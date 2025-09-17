Η παράσταση «The acid test», η οποία κέρδισε το κοινό στην πρώτη της σεζόν επιστρέφει — ίδιο θέατρο, ίδια παρέα, ίδια ενέργεια. Οι ήρωες ξαναζούν στιγμές, συγκρούσεις και αποκαλύψεις, με ένα ερώτημα να αιωρείται πάνω απ’ όλα: Πώς είναι, στ’ αλήθεια, να είσαι νέος το 2025;

Ένα βράδυ Παρασκευής σε ένα μικρό πολύχρωμο διαμέρισμα του Λονδίνου τρία κορίτσια και ένας πατέρας δοκιμάζονται στη φιλία, τις απογοητεύσεις και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ιδέες και συναισθήματα πυροδοτημένα από το αλκοόλ. Τα γέλια θα διαδεχθούν οι εξομολογήσεις. Και μετά οι αλήθειες.

Η Άνια Ράις συστήνει μια παρέα που ψάχνει να βρει τον δρόμο της.

Φιλία, σχέσεις, όνειρα, απογοητεύσεις — όλα μπερδεύονται σε μια βραδιά που ξεκινά χαλαρά και καταλήγει σε αποκαλύψεις.

Η συγγραφέας μάς αποκαλύπτει τον σπαρταριστό κόσμο των προβληματισμένων νέων του σήμερα -αλλά και του πάντα- και προσθέτει σε αυτόν μια άλλοτε σκληρή και άλλοτε τρυφερή πατρική φιγούρα. Ωστόσο, όσο η νύχτα φεύγει σιγά σιγά και τη διαδέχεται το φως της ημέρας, τι θα αφήσει εντέλει πίσω της;

Το έργο The Acid Test παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Royal Court του Λονδίνου το 2011.

Δείτε το τρέιλερ:

Συντελεστές:

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Ντίνος Ψυχογιός

Παίζουν (αλφαβητικά): Αλίκη Κακολύρη, Περικλής Λιανός, Αναστασία Ντεντιάεβα, Αμαλία Σγουμποπούλου

Σκηνικά-Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Σοφία Χατζηευθυμιάδη

Βοηθός Σκηνογράφου: Ζωή Κελέση

Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Νίκη Αγγελοπούλου

Φωτογραφίες-Trailer: Σπύρος Κούρκουλας

Σχεδιασμός Αφίσας: Ραλλού Μυλωνά

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου

Διαφήμιση: Γιώργος Κολιούσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Ο2Ο ΑΜΚΕ

INFO

Θέατρο Εν Αθήναις

Από 6 Οκτωβρίου

κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00

Διάρκεια: 100’

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

More.com: The Acid Test | Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ!

Στο ταμείο του Θεάτρου

Τιμές εισιτηρίων: 16€ κανονικό, 13€ μειωμένο (φοιτητικό, ΑμεΑ)