Μια τολμηρή κατάβαση στην καρδιά του μύθου της Άγριας Δύσης, από δημιουργό που δεν διστάζει να αναμετρηθεί με ένα ολόκληρο κινηματογραφικό είδος.

Το The Loner του Τάκη Βογόπουλου δεν είναι απλώς μια νέα ελληνική ταινία: είναι η πρώτη αυθεντική ελληνική αναβίωση του σπαγγέτι γουέστερν, η οποία αποτελεί ένα φόρο τιμής στη σκόνη, στο αίμα, στο βλέμμα του εκδικητή που δεν ξεχνά.

Μια ταινία που φέρνει στην Ελλάδα ένα σινεμά αλλοτινής εποχής, μακρινό αλλά οικείο σε όσους μεγάλωσαν με τους σκληρούς αντι-ήρωες της δεκαετίας του ’60 και ’70. Και το κάνει με τόλμη, χωρίς να φοβάται το χαμηλό budget, το δύσκολο εγχείρημα ή την απαιτητική φόρμα του είδους.

Η σκόνη σηκώνεται, τα άλογα αφρίζουν, και ο μοναχικός καβαλάρης δεν κοιτά ποτέ πίσω… Η σιωπή εκδικείται και κανείς δεν επιστρέφει ο ίδιος…

Το The Loner αποτελεί φόρο τιμής σε εκείνη την ξεχασμένη προσπάθεια και θέτει ξανά το ελληνικό γουέστερν στο προσκήνιο.

Με αναφορές στους Leone, Nero και Montgomery Wood, το The Loner φέρνει πίσω μια εποχή όπου ο κινηματογράφος μύριζε μπαρούτι, δέρμα και σιωπή.

Σκληρό, λιτό, ποιητικό και αμείλικτο, αναμετριέται με έναν μύθο 60 χρόνων και βγαίνει απέναντί του με σεβασμό και θάρρος.

The Loner

2025

Σενάριο – Σκηνοθεσία – Παραγωγή: Τάκης Βογόπουλος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αντώνης Συμεωνάκης

Μοντάζ: Δημήτρης Καδής

Ειδικά εφέ – Μουσική επένδυση: Παύλος Διαμαντόπουλος

Σκηνικά – Κοστούμια: Τάκης Βογόπουλος

Ηθοποιοί: Τάκης Βογόπουλος, Νίκος Δροσάκης, Μαρία Επιτροπάκη

Ηώς Αντωνοπούλου

Διάρκεια: 82’

Είδος: Γουέστερν (Spaghetti Western)

Σύνοψη

Τέξας, 1923.

Ο κόσμος είναι σκληρός, η δικαιοσύνη πιο σκληρή, και η ζωή ενός ανθρώπου μπορεί να γυρίσει ανάποδα μέσα σε μια στιγμή.

Ένας φιλήσυχος φωτογράφος, άνθρωπος ήρεμος και άκακος, βλέπει την έγκυο γυναίκα του να δολοφονείται άγρια. Από την τέφρα αυτού του εγκλήματος γεννιέται ο Loner: ένας άντρας που αφήνει πίσω του το φως και βαδίζει στο σκοτάδι της εκδίκησης.

Η ταινία ακολουθεί τη διαδρομή του ήρωα από την αθωότητα στη βία, από την απώλεια στη λύτρωση, μέσα σε τοπία ξερά, ανελέητα, εκεί όπου ο άνθρωπος δεν έχει παρά μόνο το όπλο του και τη μνήμη του.

Με σαφείς αναφορές στον Sergio Leone, στον Franco Nero και σε ολόκληρη τη σχολή των spaghetti western, η ταινία έρχεται να καλύψει ένα κενό σχεδόν ενός αιώνα — καθώς το μοναδικό ελληνικό western του 1928, Τρεις Έλληνες στην Αμερική, δεν προβλήθηκε ποτέ λόγω καταστροφής της κόπιας του.

96 χρόνια μετά την απώλεια του πρώτου ελληνικού western του 1928, φέρνει ξανά την Ελλάδα στον κόσμο του μύθου της Άγριας Δύσης.