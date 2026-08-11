Η γνωριμία του Κώστα Μουστάκα με την Κατερίνα Παπαδημητρίου έγινε το 2024 κι ήταν τότε που αποφάσισαν να συνυπάρξουν στη σκηνή για μία και μόνο φορά. Σκαλίζοντας τα αρχεία της, ένα βίντεο μιας ξεχασμένης πρόβας στο κινητό της Κατερίνας την εξέπληξε ευχάριστα. Ήταν σαν να βγήκε ένας κρυμμένος θησαυρός από παλιό μπαούλο. Ήταν η αφορμή αυτοί οι δύο άνθρωποι να ξανασυναντηθούν και με την αίσθηση ότι είχαν αφήσει κάτι στη μέση, σαν ένα χρέος απ’ τα παλιά, να κυκλοφορήσουν το τραγούδι με τίτλο «Θα φτιάξω έναν κόσμο».

Ένας τίτλος, μια ευχή, μια επιθυμία επίκαιρη και ισχυρή, σχεδόν παιδική, μια υπόσχεση, κόντρα στη βία, κόντρα στον πόλεμο, ναι στη ζωή, μ’ έναν όρκο: να φτιάξουν έναν κόσμο με γιασεμί και δυόσμο!

Συνθέτης-Ενορχηστρωτής: Κώστας Μουστάκας

Στιχουργός: Κώστας Μουστάκας

Ερμηνεύτρια: Κατερίνα Παπαδημητρίου

Κιθάρα: Κώστας Μουστάκας

Master-μίξη ήχου: Βασίλης Αβραντίνης

Η ηχογράφηση έγινε στο στούντιο Athens music Group

Κυκλοφορεί σε όλες στις ψηφιακές πλατφόρμες από την Musicmirror

Στίχοι:

«Θα φτιάξω έναν κόσμο»

Θα φτιάξω έναν κόσμο, με γιασεμί και δυόσμο

Και μια πόλη από χάρτινα κουτιά

Θα φτιάξω στρατιώτες, καλούς σαν τους ιππότες

Να χτίζουν κάστρα σαν παιδιά στην αμμουδιά

Ένα βουνό θα φτιάξω εκεί κοντά

Κι ένα ποτάμι χαμηλά

Να παίζουν όλα τα μικρά παιδιά

Κρατώντας ξύλινα σπαθιά

Θα φτιάξω έναν κόσμο, με γιασεμί και δυόσμο

Και μια πόλη από χάρτινα κουτιά

Θα φτιάξω ένα δάκρυ, να τρέχει από ένα μάτι

Που δεν θα κλαίει παρά μόνο από χαρά

Να βλέπει αυτά που θέλει κι εκείνα που δε θέλει

Να τα ξορκίζει μ ένα γέλιο μακριά.

Μια παιδική χαρά θα ‘ν’ το σχολειό

Τ’ αλφαβητάρι μαγικό

Για να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά

Να ‘χουν αγάπη στην καρδιά

Θα φτιάξω έναν κόσμο, με γιασεμί και δυόσμο

Και μια πόλη από χάρτινα κουτιά