Με μια συμβολική παρέμβαση, ο γνωστός συνθέτης Θωμάς Μπακαλάκος αγιερώνει τέσσερα μουσικά έργα του – εμπνευσμένα από το Αιγαίο και την Κύπρο – ως «δώρα» στους γείτονες από την Ανατολή, αλλά και στους Δυτικοευρωπαίους που επιλέγουν όπως λέει να τηρούν στάση αδιαφορίας σε θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Μέσα από σχετική επιστολή του, ο δημιουργός υπογραμμίζει πως η κίνηση αυτή λειτουργεί ως μια διαρκής υπενθύμιση ότι η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού παραμένει αδιαίρετη και δεν απειλείται, φέροντας το αποτύπωμα μιας ανεκτίμητης κληρονομιάς που διαμορφώθηκε μέσα από τη διαχρονική διαδρομή, τη γλώσσα και τις παραδόσεις του ελληνικού έθνους.

Στο κείμενό του, ο συνθέτης εστιάζει ιδιαίτερα στη μοναδικότητα της ελληνικής ομιλούμενης γλώσσας και της μουσικής της έκφρασης, σημειώνοντας πως αποτέλεσαν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε και μεγαλούργησε ο ελληνικός πολιτισμός ανά τους αιώνες. Η αφιέρωση των τεσσάρων αυτών συνθέσεων λειτουργεί ως πολιτιστικό αντίβαρο απέναντι σε κάθε είδους αμφισβήτηση, ενώ παράλληλα στηλιτεύει τη στάση όσων συμπεριφέρονται ως «άσπονδοι φίλοι» και σφυρίζουν αδιάφορα απέναντι στις απειλές που δέχεται η χώρα.

Αναλυτικά όσα λέει:

«Με τα τέσσερα μουσικά έργα μου, εμπνευσμένα από το Αιγαίο και την Κύπρο, δώρα προς τους εξ ανατολών άσπονδους φίλους μας και τους ανάλογους δυτικοευρωπαίους, θέλω να τους θυμίζω συνεχώς ότι το Αιγαίο και η Κύπρος, ως η κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού, δεν απειλείται και δεν τεμαχίζεται, γιατί είναι η ίδια η Ελλάδα, είναι ακριβή κληρονομία σε εμάς που ανήκουμε στο Όμαιμον, Ομόγλωσσον και εν πολλοίς Ομόθρησκον και Ομότροπον έθνος των Ελλήνων, όλων αυτών που κτίσανε στο Αιγαίο το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο πολιτισμό του Πλανήτη, αφού πρώτα ο ελληνικός λαός έκανε τον τεράστιο, ανυπέρβλητο και ανεπανάληπτο πολιτιστικό άθλο, ανεκτίμητο δώρο στην ανθρωπότητας, να δημιουργήσει και να διατηρήσει επί χιλιετίες την γλωσσομάνα Ελληνική Ομιλούμενη Γλώσσα και τις τρίδυμες αδελφές της Ελληνική Μουσική Γλώσσα και Ελληνική Γλώσσα Χειρονομίας η οποία κανοναρχεί τις άλλες δύο.

Είναι γλώσσες του λαού μας, που ως πολιτιστικές διαστάσεις μαζί με το χρόνο, αποτέλεσαν το τετραδιάστατο, μέσα στο οποίο εκκολάφτηκε και μεγαλούργησε ο Ελληνικός Πολιτισμός, ο οποίος αδιάλειπτα αιώνες τώρα δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να τραβάει την ανθρωπότητα, από το μαύρο σκοτάδι της βαρβαρότητας προς το φως του πολιτισμού.

Τα τέσσερα αυτά δώρα κοινοποιώ και προς όσους εκ των Ευρωπαίων μας συμπεριφέρονται και αυτοί ως άσπονδοι φίλοι μας, οι οποίοι όταν εκδηλώνεται απειλή προς την Ελλάδα αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα.

Να θυμίσω επίσης προς όλους πως Ελληνικός Πολιτισμός προσφέρεται ακόμα δωρεάν, χωρίς καμία απαίτηση πνευματικών δικαιωμάτων από τον ελληνικό λαό, ο οποίος τον δημιούργησε, παρά μόνο σεβασμό προς τον ίδιο το λαό και τις κοιτίδες του, με πρώτη και καλύτερη αυτή του Αιγαίου Πελάγους.

Τα τέσσερα μουσικά δώρα (έργα μου) είναι:

Το πρώτο μουσικό δώρο είναι το έργο μου για κλασική κιθάρα σε δύο μέρη με τον τίτλο :

ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ

Εμπνευσμένο από το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι του Καστελόριζου.

Το δεύτερο μουσικό δώρο είναι το συμφωνικό έργο μου: ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΟΡΚΟΣ

Μελοποίηση σε μορφή ορατορίου του όρκου του Ιπποκράτη από την Κω, τον οποίο θεωρώ και πατριώτη μου Θεσσαλό, καθώς επί 35 χρόνια γιάτρευε στη Λάρισα. Ο τάφος του μέχρι και τον τρίτο αιώνα μ.χ αποτελούσε προσκύνημα για ανθρώπους από ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Καταστράφηκε από φανατικούς και πλέον δεν υπάρχουν ίχνη του…

Το έργο είναι σε μορφή ορατορίου με ουβερτούρα και πέντε μέρη, για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, ανάλογης δυνητικής μικτή χορωδία και σοπράνο άλτο, τενόρο και Βαρύτονο.

Το τρίτο μουσικό δώρο είναι το έργο μου για πιάνο σε τρία μέρη: ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ

Παίζει ο κορυφαίος και διεθνούς φήμης σολίστας πιάνου Απόστολος Παληός, απόφοιτος της μουσικής ακαδημίας του Βερολίνου και της Ληψείας, καθηγητής μουσικολογίας στο ΕΚΠΑ.

Εμπνευσμένο από το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι της νήσου Κω.

Το τέταρτο μουσικό δώρο είναι ο μουσικός ΠΑΙΑΝ ΕΙΡΗΝΗΣ με τον τίτλο: ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ

Είναι έργο για πιάνο μικτή χορωδία και σολίστες: σοπράνο, άλτο, τενόρο και βαρύτονο.

Το ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ και ο χαιρετισμός ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ, τα έχω συνθέσει σε ρυθμό 7/8 = 3/8/+2/8+2/8.

Είναι ο ρυθμός στον οποίο οι Έλληνες έγραφαν τους αρχαίους ΠΑΙΑΝΕΣ. Σήμερα εμείς οι νεοέλληνες αλλά και οι μεσογειακοί λαοί συνθέτουμε στον ίδιο ρυθμό, τους νέους ΠΑΙΑΝΕΣ.

Ο αρχαίος ελληνικός ΠΑΙΑΝ έχει διατρέξει άλλες τις χώρες της Μεσογείου και ίσως αυτό να είναι το κυριότερο συνεκτικό στοιχειό των λαών της Μεσογείου για να αποτελέσει έτσι η περιοχή μία από τις πέντε του πλανήτη με το όνομα Μεσογειακή Μουσικολογική Περιοχή.

Το ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ και το ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ, ονομάζονται Μουσικές Νουβέλες.

Είναι δύο από τις πέντε μουσικές νουβέλες της συλλογής, «ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Πρόκειται για νέο είδος έργων πρωτοποριακό για τη μουσική παγκοσμίως, έργα απριόρι γραμμένα στην Ελληνική Μουσική Γλώσσα.

Σχεδίασα επτά συλλογές μεταλλάξεων, με πέντε έργα η κάθε μία, με τον τίτλο: «ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΑ ΕΛΕΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑ», από επτά περιοχές της Ελλάδας με κοινά μουσικολογικά χαρακτηριστικά η κάθε μία.

Ως Θεσσαλός ολοκλήρωσα πρώτα τη συλλογή «ΜΕΤΑΛΛΆΞΕΙΣ ΘΕΣΑΛΙΚΑ».

Η κάθε μουσική νουβέλα φέρει τον ίδιο τίτλο με το δημοτικό τραγούδι από το οποίο την εμπνέομαι, όλες από τα δημοτικά μας τραγούδια τα κεντημένα στο χέρι του πρωτομάστορα ελληνικού λαού μας.

Όλες τις μουσικές νουβέλες τις έχω δημιουργήσει σε εφαρμογή του δεύτερου κεφαλαίου της Ελληνικής Μουσικής Πρότασης Σύνθεσης ως, Ελληνικός Μηχανισμός Σύνθεσης Έργων Μοντέρνας Ελληνικής Μουσικής (Ε.Μ.Σ.Ε.Μ.Ε.Μ).

Η Ελληνική Μουσική Πρόταση Σύνθεση, ως Ελληνικός Μηχανισμός Σύνθεσης Έργων Μοντέρνας Ελληνικής Μουσικής (Ε.Μ.Σ.Ε.Μ.Ε.Μ), παρουσιάστηκε ως επιστημονική μουσική ανακοίνωση του καθηγητή μουσικολογίας του ΕΚΠΑ Απόστολου Παληού σε Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο. Το σχετικό πολυσέλιδο άρθρο του δημοσιεύτηκε σε δύο διεθνή μουσικολογικά περιοδικά. Ο ίδιος δήλωσε στο κανάλι της βουλής: «τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων στο συνέδριο, διότι η μουσική πρόταση του Μπακαλάκου μπορεί απευθυνθεί και να έχει εφαρμογή στη μουσική κάθε λαού , κάθε έθνους. Με αυτόν τον τρόπο οι ακροατές πετυχαίνουνε μια ψυχική και συναισθηματική σύζευξη, γιατί είναι κάτι που μιλά απευθείας στο συλλογικό ασυνείδητο και την πολιτιστική τους μνήμη και έτσι γίνονται κοινωνοί μιας κοινής μουσικής κοινότητας, πραγματοποιώντας κοινά μουσικά ταξίδια, όπως άλλωστε προβάλει ο συνθέτης».

Ο νέος μουσικός του κόσμος ως συνέχεια του αρχαίου Ελληνικού

Ως Έλληνας συνθέτης, με την πολύχρονη ερευνητική μου εργασία στη μουσική, έφερα στο φως έναν νέο ελληνικό μουσικό κόσμο, θεωρεία και πράξη, που αποτελεί συνέχεια του αρχαίου ελληνικού μουσικού πολιτισμού.

Κοντά στη δοξασμένη μας Ελληνική Ομιλούμενη Γλώσσα όρισα, αποκάλυψα και περιέγραψα και αξιοποίησα τις άλλες δύο γλώσσες του λαού μας: Ελληνική Μουσική Γλώσσα και Ελληνική Γλώσσα Χειρονομίας, εξίσου πλούσιες σε λεξιλόγιο, δυνατότητες έκφρασης και λειτουργικότητα με την πρώτη, αλλά άγνωστες στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού αλλά και στο μουσικό δυναμικό της χώρας μας.

Διατύπωσα ένα πλαίσιο μουσικών θεωρήσεων και ιδεών οι οποίες αποτελούν τις Κανονικές Συνθήκες (Κ/Σ), για να επιδρά η Ελληνική Ομιλούμενη Γλώσσα γόνιμα στη μουσική, πάντα σε ένα δημιουργικό συλλείτουργο με τις δύο τρίδυμες αδερφές της Ελληνική Μουσική Γλώσσα και Ελληνική Γλώσσα Χειρονομίας.

Δίπλα στο παραπάνω πλαίσιο δημιούργησα ένα σύνολο νέων μουσικών σκέψεων, προβληματισμών και ενοράσεων, αναδεικνύοντας τη σύνθεση ως ερευνητική διαδικασία, ως συνέχεια της πολύχρονης ερευνητικής διαδικασίας με την οποία επινόησε την ολοκληρωμένη Ελληνική Μουσική Πρόταση Σύνθεσης, ως έναν Ελληνικό Μηχανισμό Σύνθεσης Έργων Μοντέρνας Ελληνικής Μουσικής Ε.Μ.Σ.Ε.Μ.Ε.Μ, την καρδιά του οποίου αποτελούν οι τρεις γλώσσες του λαού μας, με βραχίονες το σύνολο των μουσικών θεωρήσεων και ιδεών που διατύπωσα, για να λειτουργούν ως Πλαίσιο Κανονικών Συνθηκών (Π.Κ.Σ) γόνιμης επίδρασης της Ελληνικής Γλώσσας στη μουσική, πάντα σε δημιουργικό συλλείτουργο με τις άλλες δύο τρίδυμες αδελφές της.

Οδηγοί στις ερευνητικές μου εργασίες για να επινοήσω και να διατυπώσω την Ελληνική Μουσική Πρόταση Σύνθεσης, ως Ελληνικό Μηχανισμό Σύνθεσης Έργων Μοντέρνας Ελληνικής Μουσικής Ε.Μ.Σ.Ε.Μ.Ε.Μ, είχα το μεγαλύτερο στον κόσμο επιστήμονα της μουσικής Πυθαγόρα το Σάμιο, ο οποίος μεταξύ των άλλων μας αποκάλυψε το θαύμα της οκτάβας και τον μαθηματικό τρόπο ορισμού των μουσικών φθόγγων, αλλά και τον μεγαλύτερο μουσικό του κόσμου Αριστόξενο τον Ταραντίνο, που μας απέδειξε ότι μπορούμε να προσδιορίζουμε τους μουσικούς φθόγγους με το ακουστικό μας αισθητήριο.

Φυσικά εφαρμόζω την υπόδειξη του Αριστόξενου για το χωρισμό της οκτάβας σε δώδεκα ίσα μέρη, καθώς για να μπορούμε να συνθέτουμε τη μελωδία της μουσικής και να συλλαμβάνουμε μουσικά το νοηματικό περιεχόμενο του λόγου που μελοποιούμε, πρέπει να εργαζόμαστε στη σύνθεση με την οκτάβα ισοσυγκερασμένη.

Αν αυτό είχε εφαρμοστεί τότε που το εισηγήθηκε ο Αριστόξενος, δηλαδή τον 5ο π.Χ αιώνα και όχι τελικά το 1800 μ.Χ, που τον θυμήθηκαν οι δυτικοί, ή μάλλον αναγκάστηκαν να τον εφαρμόσουν, η αγαπημένη μας τέχνη θα είχε γλυτώσει πολλούς αιώνες μουσικού μεσαίωνα που πέρασε, ιδίως από τότε που οι δυτικοί έκοψαν τον ομφάλιο λώρο που έπρεπε να συνδέει την αρχαία ελληνική μούσα και τους μουσηγέτες της, όπως οι παραπάνω δύο κορυφαίοι και εκατοντάδες άλλοι που προήγαγαν τη μουσική τέχνη.

‘Όμως οι δυτικοί που πήραν τα μουσικά πράγματα στα χέρια τους, από τους πρώτους κιόλας χριστιανικούς αιώνες, δεν ήθελαν ούτε να ακούσουν για το μουσικό σύμπαν που θεμελίωσαν εκατοντάδες Έλληνες κυρίως μουσικοί, για τους οποίους οι δυτικοί και για ότι άλλο ελληνικό που αφορούσε στη μουσική εν προκειμένω, δεν ήθελαν ούτε να το ακούσουν.

Δυστυχώς οι δυτικοί όχι μόνο δεν άκουσαν τον Αριστόξενο, αλλά έβαλαν τη μουσική σε μια διαρκή αντιπαράθεση με το λόγο, απαιτώντας από τους μελοποιητές συνθέτες των λειτουργικών κειμένων της δύσης, η μουσική τους να μην έχει τίποτα από το προσωπικό τους στοιχείο και να μην συλλαμβάνουν με τη σύνθεσή τους μουσικά το νοηματικό περιεχόμενο του μελοποιημένου λειτουργικού λόγου, ώστε όταν ο πιστός την ακούει, να μην διασπάτε η σύνδεση του με το θείο. Αυτό νόμιζαν.

Έτσι οι συνθέτες ομφαλοσκοπούσαν μουσικά και δεν μπορούσαν να ελευθερωθούν δημιουργικά, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η αγαπημένη μας τέχνη σε μουσικό μεσαίωνα. Ακόμα και σήμερα η μουσική ως ηχητικό μόρφωμα δεν αναγνωρίζεται ότι γίνεται σκόπιμα για να παρατήσει σε αυτόν που την παράγει ή να μεταφέρει σε ένα άλλον ή σε περισσότερους μια σημασία, όπως γίνεται και με κάθε ηχητικό μόρφωμα της ομιλούμενης γλώσσας.

Κάποιοι δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει συγγένεια και συνάφεια της λειτουργίας του λόγου με εκείνη της μουσικής για όποια βαθμίδα ή ιδιομορφία πολιτισμού και αν πρόκειται, κάτι που σε πολλούς σήμερα θεωρείται ως δεδομένη, από το ότι και ο λόγος και η μουσική είναι ηχητικά μορφώματα που παράγονται σκόπιμα, είτε για να παραστήσουν σε αυτόν που τα παράγει, είτε και για να μεταφέρουν σε έναν άλλον ή σε πολλούς μια σημασία.

Συνεπώς η μουσική και ο λόγος είναι μέσα επικοινωνίας και εκδήλωσης που έχουν κοινό χαρακτηριστικό τον ήχο, με τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή ύψος, χροιά, ένταση και διάρκεια, τα οποία συντίθενται με την αρμογή των ήχων, μόνο με τη διαδοχή τους. Τώρα το ότι για τη μουσική μπορεί να συντίθενται με την αρμογή των ήχων ταυτόχρονες σε συνηχήσεις, αυτό είναι μια λάθος άποψη, γιατί αφορά το επίπεδο της αρμονίας το οποίο ο συνθέτης το δημιουργεί, αφού τελειώσει τη σύνθεση της μελωδίας που βρίσκεται το πρώτο επίπεδο του σημειολογικού πενταγράμμου του έργου.

Η μελωδία σε ένα μουσικό έργο είναι το κυρίαρχο στοιχείο, καθώς εκφράζει το εννοιολογικό στοιχείο του έργου, ενώ η μελωδική του γραμμή περιέχει σημεία με άμεση αναφορά και στην αρμονία, το ρυθμό, τη ρυθμική αγωγή και τη δυναμική, που σημαίνει ότι η μελωδία περιέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες, για τη δημιουργία του περιεχομένου και των άλλων τεσσάρων επιπέδων του σημειολογικού πενταγράμμου του έργου. Δηλαδή η μελωδία συνθέτει ένα πλήρες σημειολογικό πεντάγραμμο, το οποίο υπάρχει με τα στοιχεία που παρέχει η μελωδική γραμμή και μόνο.

Οι δυτικοί όμως ήθελαν ο λειτουργικός λόγος να ηχεί, καθώς ήξεραν ότι για το εκκλησίασμα ο λόγος υπάρχει όχι ως γραφή αλλά μόνο ως κάτι που ηχεί και μάλιστα σύμφωνα με τη διαμορφωμένη άποψή τους ότι ο λειτουργικός λόγος δεν μπορεί να ηχεί με φυσικό τρόπο, ως υποκειμενικά χρωματισμένη ομιλία. Χρειάζεται μια μουσικά προκαθορισμένη απαγγελία.

Τα παραπάνω οι δυτικοί παράγοντες που είχαν τα πράγματα της μουσικής στα χέρια τους, τα επέβαλαν στους μουσικούς – συνθέτες, οι οποίοι ήταν απόλυτα οικονομικά εξαρτημένοι από αυτούς.

Αυτόν τον τρόπο μουσικής επένδυσης των λειτουργικών κειμένων που επέβαλαν οι δυτικοί, στην ώρα που άρχισε να εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα να αξιοποιούνται, την όρισαν ως την ώρα της γέννησης της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, με το λειτουργικό κείμενο να αποτελεί την πύλη εισβολής της μουσικής στη χριστιανική δυτικοευρωπαϊκή ιστορία του πνεύματος, όπως τόνιζαν και τονίζουν και σήμερα, κάτι που μπορείτε να διαπιστώσετε και από τα γραφόμενα του Θρασύβουλου Γεωργιάδη στο σύγγραμμά του με τον τίτλο:

Μουσική και Γλώσσα ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μάλιστα τη μουσική αυτή με τον τρόπο που εισέβαλε, τη θεώρησαν ως την μοναδική αφετηρία πολιτισμού, του δυτικού μουσικού κόσμου, για την οποία βαυκαλίζονταν και συνεχίζουν ακόμα να πιστεύουν ότι οι Έλληνες δεν είχαν να πουν τίποτα δικό τους για το φαινόμενο της δυτικής μουσικής και ότι το μόνο κοινό που είχε με την αρχαιοελληνική μουσική, την οποία ονόμαζαν «musiken», ήταν να ζει στη δυτική μουσική ως μια μορφή μεταμόρφωσης της αρχαίας ονομασίας ως «Musik», κάτι που και αυτό οι δυτικοί δεν θα το ήθελαν, αλλά ο κόσμος δεν τους ρώτησε και το κράτησε διαμορφωμένο ως «Musik», ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε ως ένας απόηχός της λέξης «musiken», κάτι που πολλοί δυτικοί θα μπορούσαν να πουν ότι μας κάνουν μεγάλη χάρη, γιατί φαίνεται ότι θεωρούν τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική ως παρθενογένεση, που δεν χρειάζεται να συνδέεται ούτε με απόηχο της λέξης «musiken».

Ας την ονομάσουν τώρα διαφορετικά τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική, γιατί και εμάς ως Έλληνες, όσοι θέλουμε να έχουμε τη μουσική ως γλώσσα. δεν μας εκφράζει να θεωρούν την αγαπημένη μας τέχνη, το πολύ ως γλώσσα με τη μεταφορική έννοια της λέξης, αντί να αποτελεί μέσον εκδήλωσης και επικοινωνίας του λαού, που όπως σε αυτό το σημείωμα παραπάνω αποδεικνύω, ότι δηλαδή ο κάθε λαός διαθέτει τη δική μου μουσική γλώσσα, με την ουσιαστική έννοια της λέξης, πλούσια και εκφραστική όσο και η ομιλούμενη γλώσσα του.

Τα άλλα που λένε είναι φλκναφήματα, ότι δηλαδή η μουσική μπορεί να εκφράζει μόνο συναισθήματα, συγκινήσεις και εντάσεις, πράγμα που εξόργισε το Μάλερ ο οποίος είπε ότι οι συνάδελφοί μου δεν έχουν ιδέα το τι θέλω να πω με τη μουσική μου, όπως δήλωσε στο καννάλι της βουλής και ο μελετητής του Μάλερ Ελληνογερμανός διάσημος μουσικολόγος Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος επιπλέον είπε ότι η μουσική είναι γλώσσα και ότι κάθε μουσικό έργο είναι προγραμματικής μουσικής και δουλειά του μοσικολόγου είναι να το φέρει στο φως ή όπως τονίζω και εγώ στην ερευνητική μου εργασία, αν το πρόγραμμα είναι φανερό να το εξειδικεύσει.

Αλλιώς η μουσική θα είναι για χαζοχαρούμενους, σαν την αθάνατη μϊμού του Βάρναλη στο σύννεφο καβάλα όπως ο μέγας ποιητής γράφει στο ποίημά του «Η Αριστέα και η μαϊμού» από το «Φως που καίει», ή θα είναι για «έξυπνους» όπως μια αγρότισσα που έγινε θέμα στις εφημερίδες, η οποία γνωρίζοντας ότι υπάρχουν χιλιάδες μουσικοί χάνοι, διαλαλούσε ότι οι ντομάτες της είναι οι καλύτερες και οι νοστιμότερες, και ξεπουλούσε γιατί στο μποστάνι της έχει ηχοσύστημα και παίζει μουσική Βάγκνερ.

Όμως το αν η δυτική μουσική, πριν αυτονομηθούν κάποιοι σπουδαίοι συνθέτες, ήταν μια πολιτισμική μουσική λάμψη της δύσης ή μια πυγολαμπίδα στο μουσικό σκοτάδι που επέβαλαν, για το δεύτερο μαρτυράνε οι ίδιοι, καθώς παραδέχονται ότι από εκείνη τη στιγμή που η μουσική μ’εσω των λειτουργικών κειμένων εισέβαλε στη χριστιανική δυτικοευρωπαϊκή ιστορία του πνεύματος, αρχίζει μια αδιάκοπη αντιπαράθεση της μουσικής με το λόγο, πράγμα που το ονομάζουν πρωταρχικό φαινόμενο του πνεύματος.

Από την ιστορία όμως της ελληνικής μουσικής και τη δική μου ερευνητική εργασία προκύπτει ότι η μουσική και ο λόγος από γεννησιμιού τους, όχι μόνο δεν αντιπαρατίθενται, αλλά είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος.

Για του λόγου το αληθές αρκεί να σκεφτούμε ότι η πρώτη μονοσύλλαβη λέξη της ομιλούμενης γλώσσας του ανθρώπου, ήταν ένα φωνήεν το οποίο τυχαία παρήγαγε ο άνθρωπος με τα φωνητικά του όργανα, το οποίο βγήκε στον αέρα από στόμα ανοιχτό. Το σπουδαίο είναι ότι ο γλωσσικός αυτός φθόγγος από στόμα ανοιχτό είναι συγχρόνως και μουσικός φθόγγος, αφού όπως η επιστήμη της φυσικής, στο κεφάλαιο περί ήχου διαβεβαιώνει, έχει μουσικό περιεχόμενο δηλαδή συγκεκριμένο ύψος, χροιά, ένταση και διάρκεια, που σημαίνει ότι το φωνήεν αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και η πρώτη μουσική λέξη της μουσικής γλώσσας του ανθρώπου.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι μεταξύ μουσικής και λόγου ξεκινάει από γεννησιμιού τους όχι μια αντιπαράθεση, αλλά μια απόλυτη συνεργασία και αρμονική σχέση, που τα καθιστά και τα δύο μέσα εκδήλωσης και επικοινωνίας.

Οι δυτικοί όμως στην πρεμούρα τους να ξεφορτωθούν κάθε ελληνικό στη δυτική μουσική, αφού πρώτα γάνιαξαν να διαλαλούν ότι η αρχαία ελληνική μούσα σιώπησε για πάντα και άλλα παρόμοια, έβαλαν τη μουσική τέχνη στα καζάνια της κολάσεως, με αποτέλεσμα αυτή η δυτική μουσική, όπως αποφαίνεται και ο διασημότερος ιστορικός της μουσικής ΒΙΛΕΡΜΟΖ, να πεθάνει με το θάνατο του Μπετόβεν.

Ήταν ένα αποτέλεσμα που η μουσική οδηγούνταν μετά βεβαιότητας διότι ουδέποτε θεωρήθηκε ως γλώσσα, ούτε επιχείρησε κανείς να το αποδείξει, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ήθελαν τη μουσική ως γλώσσα, παρά μόνο με τη μεταφορική έννοια της λέξης. Μάλιστα εντάσσουν το όρο στη φράση που συνιστά μια ιστορικής σημασίας αναλήθεια. Συγκεκριμένα είπαν , επέβαλαν και λένε ότι: «Η μουσική είναι μία, παγκόσμια και οικουμενική γλώσσα», αλλά με τη μεταφορική έννοια της λέξης.

Η αλήθεια όμως είναι ότι η μουσική δεν είναι μία, αλλά πολλές, όσες είναι και οι ομιλούμενες γλώσσες αντιστοίχως και μάλιστα η κάθε μία με την ουσιαστική έννοια της λέξης γλώσσα.

Φυσικά οι συνθέτες που δούλευαν για τους δυτικούς μέσα στη μουσική μαυρίλα και εξάρτηση που τους ανάγκασαν να εργάζονται, αφού αυτοί πλήρωναν, πέτυχαν και κάποια πράγματα στη μουσική που βοήθησαν στην τεχνική σύνθεσης όπως για παράδειγμα η μίμηση με κορύφωση τη φούγκα και πολλά άλλα, ώσπου να φτάσουμε στον Μοντεβέρντι, για τα έργα του οποίου κάποιοι μόλις που ψέλλισαν, ότι εδώ κάτι λαμπυρίζει από το νόημα.

Τώρα οι άσπονδοι εξανατολών φίλοι μας, με τα τριακόσια τσαντίρια, με τα οποία οι πρόγονοι τους διάβηκαν τον Ευφράτη στο παρελθόν, γίνατε σήμερα εκατό εκατομμύρια, ζωή να έχουνε, και απειλούν την Ελλάδα την κοιτίδα του πολιτισμού του πλανήτη και μάλιστα την καρδιά αυτής της κοιτίδας, που είναι το Αιγαίο.

Και καλά αυτοί οι δυτικοί όμως που θέλουν να λέγονται και Ευρωπαίοι, πως είναι δυνατόν να Σφυρίζουν αδιάφορα παρακολουθώντας αυτή την απειλή;

Φαντάζονται άραγε, σε ανάλογες περιπτώσεις το πάλε ποτέ να σφύριζαν αδιάφορα ο Περικλής, ο Λεωνίδας, ο Θεμιστοκλής, ο Παυσανίας, ο μέγας Αμομφάρετος, ο οποίος στη μάχη των Πλαταιών αρνήθηκε να υποχωρήσει, για να γίνει έτσι αιτία να συντριβεί ο μεγαλύτερος στρατός των Μύδων υπό τον αρχιστράτηγο Μαρδόνιο και να εκλείψει έτσι μια για πάντα ο κίνδυνος εξ ανατολών της Ελλάδας κατ΄ επέκταση της Ευρώπης;

Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να ψάχνουμε για έναν νέο Αμομφάρετο να σταθούμε μπροστά σας ανατόλοι και δυσμένοι και να σας πούμε ως εδώ και μη παρέκει.

Ως τότε όμως ο κάθε ένας από εμάς τους απλούς πολίτες, πολύ δε περισσότερο οι διανοούμενοι και οι καλλιτέχνες κάτι πρέπει να κάνουμε για να ανοίξουμε δρόμο στούς Αμομφάρετους που αναζητούμε.

Με το ζεϊμπέκικο του Δία δεν κερδίζονται οι αγώνες, ούτε εξασφαλίζεται η ακεραιότητα της πατρίδας μας, ούτε κατοχυρώνεται η ελευθερία μας.

Μουδιάσανε τα ποδάρια των Ελλήνων να χορεύουν χιλιάδες ζεϊμπέκικα που σε συνδυασμό με τα ελληνοποιημένα εκατομύρια τσιφτετέλια, θα μας καταντήσουν στο τέλος αναστενάρηδες του πολιτισμού.

Σκοτώθηκε και ο Καραϊσκάκης να μας θυμίσει τι θα πάθουμε αν από όλους τους ελληνικούς μουσικούς σκοπούς επιζήσουν μόνο το τσιφτετέλια και τα Ζεϊμπάκικα.

Όμως ας υπάρχουν και αυτά, αλλά πρώτα πρέπει να είναι τα δοξασμένα δημοτικά μας τραγούδια και τα τραγούδια αριστουργήματα των προικισμένων λαϊκών μας δημιουργών. Και πέρα από αυτά να ταρακουνήσουμε και τη συλλογική μας μνήμη για να φέρουμε στην επιφάνεια δεκάδες ρυθμούς, μουσικούς νόμους και μουσικούς σκοπούς που αποτελούν το βασικό λεξιλόγιο της άγνωστης δυστυχώς Ελληνικής Μουσικής Γλώσσας, για να αρθρώσουμε δυνατό ελληνικό μουσικό λόγο, στη μητρική μας μουσική γλώσσα.

Απορώ με τους άλλους άσπονδους φίλους μας Ευρωπαίους που σφυρίζουν αδιάφορα μπροστά στον κίνδυνο.

Δε νογάνε ότι αν χαθούν οι Έλληνες θα χαθούν και οι ίδιοι.

Δε νογάνε ότι αν δεν έβγαζαν στήθος μπροστά οι Έλληνες, τώρα οι εξ ανατολών άσπονδοι φίλοι μας θα τους είχατε όλους χανουμάκια στο πολιτικά τους χαρέμια, για να μην πω τίποτα χειρότερο.

Αλλά ας έρθουμε στους δικούς μας. Που είναι οι Έλληνες διανοούμενοι να υψώσουν φωνή, που είναι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η ακαδημία που είναι η εκκλησία, που είναι οι φοιτητές ή τουλάχιστον οι Έλληνες καλλιτέχνες να αντιδράσουν.

Δεν έχουμε πλέον ούτε τους φιλέλληνες μαζί μας. Ήταν οι τελευταίοι στρατιώτες της αγάπης προς την Ελλάδα, αλλά τους απογοητεύσαμε και αυτούς και μας εγκαταλείπουν γιατί «φοβήθηκα πως θ΄άρθει νύχτα ο Εφιάλτης και θα προδώσει ότι αγάπησαν πολύ», όπως λέει στο τραγούδι του ο σπουδαίος στιχουργός Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης.

Δεν μπορούν οι καλλιτέχνες μας και οι διανοούμενοι να αφήσουν έστω για λίγο τις δουλειές τους από το να περιποιούνται τα σύγχρονα κοιμητήρια του διαδικτύου; Σε αυτά μου φαίνεται στο τέλος Θα καταλήξουμε όλοι αν δεν αφυπνιστούμε και να ουρλιάξουμε φτάνει πια.

Προσωπικά βγαίνω μπροστά και ελπίζω μετά από πενήντα χρόνια να μην είμαι πάλι επίκαιρος με τα έργα μου όπως με τα ΑΓΡΟΤΙΚΑ, τους ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ και άλλα.

Τότε ως συνθέτης έθετα με τα τραγούδια μου το ρητορικό ερώτημα: ‘ΠΟΙΟΣ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΈΨΕΙ ΠΟΙΟΣ’ και απαντούσα ο ίδιος ορθά, κοφτά και ρητά: Ο ΛΑΟΣ.

Το ίδιο κάνω και σήμερα με τα έργα λόγιας ελληνικής μουσικής που βρίσκουν αναγνώριση σε διεθνή συνέδρια και μουσικολογικά περιοδικά, αλλά δεν βρίσκουν ούτε δύο λεπτά στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα να ακουστούν.

Σήμερα ως συνθέτης στις μέρες κρίσης που ζούμε και στο Αιγαίο μας, προφανώς εμπνέομαι από τον εθνικό μας ύμνο, αλλά και από τους άλλους εθνικούς μας ύμνους των καταξιωμένων δημοτικών μας τραγουδιών, των κεκτημένων στο χέρι του πρωτομάστορα ελληνικού λαού, που πάντα αγρυπνεί για την ακεραιότητα της πατρίδας . Κάθε καταξιωμένο στους αιώνες δημοτικό μας τραγούδι, είναι δυνάμει και εθνικός μας ύμνος.

Το ίδιο συμβαίνει και με τα τραγούδια αριστουργήματα των προικισμένων, Θεσσαλών κυρίως, λαϊκών μας δημιουργών, Τσιτσάνη, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μητσάκη και άλλων, θεμελιωτών του καλού λαϊκού μας τραγουδιού, προεξάρχοντος και του Κώστα Βίρβου στο στίχο.

Όλοι θα έχετε ακούσει ότι η «Συννεφιασμένη Κυριακή» του Τσιτσάνη, για παράδειγμα: Οι λάτρεις του καλού λαϊκού τραγουδιού το ονόμαζαν «εθνικό ύμνο της Ελλάδας».

Με την κρίση στο Αιγαίο και σε όλους τους χαλεπούς καιρούς του ελληνισμού, κάθε καταξιωμένο δημοτικό μας τραγούδι ακούγεται στα αυτιά μας σαν να είναι ο εθνικός μας ύμνος, πολύ δε περισσότερο σήμερα το τραγούδι του Καστελόριζου ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ.

Εμπνεύστηκα από αυτό τη μουσική μου νουβέλα ΘΑΛΑΣΣΑΚΙ ΜΟΥ, τη μια από τις πέντε μουσικές νουβέλες της συλλογής «ΜΕΤΑΛΛΆΞΕΙΣ ΑΙΓΑΊΟΥ», μεταξύ των οποίων και τη μουσική νουβέλα «ΠΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΑ ΚΑΜΠΟΥΣ», από το ομώνυμο τραγούδι της Κω.

Γενικότερα αστήρευτη πηγή έμπνευσης για μένα ως συνθέτη, μεταξύ των άλλων, αποτελεί το δοξασμένο ελληνικό δημοτικό τραγούδι, ως θεματοφύλακας της Ελληνικής Μουσικής μας Γλώσσας, καθώς τα δομικά στοιχεία με τα οποία τα δημιούργησε ο ελληνικός λαός και οι εμπνευσμένοι δημιουργοί του είναι ατόφια ελληνικά μουσικά αρχέτυπα και ελληνικοί μουσικοί νόμοι ή τμήματα αυτών, που αποτελούν τη βάση του λεξιλογίου Ελληνικής Μουσικής μας Γλώσσας, πλούσιας και εκφραστικής όσο και η δοξασμένη Ελληνική Ομιλούμενη Γλώσσα.

Τα τέσσερα μουσικά δώρα μου προς τους άσπονδους φίλους μας, όπως και όλα της εργογραφίας μου είναι ποτισμένα από τις καθαρότερες ελληνικές μουσικές παραδόσεις και κυρίως από το ελληνικό δημοτικό τραγούδι.

Θέλω και με αυτό το σημείωμα να υπενθυμίσω ότι ο λαός μας στα δύσκολα γυρίσματα της ιστορίας του, από το δημοτικό τραγούδι γαντζώνεται για να υπάρξει, για να κρατήσει ζωντανές γλώσσα και πίστη. Και οι αγωνιστές της επανάστασης του 1821 με τα δημοτικά μας τραγούδια ετοιμάζονταν για τη μάχη, με αυτά γιόρταζαν τις νίκες τους και με αυτά ρθηνούσαν τα παλικάρια που έχαναν τη ζωή τους στον αγώνα. Αλλά και σήμερα οι απλοί Έλληνες με το δημοτικό τραγούδι πολλαπλασιάζουν τις χαρές και λιγοστεύουν τις λύπες τους, ενώ αξιοποιείται ή θα έπρεπε να αξιοποιείται ως πηγή έμπνευσης των συνθετών για νέα και πρωτότυπα έργα λόγιας μουσικής στην Ελληνική Μουσική Γλώσσα, για να τα καταλαβαίνουν οι Έλληνες και να τους αρέσουν, αλλά να τα σέβονται και οι ξένοι.

Τους παραπάνω δυνάμει εθνικούς μας ύμνους συμπεριλαμβάνω στα τέσσερα δώρα μου προς τους άσπονδους εξ ανατολών φίλους μας και τους ηγέτες τους, μαζί με τον ΠΑΙΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ως δικό μου χαιρετισμό με τον τίτλο «ΑΠ’ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΙΑ ΧΑΡΆ ΣΑΣ», μαζί με τον ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΟΡΚΟ, μελοποίηση του όρκου του Ιπποκράτη σε μορφή ορατορίου, απαύγασμα και αυτό του πολιτισμού μας που γεννήθηκε στην κοιτίδα του Ελληνικού Πολιτισμού ΑΙΓΑΊΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, το οποίο μεταξύ των άλλων γέννησε στην Κω και τον πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη.

Καλή ακρόαση και καλά μυαλά.

Θωμάς Μπακαλάκος

Έλληνας συνθέτης»