Η εικαστικός Κορίνα Κνιθάκη παρουσιάζει την ατομική της έκθεση με τίτλο «Θαλασσινά Τοπία», η οποία εγκαινιάζεται την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 19:00 στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της ένατης διοργάνωσης του θεσμού «Ημέρες Θάλασσας», ενώ την έκθεση επιμελείται η Ίρις Κρητικού.

Περισσότερα από είκοσι πέντε έργα μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, ακρυλικά σε καμβά και ακρυλικά σε ξύλο, συνθέτουν τη νέα ενότητα της ζωγράφου, προτείνοντας μια ενδελεχή διαδρομή στα συμπαντικά θαλασσινά τοπία που εγκαλεί ο δυναμικός χρωστήρας της.

«Το παλλόμενο φάσμα χροιών και τόνων που καταθέτει η ζωγράφος, απαλλαγμένο από περιγραφικότητα, εγκαλεί τη θάλασσα ως πεδίο θριαμβικό και ως στικτό οργανικό σώμα, προτείνοντας ανεξάντλητα χρωματικά ημιτόνια, αποδομώντας και επαναδομώντας μαεστρικά τα πρωταρχικά συστατικά της.

Περιηγούμενη σε προσφιλείς θαλασσινούς τόπους εν πλω, η Κορίνα Κνιθάκη ενσωματώνει στο έργο της με τρόπο αδρό οικεία τοπόσημα, δομικά και αδόμητα στοιχεία του προσφιλούς της σύμπαντος με γραφή εξπρεσιονιστική και τρόπο αφαιρετικό. Η δονούμενη δυναμική και η εκφραστική χειρονομία του χρωστήρα της, προτείνει μια ρευστή γοητευτική εντοπιότητα, γεννά έξεργα ουράνια τόξα και κύματα, σκαμμένη γη και αχειροποίητες πεζούλες, πεύκα και αθάνατα, μνήμες από ξωκλήσια που πυρπολεί θριαμβικά το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Οδηγούμενη από την επιτακτική επιθυμία της να αποδώσει το διηνεκές του φωτός, το μεγαλείο των χρωμάτων, τη ρυθμολογία του πρωτογενούς σχήματος, τη συγκίνηση του βλέμματος, το θριαμβικό διηνεκές του νερού, η ζωγράφος καταθέτει ένα προσωπικό λεξιλόγιο χρωμάτων, σχημάτων και συναισθήματος, εφευρίσκει έναν καινούριο χάρτη του νου, μια παλλόμενη άχρονη θαλασσινή χώρα με άγνωστα όρια και βάθη, που τέρπει και εγκαλεί τον θεατή»

Ίρις Κρητικού

Αρχαιολόγος – Ιστορικός Τέχνης

Λίγα λόγια για την Κορίνα Κνιθάκη

Γεννήθηκε το 1981 στην Αθήνα. Τα έτη 1999 έως το 2006 φοίτησε στην ΑΣΚΤ στο εργαστήριο του Χρόνη Μπότσογλου.

2005 Συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στο Μουσείο Σπύρου Βασιλείου.

2007 Συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στην γκαλερί Αrtower.

2008 Συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στο American College of Greece με τίτλο “Silent Dialogues”.

2011 Συμμετείχε στην ομαδική έκθεση «Άσπρο-Μαύρο» στο Μουσείο Φρυσίρα.

2012 Ατομική έκθεση στο Thanassis Frissiras Gallery με θέμα «Πρόσωπα».

2014 Ατομική έκθεση με θέμα “Yoga”.

2017 Συμμετείχε σε ομαδική έκθεση στην γκαλερί In farbe με θέμα «Μικρές Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες».

2019 Ατομική έκθεση με θέμα «Πρόσφυγες» στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας.

2021 Συμμετείχε στην ομαδική έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου με θέμα «Σε γνωρίζω από την όψη».

Info

Κορίνα Κνιθάκη «Θαλασσινά τοπία»

Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού

Εγκαίνια: Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 10 έως 12 Ιουνίου

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά

Φίλωνος 29, Πειραιάς 185 35 & Νοταρά 28

Τ.: 214 4090 158 | 214 4090 159 | 214 4090 167