ένα από τα σημαντικότερα κτήρια που ανεγέρθηκαν στα ευρωπαϊκά εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας πριν από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, εγκαινιάστηκε, σύμφωνα με την επιγραφή της κύριας εισόδου, τον Μάρτιο του 1420. Είναι ένα μνημείο εξαιρετικής ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας. Η αποκατάσταση του, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2017, αποτέλεσε ένα σύνθετο και εξαιρετικά απαιτητικό έργο που βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για τη διερεύνηση και τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής συμπεριφοράς του. Οι εργασίες συντήρησης υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων. Σήμερα, η αποκατάσταση βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο, καθώς ολοκληρώνονται λεπτομέρειες της κατασκευής του περίτεχνου διακόσμου της ξυλόγλυπτης οροφής, του κεντρικού τρούλου, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι παρεμβάσεις για τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου. Το Υπουργείο Πολιτισμού αποκαθιστώντας το μνημείο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επανασύνδεσή του με την κοινωνία και την πόλη του Διδυμοτείχου. Στόχος μας είναι το τέμενος Βαγιαζήτ να ενταχθεί στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πόλης ως ζωντανό μνημείο, επισκέψιμο από τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Διδυμότειχου».

Η μελέτη για τον φωτισμό ανάδειξης του μνημείου εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και έχει μεταβατικό χαρακτήρα. Το υπό εξέλιξη έργο αποσκοπεί στην κάλυψη των άμεσων αναγκών φωτισμού του μνημείου. Ακολουθεί η εκπόνηση μελέτης, με διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων και εκπόνηση των απαραίτητων φωτοτεχνικών υπολογισμών, για την πληρέστερη ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, μορφολογικής και ιστορικής αξίας του μνημείου.

Ο φωτισμός, που εγκαθίσταται, έχει σχεδιαστεί με βασική αρχή την ανάδειξη και ταυτόχρονα την προστασία του μνημείου. Προβλέπεται θερμό λευκό φως, ενώ τα φωτιστικά μέσα τοποθετούνται κατά τρόπο διακριτικό και αναστρέψιμο, χωρίς επεμβάσεις στα διακοσμητικά στοιχεία και χωρίς αλλοίωση του αυθεντικού υλικού. Εξωτερικά, ο φωτισμός αναδεικνύει τις τέσσερις όψεις και την κατακόρυφη σύνθεση του μιναρέ, ενώ στο εσωτερικό εστιάζει στους τέσσερις κεντρικούς πεσσούς, το μιχράμπ και την ανακατασκευασμένη ξύλινη οροφή. Συμπληρωματικά, προβλέπεται διακριτικός φωτισμός των παρτεριών φύτευσης περιμετρικά του μνημείου, με στόχο την αισθητική ανάδειξη και λειτουργική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Στο πλαίσιο του έργου έγιναν επεμβάσεις επί των τοιχοποιιών, του περιμετρικού λίθινου γείσου, επί της ξύλινης στέγης και οροφής, του μιχράμπ, του τοιχογραφικού διακόσμου και του μιναρέ, καθώς και συντήρησης των εσωτερικών δαπέδων και των ξύλινων στοιχείων του. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν σύγχρονα συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, πυροπροστασίας και ασφάλειας. Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προβλέπει τη δημιουργία πλατείας μπροστά από την κεντρική κλίμακα και τη δυτική όψη του τεμένους, σε άμεση γειτνίαση με την κεντρική πλατεία του Διδυμοτείχου, καθώς και περιμετρικού διαδρόμου πεζών.