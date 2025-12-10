Το επίσημο τρέιλερ της σειράς, που παράγεται από την UCP δόθηκε στη δημοσιότητα με τα επεισόδια να είναι διαθέσιμα στη μικρή οθόνη από τις 27 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, «η σειρά ακολουθεί έναν Κινέζο-Αμερικανό αναλυτή πληροφοριών πρώτης γενιάς, ο οποίος συνειδητοποιεί ότι ο εγκέφαλός του έχει χακαριστεί δίνοντας πρόσβαση σε άγνωστους όλα όσα βλέπει και ακούει. Παγιδευμένος ανάμεσα στη σκοτεινή υπηρεσία του και σε χάκερ, πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του παριστάνοντας τον ανήξερο για να εντοπίσει τους ενόχους».

Μαζί με τον Σίμου Λίου πρωταγωνιστούν οι Μελίσα Μπαρέρα, Σίνκλερ Ντάνιελ, Μπράιαν ντ’Αρσι Τζέιμς, Μαρκ Ο’Μπράιαν και Κάθλιν Τσάλφαντ.

Η Μπαρέρα υποδύεται την πράκτορα που έχει αναλάβει την παρακολούθηση του Alexander — αλλά η σχέση τους θα μπορούσε να είναι και κάτι παραπάνω, όπως υπαινίσσεται το τρέιλερ.

Ο Τόμας Μπράντον είναι ο δημιουργός της σειράς ο οποίος παράλληλα έχει αναλάβει καθήκοντα σεναριογράφου, εκτελεστικού παραγωγού και είναι ένας εκ των showrunner. Η Τζένιφερ Γέιλ είναι η έτερη showrunner, σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός.

Σύμφωνα με το Variety, τη σκηνοθεσία των δύο πρώτων επεισοδίων υπογράφει η εκτελεστική παραγωγός Τζετ Γουίλκινσον, ενώ τα υπόλοιπα είναι των Νίμα Νουριζάντε και Κέβιν Τανσαρόεν.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ