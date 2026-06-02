Ένα νέο, άκρως ανατριχιαστικό τρέιλερ για την ταινία «The End of Oak Street» κυκλοφόρησε, ανεβάζοντας κατακόρυφα την αγωνία για το επερχόμενο θρίλερ. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η βραβευμένη Αν Χάθαγουεϊ και ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι ανερχόμενοι Μέισι Στέλλα, Τζόρνταν Αλέξα Ντέιβις και Κρίστιαν Κόνβερι.

Μια προαστιακή γειτονιά παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη

Η Warner Bros. παρουσίασε το νέο υλικό, συνεχίζοντας την προώθηση της παραγωγής, η οποία έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στο κοινό. Η ιστορία ξεκινά όταν ένα ανεξήγητο και βίαιο φαινόμενο αποκόπτει την οδό Oak από το γνώριμο προαστιακό της περιβάλλον, μεταφέροντας ολόκληρη τη γειτονιά σε έναν άγνωστο και εχθρικό τόπο. Εκεί, η οικογένεια Platt έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα, επικίνδυνη πραγματικότητα, όπου η επιβίωση εξαρτάται από τη συνοχή και την ενότητά της απέναντι στο άγνωστο.

All-Star δημιουργοί πίσω από τις κάμερες και η ημερομηνία κυκλοφορίας

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, ενώ η παραγωγή φέρει την υπογραφή των Τζ. Τζ. Έιμπραμς, Χάνα Μινγκέλα, Τζον Κόεν, Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ, Ματ Τζάκσον και Τόμι Χάρπερ. Τη μουσική επένδυση της ταινίας έχει συνθέσει ο πολυβραβευμένος Μάικλ Τζακίνο, προσδίδοντας έντονη ατμόσφαιρα και κινηματογραφική ένταση στο θρίλερ.

Πότε κάνει πρεμιέρα το «The End of Oak Street» στις αίθουσες;

Σύμφωνα με το First Showing, η πολυαναμενόμενη ταινία αναμένεται να κάνει επίσημη πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 14 Αυγούστου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ