Η είδηση για το σίκουελ έρχεται λίγο μετά τον θάνατο της θρυλικής Νταϊάν Κίτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο, σε ηλικία 79 ετών. Στην ταινία υποδυόταν την Sybil Stone, τη μητέρα της οικογένειας, η διάγνωση της οποίας με καρκίνο του μαστού αναστατώνει την οικογενειακή συγκέντρωση.

Όπως εξήγησε ο σκηνοθέτης στο CNN, τα σχέδια για τη συνέχεια υπήρχαν πριν από τον θάνατο της ηθοποιού.

«Η απώλεια της Sybil με στοιχειώνει εδώ και μήνες, όσο δουλεύω πάνω σε αυτό και έτσι [ο θάνατος της Κίτον] ήταν ένα χτύπημα σε μια ήδη ευαίσθητη πληγή» ανέφερε συμπληρώνοντας: «Νοητά, περνάω χρόνο σε αυτό το σπίτι, όπου μου λείπει ήδη από καιρό».

Πρόσθεσε ότι η νέα ταινία είναι ένας τρόπος «να την τιμήσω ακόμη περισσότερο» και να «γίνει μια καλή δουλειά και για το υπόλοιπο καστ».

Το φιλμ του 2005 ακολουθεί την οικογένεια Stone να ετοιμάζεται για την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συνάντηση στο πατρικό σπίτι.

Ωστόσο το εορταστικό κλίμα διαταράσσεται, όταν ο μεγάλος γιος αποφασίζει να φέρει μαζί του την αγχωμένη φίλη του πυροδοτώντας μια σειρά από κωμικοτραγικές παρεξηγήσεις.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν οι Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Ντέρμοτ Μαλρόνεϊ, Λουκ Γουίλσον, Ρέιτσελ Μακ’Ανταμς, Κλερ Ντέινς και Κρεγκ Τ. Νέλσον.

Σύμφωνα με το Box Office Mojo, η ταινία απέφερε στα ταμεία πάνω από 90 εκατ. δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό μόλις 18 εκατ. δολάρια.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι από τους πρωταγωνιστές θα επιστρέψουν. Ο Μπεζούκα υπογράμμισε ότι κανένας ηθοποιός δεν έχει υπογράψει ούτε έχει δοθεί επίσημα το «πράσινο φως» από την Disney, η οποία απέκτησε το φιλμ από την 20th Century Fox, το 2019.

Ωστόσο εξέφρασε με έμφαση ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψει στη σκηνοθεσία της ταινίας μόνο με το αρχικό καστ.

