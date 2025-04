Τη στολή σούπερ ήρωα ετοιμάζεται να φορέσει η Θεσσαλονίκη και να υποδεχθεί τους λάτρεις των κόμικς, του animation και της ποπ κουλτούρας. Από τις 9 έως τις 11 Μαΐου, σε περισσότερα από 6.000 τετραγωνικά στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» και στο Περίπτερο 6 της ΔΕΘ-Helexpo, θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μία χρονιά το The Comic Con.

«Μια ζωντανή γιορτή της φαντασίας», όπως τη χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές, η οποία κάθε χρόνο εξελίσσεται και μεγαλώνει, αναμένεται φέτος να υποδεχτεί το κοινό με πολλή ενέργεια, χρώμα, δημιουργία και εκπλήξεις, περισσότερα κόμικς και δημιουργούς, ακόμη πιο εντυπωσιακό cosplay, περισσότερα επιτραπέζια και video games, panels, προβολές και εμπειρίες για όλες τις ηλικίες.

Εμβληματικές προσωπικότητες της παγκόσμιας ποπ κουλτούρας έρχονται στη Θεσσαλονίκη

Τιμώμενο πρόσωπο της 9ης διοργάνωσης είναι η ελληνικής καταγωγής ηθοποιός Marina Sirtis, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στον κόσμο του Star Trek, μέσα από τον ρόλο της συμβούλου Deanna Troi στη θρυλική σειρά The Next Generation, αλλά και σε πολλές κινηματογραφικές μεταφορές του franchise, καθώς και στη spin-off σειρά Picard.

Στην International Guest Area by Oriental Express του The Comic Con θα δώσουν επίσης το παρών οι εξής καλλιτέχνες:

Kevin J. Anderson, εμβληματική μορφή της παγκόσμιας λογοτεχνίας του φανταστικού. Έχει γράψει περισσότερα από 190 βιβλία, που μεταφράστηκαν σε 34 γλώσσες και πούλησαν περισσότερα από 23 εκατομμύρια αντίτυπα. Έχει δημιουργήσει επικές σειρές, όπως το Saga of Seven Suns και το Clockwork Angels, σε συνεργασία με τον ντράμερ των Rush, Neil Peart. Πρόσφατα συμμετείχε στις παραγωγές των ταινιών Dune Part One & Two, καθώς και στη νέα σειρά Dune: Prophecy.

Massimo De Vita, ο …maestro της ιταλικής σχολής των κόμικς ξεκίνησε την καριέρα του στα στούντιο της Disney Ιταλίας το 1959 και, από το 1962, σχεδιάζει για το περιοδικό Topolino. Έγινε γνωστός για εμβληματικές ιστορίες όπως το Σπαθί των Πάγων, η Ζωδιακή Πέτρα και η Εποποιία του Νέου Κόσμου, αλλά και για τις περιπέτειες χαρακτήρων όπως ο Φάντομ Ντακ, ο Ινδιάνα Γκούφυ και ο Σερ Μίκυ.

Batem, ο κατά κόσμον Luc Collin είναι ο σχεδιαστής του Marsupilami, συνεχίζοντας την κληρονομιά του André Franquin από το 1987. Διατηρώντας την κλασική αισθητική του χαρακτήρα, έχει προσθέσει το δικό του ύφος και έχει καθιερώσει το Marsupilami ως έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες της ευρωπαϊκής σκηνής των κόμικς.

John Jackson Miller, από τους σημαντικότερους συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας και κόμικς. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα Star Wars: Kenobi, A New Dawn, The Living Force και την τριλογία Star Trek: Prey. Το 2024 κυκλοφόρησε το Batman: Resurrection, το πρώτο βιβλίο βασισμένο στις ταινίες του Tim Burton. Έχει τιμηθεί τέσσερις φορές με το Scribe Award.

Salvador Larroca, από τους κορυφαίους illustrators της παγκόσμιας σκηνής των κόμικς και ο πρώτος Ισπανός που τιμήθηκε με Eisner Award. Με περισσότερα από 30 χρόνια στη Marvel, έχει σχεδιάσει σειρές όπως Fantastic Four, X-Men, Avengers, Star Wars, Darth Vader και Alien.

Enrico Marini, από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που σχεδιάζουν, μελανώνουν και χρωματίζουν εξ ολοκλήρου στο χέρι τις σελίδες τους, ο Marini έχει χαρίσει στο ευρωπαϊκό κόμικ μερικά από τα πιο εντυπωσιακά και καλλιτεχνικά άρτια έργα των τελευταίων δεκαετιών. Το πιο πρόσφατο προσωπικό του project, το Noir Burlesque, είναι ένα σκοτεινό, ρετρό 1950s crime graphic novel που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς. Αυτή την περίοδο εργάζεται στην επική σειρά The Eagles of Rome.

Darick Robertson, ο συν-δημιουργός των The Boys και Transmetropolitan. Το The Boys μετατράπηκε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο, ενώ το cyberpunk Transmetropolitan παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κόμικς επιστημονικής φαντασίας. Επίσης, το Happy!, που δημιούργησε με τον Grant Morrison, έγινε τηλεοπτική σειρά.

Jim Cheung, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους comic artists. Είναι βασικός σχεδιαστής των Young Avengers, σύστησε στο κοινό αγαπημένους χαρακτήρες, ενώ το έργο του στο Infinity επηρέασε την ταινία Avengers: Infinity War.

Pierre Alary, ξεκίνησε την καριέρα του ως animator στη Disney και το 2001 έκανε τη μετάβαση στον κόσμο της ένατης τέχνης. Δημιούργησε σειρές όπως το Belladone, το Sinbad και τη διασκευή του Moby Dick. Το 2021 κυκλοφόρησε το Don Vega, μια μοντέρνα εκδοχή του θρύλου του Ζορό και, το 2023, την προσαρμογή του Gone with the Wind σε graphic novel.

Επιπλέον, στο The Comic Con 9 επιστρέφουν και ορισμένοι φίλοι από τα παλιά, όπως ο Achdé, που από το 2003 συνεχίζει τις περιπέτειες του Lucky Luke, ο Emiliano Santalucia, που έχει συνδέσει το όνομά του με θρυλικά brands της ποπ κουλτούρας όπως τα Masters of the Universe, She-Ra και Flash Gordon, ο Brian Azzarello και η Stephanie Phillips, δύο από τους πιο επιδραστικούς συγγραφείς κόμικς, καθώς και οι «μόνιμοι» Thierry Capezzone και William Simpson.

Τιμώμενος voice actor του The Comic Con 9 είναι ένας από τους πιο έμπειρους και καταξιωμένους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και εκφωνητές στην Ελλάδα, ο Κώστας Αποστολίδης. Στο επίκεντρο της παρουσίας του δεν θα είναι η σειρά «Οργή», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά οι περισσότεροι από 150 ρόλοι στους οποίους έχει δανείσει τη φωνή του -μεταξύ αυτών, ο Yosemite Sam στα New Looney Tunes, ο Φοίβος στην Παναγία των Παρισίων και ο Plankton στο SpongeBob SquarePants: The Movie.

Επίσης, Το φετινό The Comic Con Trivia by Μηλοκλέφτης θα παρουσιάσει ο Bob Katsionis. Ο μουσικός, συνθέτης, παραγωγός και… fanboy πρώτης γραμμής, ΠΟΥ υπόσχεται να απογειώσει το trivia με το γνωστό του χιούμορ, το πάθος του για την ποπ κουλτούρα και -φυσικά- τις μουσικές του.

Περισσότεροι από 160 Έλληνες δημιουργοί

Όπως πάντα, ο κορμός της διοργάνωσης αποτελείται από Έλληνες δημιουργούς, που φέτος θα ξεπεράσουν τους 160. Εκτός από τους ήδη καταξιωμένους σχεδιαστές που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός συνόρων, η διοργάνωση φιλοξενεί και νεότερα ταλέντα, τα οποία έρχονται να εμπλουτίσουν -ως νέο αίμα- αυτόν τον σπουδαίο καλλιτεχνικό χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για μία ακόμη χρονιά, το The Comic Con έδωσε την ευκαιρία σε ξένους δημιουργούς, εκθέτες και καταστήματα να εξασφαλίσουν χώρο στη διοργάνωση, αποδεικνύοντας την εξωστρέφειά του και το άνοιγμα στη διεθνή αγορά.