Η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου σίκουελ του Ματ Ριβς, «The Batman Part II», αναβάλλεται για ακόμα μία φορά, με τη νέα ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες να ορίζεται για τις 18 Φεβρουαρίου 2028.

Σημειώνεται ότι η προβολή του θα πραγματοποιηθεί σχεδόν έξι χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου «The Batman» τον Μάρτιο του 2022.

Ο Ριβς ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία μέσω ενός teaser διάρκειας 35 δευτερολέπτων στην πλατφόρμα του Vimeo, δίνοντας παράλληλα μια γεύση από την επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον στον εμβληματικό ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη.

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Στο πλευρό του σταρ θα βρεθούν η Σκάρλετ Γιόχανσον και ο Σεμπάστιαν Σταν, μαζί με τους Τσαρλς Ντανς, Μπράιαν Ταϊρί Χένρι και Σεµπάστιαν Κοχ.

Ο Ριβς συνυπογράφει το σενάριο με τον Μάτσον Τόμλιν ωστόσο οι λεπτομέρειες της πλοκής, όπως και οι ρόλοι των υπόλοιπων ηθοποιών, κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό.

Το «The Batman Part II» ήταν αρχικά προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις 2 Οκτωβρίου 2026, προτού η Warner Bros. το μεταφέρει για την 1η Οκτωβρίου 2027. Η μετάθεση για το 2028 αναμένεται να δώσει στον Ριβς επιπλέον χρόνο για το post-production.

Σύμφωνα με το Deadline, η νέα καθυστέρηση συνδέεται με μία σειρά από αλλαγές στις ημερομηνίες κυκλοφορίας της Warner Bros., καθώς η εξαγορά της 103 ετών εταιρείας από την Paramount καθυστερεί σημαντικά.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, επηρεάζονται και άλλες μεγάλες παραγωγές. Η νέα ταινία του Τζ. Τζ. Άμπραμς «The Great Beyond» με πρωταγωνιστές τον Γκλεν Πάουελ και την Τζένα Ορτέγκα μεταφέρεται από τις 13 Νοεμβρίου 2026 για την 1η Οκτωβρίου 2027, την ημερομηνία που είχε προηγουμένως το «The Batman Part II».

Επιπλέον, το φιλμ του Σαμ Εσμαΐλ με την Τζούλια Ρόμπερτς θα κάνει πρεμιέρα στις 9 Απριλίου 2027. Τη θέση της στις 26 Φεβρουαρίου θα πάρει η ταινία «Revenge of La Llorona», σύμφωνα με το Variety.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ