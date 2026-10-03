Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα παιδικό όνειρο; Μπορεί άραγε μια μικρή πυγολαμπίδα να ταξιδέψει ως το φεγγάρι; Στον μαγικό κόσμο του νέου παιδικού βιβλίου της Μαριλένας Παππά, οι απαντήσεις δεν βρίσκονται στους νόμους της πραγματικότητας, αλλά εκεί όπου όλα είναι δυνατά: στη φαντασία.

Ο Θανασάρας και ο Βωβίτο, δύο μικρές πυγολαμπίδες και αχώριστοι φίλοι, βάζουν έναν μεγάλο στόχο και ξεκινούν μια ξεχωριστή «Αποστολή στο Φεγγάρι». Στην πορεία, οι προσπάθειές τους χαρίζουν γέλιο, τρυφερότητα και όμορφα μηνύματα, ενώ η φιλία τους γίνεται το πιο σημαντικό εφόδιο για το ταξίδι τους.

Η Μαριλένα Παππά δημιουργεί, μέσα από τις εκδόσεις Αγγελάκη, μια φωτεινή και τρυφερή ιστορία που απευθύνεται στα παιδιά, αλλά έχει κάτι να θυμίσει και στους μεγάλους: πως τα όνειρα δεν χρειάζεται πάντοτε να πραγματοποιούνται ακριβώς όπως τα φανταζόμαστε για να αξίζει το ταξίδι προς αυτά. Γιατί πολλές φορές το πιο σημαντικό δεν είναι να φτάσουμε στο φεγγάρι, αλλά να τολμήσουμε να κοιτάξουμε ψηλά και να ξεκινήσουμε.

Το «Θανασάρας και Βωβίτο: Αποστολή στο Φεγγάρι», από τις εκδόσεις Αγγελάκη, είναι ένα βιβλίο για τη φιλία, την επιμονή, τη δύναμη της φαντασίας και εκείνη τη μοναδική παιδική ματιά που μπορεί να μετατρέψει το αδύνατο σε μια υπέροχη περιπέτεια.