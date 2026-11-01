Ο ερμηνευτής Θάνος Ματζίλης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Λόγια Υπερβολές», αποκαλύπτοντας ακόμα ένα δείγμα από την επερχόμενη δισκογραφική του δουλειά.

Σε μουσική του Κωνσταντίνου Γοράντη και στίχους του Νίκου Γύρα, το «Λόγια Υπερβολές» είναι ένα κομμάτι που ξεχωρίζει για την αμεσότητα και την ειλικρίνειά του. Το τραγούδι αποτυπώνει με ευαισθησία την απόσταση ανάμεσα σε όσα λέγονται και σε όσα τελικά γίνονται πράξη, σκιαγραφώντας τη συναισθηματική ένταση μιας σχέσης που δοκιμάζεται από ανεκπλήρωτες προσδοκίες. Είναι μια ιστορία για τα λόγια που γεννούν όνειρα τη νύχτα, αλλά χάνουν τη δύναμή τους στο φως της ημέρας, αφήνοντας πίσω τους σιωπές και ερωτηματικά.

Ο Θάνος Ματζίλης, με τη χαρακτηριστική εκφραστικότητα του, μεταφέρει ακριβώς αυτό το συναίσθημα: την απογοήτευση και το κενό που αφήνουν συχνά πίσω τους οι «μεγάλες κουβέντες», δίνοντας ουσία και βάθος στους στίχους του Νίκου Γύρα.

Ο Κωνσταντίνος Γοράντης υπογράφει και την ενορχήστρωση του τραγουδιού, δημιουργώντας το μουσικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συναντώνται διαφορετικά ηχοχρώματα και παραδοσιακά όργανα. Οι κιθάρες και το κοντραμπάσο του Νίκου Γύρα, το λαούτο και ο τζουράς του Κωνσταντίνου Γοράντη, το κλαρίνο του Νεκτάριου Παπαγεωργίου, η κρητική λύρα του Πάρη Περυσινάκη και τα κρουστά του Κωνσταντίνου Καλατζή συνθέτουν την ηχητική ταυτότητα της νέας κυκλοφορίας.

Το «Λόγια Υπερβολές» κυκλοφορεί από την Ogdoo Music Group και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Λίγα λόγια για τον Θάνο Ματζίλη

Ο Θάνος Ματζίλης έχει ήδη χαράξει μια αξιοσημείωτη καλλιτεχνική πορεία ως ερμηνευτής, παρά το νεαρό της ηλικίας του, με σταθερή παρουσία δίπλα σε κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Με αφετηρία το Μουσικό Σχολείο Βόλου και σπουδές στη Μουσική Τεχνολογία, έκανε το δισκογραφικό του ντεμπούτο το 2014 στον δίσκο «Οι φωνές σ’ αυτή την πόλη» (με το τραγούδι «Τελείωσε ο χρόνος»), υπό την επιμέλεια του Γιώργου Νταλάρα. Στη συνέχεια, ξεχώρισε η συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Θησαυρός» και στον δίσκο «Παγωμένη θεατρίνα», σε ποίηση Νίκου Γκάτσου.

Η διαδρομή του περιλαμβάνει σημαντικές επί σκηνής και δισκογραφικές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Διονύσης Σαββόπουλος, Μανώλης Μητσιάς, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Μελίνα Κανά, Λίνα Νικολακοπούλου και Κώστας Λειβαδάς. Ιδιαίτερο κεφάλαιο στην πορεία του αποτελεί η στενή και διαρκής συνεργασία του με την Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και τον μαέστρο (και επί χρόνια καθηγητή του) Ανδρέα Κατσιγιάννη, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στην ευρωπαϊκή περιοδεία «Zorba the Greek» το 2025, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη.

Παράλληλα, αποτελεί βασικό μέλος της ορχήστρας «Ρυθμός». Αυτή την περίοδο, συνδυάζοντας τις χειμερινές του εμφανίσεις ανά την Ελλάδα, προετοιμάζει τον πρώτο του προσωπικό δίσκο, ο οποίος θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026 από το Ogdoo Music Group. Προπομπός αυτού του άλμπουμ αποτελεί το νέο του single, «Λόγια Υπερβολές», που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όντας το τέταρτο κατά σειρά τραγούδι της επερχόμενης δισκογραφικής του δουλειάς.

«Λόγια υπερβολές»