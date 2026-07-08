Η Focus εξασφάλισε τα δικαιώματα για τη κινηματογραφική μεταφορά του «The Fisherman», του πολυσυζητημένου μυθιστορήματος υπερφυσικού τρόμου του Τζον Λάνγκαν.

Το βιβλίο, που κυκλοφόρησε το 2016, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και τιμήθηκε με το Βραβείο Bram Stoker για το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς. Πρωταγωνιστές είναι ο Abe και ο Dan, δύο άνδρες που έχουν χάσει τις συζύγους τους και προσπαθούν να συμβιβαστούν με το πένθος μέσα από τις τακτικές τους αποδράσεις για ψάρεμα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Μια μέρα, ο Dan προτείνει να επισκεφθούν το απομονωμένο Dutchman’s Creek, ένα μέρος που περιβάλλεται από σκοτεινούς θρύλους, σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπει στους επισκέπτες του να αντικρίσουν ξανά όσους έχουν φύγει από τη ζωή. Ακόμη και οι προειδοποιήσεις για το τρομακτικό παρελθόν της περιοχής δεν αποδεικνύονται αρκετές για να σταματήσει τους δύο άντρες να το επισκεφθούν, οι οποίοι τελικά έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με τον Der Fisher, γνωστό και ως The Fisherman.

Ο Ντέιβιντ Λόουερι, ο οποίος πρόσφατα υπέγραψε το ψυχολογικό θρίλερ «Mother Mary», έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία, ενώ θα γράψει και το σενάριο μαζί με τον Άλεξ Ρος Πέρι, τον καταξιωμένο δημιουργό των ταινιών «Listen Up Philip» και «Her Smell».

Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνει η Platinum Dunes των Μάικλ Μπέι, Μπράντλεϊ Φούλερ και Άλεξ Τζίνο, μαζί με τον Γκάρι Ντάουμπερμαν και τη Μία Μανισκάλκο για λογαριασμό της εταιρείας τους, Coin Operated, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ