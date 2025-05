Οι σκηνοθέτες Caroline Poggi και Jonathan Vinel, το βραβευμένο δίδυμο πίσω από τα Eat the Night (Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών Καννών 2024) και As Long As Shotguns Remain (Χρυσή Άρκτος, Berlinale), επιστρέφουν με ένα νέο και τολμηρό έργο που μεταφέρει τη ριζοσπαστική αφήγησή τους στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας. Η ταινία είναι μια παραγωγή της Atlas V και της Byrd, που αποτελεί το νεοσύστατο κινηματογραφικό τμήμα της ελληνικής εταιρείας TopCut Modiano.

Σχετικά με την ταινία

Τους τελευταίους τρεις μήνες, η Candice εκρήγνυται κάθε μέρα -κάποιες φορές πολλές φορές την ημέρα- με ρεκόρ τις επτά εκρήξεις. Πλέον έχει φτάσει τις 192 εκρήξεις. Ένα ωμό και διαυγές πορτρέτο της οργής μιας ολόκληρης γενιάς, η ιστορία της Candice αξιοποιεί τις δυνατότητες του 3D animation -σε συνεργασία με τους καλλιτέχνες Saradibiza και Lucien Krampf- για να προσφέρει κριτική απόσταση και συναισθηματική ένταση. Το The Exploding Girl VR θα παρουσιαστεί από τις 14 έως τις 23 Μαΐου στο Carlton Cannes. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του Cannes Immersive Competition https://www.festival-cannes.com/en/press/press-releases/selection-and-jury-of-the-immersive-competition-of-the-78th-festival-de-cannes/

Σημείωμα σκηνοθετών: «Περάσαμε πέντε χρόνια αναπτύσσοντας την ιστορία του The Exploding Girl VR, παράλληλα με άλλες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους. Με τον καιρό, η Candice μεγάλωσε. Η σχέση της με τον κόσμο έγινε πιο αιχμηρή, πιο διαυγής -αλλά και πιο βίαιη. Στις προηγούμενες δουλειές μας, η βία ήταν πιο αφηρημένη, συχνά αποδιδόταν ως μια εφηβική κρίση. Αλλά η οργή της Candice είναι η οργή μιας ολόκληρης γενιάς, που αντιμετωπίζει την ανημπόρια και την κατάρρευση. Η ίδια ιστορία, αν ήταν γυρισμένη σε live-action, θα ήταν αδύνατο να τη δει κανείς -θα ήταν υπερβολικά βίαιη. Δουλεύοντας με 3D animation μπορέσαμε να αποκτήσουμε την απαραίτητη απόσταση και χώρο για στοχασμό. Η Candice απέκτησε τη φωνή της. Συνεργαστήκαμε με τους Saradibiza και Lucien Krampf, που επίσης συνέβαλαν στον ψηφιακό κόσμο του “Eat the Night” και χρησιμοποιήσαμε υπάρχοντα online 3D assets για να ανακατασκευάσουμε την Candice ως ένα υβριδικό avatar, σαν να πραγματοποιούμε μια μορφή ψηφιακής επανορθωτικής χειρουργικής».

Σημείωμα παραγωγών: «Το να φέρουμε δημιουργούς όπως η Caroline Poggi και ο Jonathan Vinel στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας, είναι για εμάς μια επιβεβαίωση και είμαστε περήφανοι που τους συνοδεύουμε σε αυτό το ταξίδι».(Oriane Hudard, παραγωγός ATLAS V)

«Είμαστε περήφανες που ανήκουμε ανάμεσα στους πρώτους Έλληνες παραγωγούς που εισέρχονται στον χώρο του αφηγηματικού VR. Το The Exploding Girl VR αποτυπώνει την ένταση μιας ολοένα κλιμακούμενης νεανικής οργής και αντικατοπτρίζει τις τολμηρές ιστορίες που υποστηρίζει η Byrd. Η συνεργασία μας με την Caroline Poggi και τον Jonathan Vinel που έφερε αυτό το όραμα στις Κάννες αποτελεί απίστευτη τιμή». (Μαντώ Στάθη & Μυρτώ Στάθη, παραγωγοί BYRD)