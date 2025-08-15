Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μετέφερε σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου τα λόγια του καλλιτέχνη, για τον εγκλεισμό του, χθες, σε δημόσιο ψυχιατρείο, χωρίς την συγκατάθεσή του: «Νιώθω αγανακτισμένος και πικραμένος για τη μεθοδευόμενη προσπάθεια συγγενικών μου προσώπων να με εξοντώσουν φυσικά, εξυπηρετώντας τα ιδιοτελή τους συμφέροντα. Με τύλιξαν κυριολεκτικά σε μια κόλλα χαρτί πρόσωπα του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος, με τα οποία έχω δικαστική διένεξη. Ο εγκλεισμός μου σε ψυχιατρική κλινική έγινε εν αγνοία μου και χωρίς τη συγκατάθεσή μου».

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή μιλώντας στον ΑΝΤ1 πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μεθοδευμένη και κατασκευασμένη περίπτωση», καθώς το αίτημα των συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για να κριθεί ότι ο καλλιτέχνης χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας.

Τόνισε ότι θα κινηθούν όλες οι νομικές διαδικασίες την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη προκειμένου να αμφισβητήσουν τον εγκλεισμό.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως: «Θα καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα».

Επιπλέον, είπε ότι «το μικρόφωνο θα το πιάσει κανονικά τον Σεπτέμβριο όπως έχει συμφωνήσει με το Fever» ενώ στην ερώτηση αν ο γνωστός τραγουδιστής θα βγει τη Δευτέρα, απάντησε «θα βγει άμεσα, δεν έχει κάτι ψυχιατρικό»

«Είναι δυνατός και υγιής και πιστεύουμε ότι σύντομα θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια» συμπλήρωσε, λέγοντας ότι «δεν έγινε απολύτως τίποτα, κανένας τσακωμός ή φασαρία που να δικαιολογεί την εξέλιξη αυτή».

Απέδωσε, μάλιστα, την σκοπιμότητα της κίνησης αυτής στο γεγονός ότι «ετοιμαζόμασταν τον Σεπτέμβριο να καταθέσουμε μηνύσεις για σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχει διαπράξει η αδελφή του, κακουργηματικού χαρακτήρα».

Δείτε όσα είπε ο κ. Μερκουλίδης: