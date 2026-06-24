Η απόλυτη σιωπή του Ιερού Βράχου, μακριά από τα πλήθη, κάτω από το πρώτο φως του ήλιου ή τη μαγεία του αττικού δειλινού. Μια εξατομικευμένη ξενάγηση και ένα πακέτο εμπειριών υψηλών προδιαγραφών που μετατρέπουν την επίσκεψη στο μνημείο σε μια ξεχωριστή, βιωματική εμπειρία. Δεν πρόκειται για μια τυπική περιήγηση, αλλά για μια ζωντανή αναμέτρηση με την ιστορία, καθώς ο αρχαιολογικός χώρος ανοίγει τις πύλες του αποκλειστικά για ολιγομελείς ομάδες επισκεπτών, από ένα έως πέντε άτομα, σε ώρες που το ευρύ κοινό δεν έχει πρόσβαση.

Αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα ακούει στο όνομα «The Acropolis Experience». Πρόκειται για το καινοτόμο πρόγραμμα ειδικών ξεναγήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), που εξελίσσεται σε ένα από τα πλέον συζητημένα projects του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Διευθύντρια του ΟΔΑΠ, Αγγελική Μαραγκάκη, «το 2024 αποτέλεσε το έτος-θεμέλιο. Ήταν μια περίοδος αυστηρής πιλοτικής λειτουργίας, κατά την οποία επιλέχθηκε συνειδητά να πραγματοποιηθούν μόλις οκτώ στοχευμένες, εξατομικευμένες ξεναγήσεις, με σκοπό τη λεπτομερή δοκιμή και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας στο πεδίο. Παράλληλα, ο ΟΔΑΠ επένδυσε στρατηγικά στην εξωστρέφεια, αναπτύσσοντας τη διεθνή καμπάνια “The A[CROP]olis Experience”, η οποία απέσπασε σημαντική αναγνώριση με την επιλογή και παρουσίασή της από το διεθνούς κύρους περιοδικό Lürzer’s Archive».

Η επένδυση αυτή άρχισε να αποδίδει καρπούς το 2025, με τις κρατήσεις να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο και να αγγίζουν τις 72 εξατομικευμένες επισκέψεις. Η τάση αυτή καταγράφει νέα κορύφωση φέτος, το 2026, καθώς με την έναρξη και μόνο της θερινής περιόδου, οι επιβεβαιωμένες κρατήσεις έχουν ήδη φτάσει τις 80.

Με το αντίτιμο να ορίζεται στις 5.000 ευρώ ανά ξενάγηση, το πρόγραμμα παράγει πλέον σημαντικά έσοδα που αναμένεται να ξεπεράσουν τις 400.000 ευρώ. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι αυτά τα κεφάλαια επανεπενδύονται απευθείας στην προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη της ίδιας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Επένδυση στην ποιότητα: Όταν η ιδιωτικότητα επανακαθορίζει το ταξίδι

Τα ποιοτικά στοιχεία των επισκεπτών αποκαλύπτουν μια νέα τάση για το πώς οι ταξιδιώτες με υψηλές απαιτήσεις προσεγγίζουν πλέον τον πολιτισμό. Η εμπειρία προσφέρεται αυστηρά σε ομάδες έως πέντε ατόμων.

Όπως εξηγεί η Διευθύντρια του ΟΔΑΠ, Αγγελική Μαραγκάκη, «παρά το γεγονός ότι έχουμε δεχθεί σωρεία αιτημάτων για μεγαλύτερες ομάδες, επιλέγουμε να διατηρούμε αυτόν τον περιορισμό ως θεμελιώδη αρχή της φιλοσοφίας μας, καθώς μόνο έτσι διαφυλάσσεται η ποιότητα και η αίσθηση της αποκλειστικότητας που χαρακτηρίζει το πρόγραμμα».

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ωστόσο, κρύβεται στο προφίλ των ίδιων των επισκεπτών. Καταγράφεται μια συνεχώς αυξανόμενη προτίμηση για ακόμη πιο εξατομικευμένες επισκέψεις, με ζευγάρια ή μεμονωμένα άτομα να επιλέγουν να καταβάλουν το πλήρες αντίτιμο, επιδιώκοντας την απόλυτη ιδιωτικότητα στη συνάντησή τους με το μνημείο. Αυτή η τάση επιβεβαιώνει ότι ο σύγχρονος, απαιτητικός επισκέπτης δεν αναζητά πλέον μια τυπική περιήγηση, αλλά μια αυθεντική, βιωματική προσέγγιση του πολιτισμού.

Η διαδρομή της ξενάγησης

Στο πρακτικό σκέλος, οι επισκέπτες ακολουθούν μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή με τη συνοδεία εξειδικευμένου ξεναγού, ο οποίος συνδυάζει την ιστορική αφήγηση με τη βιωματική εμπειρία. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα για ειδικά αιτήματα κατά τη διάρκεια της κράτησης, όπως η επιλογή της συγκεκριμένης ώρας, της γλώσσας, της διάρκειας ή του ρυθμού της περιήγησης.

Σύμφωνα με την κ. Μαραγκάκη, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει ευελιξία και προσωποποιημένη φροντίδα, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε επισκέπτη, πάντα όμως εντός των αυστηρών πλαισίων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα του αρχαιολογικού χώρου.

Την ίδια ώρα ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί. Ο ΟΔΑΠ προσφέρει την υπηρεσία ξενάγησης μέσα από εγκεκριμένες διαδρομές, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε στενή συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Η περιήγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με επίσημο ξεναγό του προγράμματος, είτε με ιδιώτη ξεναγό επιλογής του επισκέπτη, είτε ακόμη και αυτόνομα, καθώς η διαδρομή είναι προεπιλεγμένη και οριοθετημένη.

«Έχουμε αναπτύξει πλήρες γραπτό υλικό, αφηγήσεις και οδηγίες για τους σταθμούς ξενάγησης. Παράλληλα, διατηρούμε συνεχή επικοινωνία με τους συνεργάτες μας, ενημερώνοντάς τους τακτικά για τυχόν εξελίξεις και βελτιώσεις στους κανόνες εφαρμογής της υπηρεσίας», επισημαίνει η διευθύντρια του ΟΔΑΠ.

Επέκταση στην Πλάκα

Το Acropolis Experience ήταν μόνο η αρχή. «Το 2026 εντάξαμε την βραδινή ξενάγηση σε μια μαγική γειτονιά που έχει διασωθεί και στεγάζει το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού. Κτήρια του 19ου αιώνα με νεοκλασικά και παραδοσιακά στοιχεία της αθηναϊκής κατοικίας πλαισιωμένα με εσωτερικές αυλές και σοκάκια συνυπάρχουν με μνημεία και αρχαιολογικά κατάλοιπα», αναφέρει η κ.Μαραγκάκη.

Η αυλαία της premium ξενάγησης πέφτει με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο στο παραδοσιακό καφέ του αρχαιολογικού χώρου. Εκεί, μακριά από τη βιασύνη της καθημερινότητας, οι VIP καλεσμένοι απολαμβάνουν ένα exclusive wine & cheese pairing, δοκιμάζοντας εκλεκτές ετικέτες ελληνικών κρασιών και παραδοσιακά τυριά, ολοκληρώνοντας έτσι μια ολοκληρωμένη, αισθητηριακή μύηση στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοξενία.

Ορίζοντας το μέλλον: Νέοι προορισμοί και το όραμα της αυτοσυντήρησης

Η επιτυχία της Ακρόπολης ανοίγει τον δρόμο για τη διεύρυνση του προγράμματος. Σύντομα, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα hh.gr, θα είναι διαθέσιμες νέες, μοναδικές εμπειρίες πολιτισμού που υπόσχονται να μαγέψουν τους επισκέπτες: Η ανατολή του ηλίου στο ακρωτήρι του Σουνίου, το ειδυλλιακό δειλινό στον Ναό της Αφαίας στην Αίγινα και μια υποβλητική βραδινή ξενάγηση στο εμβληματικό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο.

Αυτή η στρατηγική επέκταση αποτυπώνει ανάγλυφα το σύγχρονο μοντέλο ανάδειξης των μνημείων της χώρας.

«Ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματα, καθώς σταθερή αποστολή του Υπουργείου Πολιτισμού και του Οργανισμού μας είναι η βιώσιμη αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, με ξεκάθαρο στόχο τη δημιουργία πόρων που επανεπενδύονται συστηματικά στην ίδια την πολιτιστική μας κληρονομιά»,επισημαίνει χαρακτηριστικά η Διευθύντρια του ΟΔΑΠ, Αγγελική Μαραγκάκη.

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία τύπου Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ), ΕΣΠΑ ή άλλες κοινοτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη των βασικών υποδομών. Ωστόσο, η στρατηγική μας οφείλει πλέον να εστιάζει στη δημιουργία αυτοσυντηρούμενων μοντέλων. Η προσέγγισή μας στηρίζεται ακλόνητα στην αρχή ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όταν αξιοποιούν με απόλυτο σεβασμό το πολιτιστικό μας απόθεμα, μετατρέπονται σε κεντρικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, προσελκύοντας στρατηγικές συνεργασίες και επενδύσεις που σέβονται απόλυτα τον χαρακτήρα των μνημείων μας», εξηγεί.

«Άλλωστε, προσθέτει η ίδια, όταν η επίσκεψη καταφέρνει να προκαλέσει αληθινά συναισθήματα, τότε είναι που γεννιέται η πραγματική εμπειρία. Και η εμπειρία αυτή μετατρέπεται σε μια δυνατή ανάμνηση που συνοδεύει τον επισκέπτη παντού, γίνεται μία νέα ιστορία που μοιράζεται με τον κόσμο και, τελικά, μια σταθερή γέφυρα που τον φέρνει ξανά και ξανά κοντά στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ