Το Apple TV+ εξασφάλισε τη νέα μίνι σειρά «The Off Weeks», με πρωταγωνιστές τη Τζέσικα Τσάστεϊν και τον Μπεν Στίλερ.

Το πρότζεκτ, που αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια σε σκηνοθεσία Μάικλ Σόουγουολτερ. Επικεντρώνεται στον καθηγητή Gus Adler, του οποίου το διαζύγιο έχει ρίξει τη ζωή του στο χάος. Ενώ παλεύει να κρατήσει τις ισορροπίες τις εβδομάδες που έχει την επιμέλεια των παιδιών του, η πλοκή παίρνει μία απροσδόκητη τροπή. Κατά την διάρκεια των “ελεύθερων εβδομάδων” του, ερωτεύεται κεραυνοβόλα μία μυστηριώδη γυναίκα, τη Stella West, με αποτέλεσμα η σχέση να φέρει σε σύγκρουση τα οικογενειακά καθήκοντά του με τις προσωπικές φιλοδοξίες του.

Είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ηθοποιοί συνεργάζονται, μετά την ταινία κινουμένων σχεδίων «Μαδαγασκάρη 3: Οι Φυγάδες της Ευρώπης» του 2012. Σημειώνεται, ότι τα τελευταία χρόνια ο Στίλερ επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη σκηνοθεσία και την παραγωγή.

Παράλληλα, θα έχουν και ρόλο εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον σκηνοθέτη και την Αλίσα Νάτινγκ (Alissa Nutting), η οποία θα αναλάβει και χρέη showrunner.

Το πρότζεκτ επεκτείνει τη συνεργασία του Στίλερ με την πλατφόρμα, μετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς «Severance» στα βραβεία Emmy. Η σειρά στην οποία ο Στίλερ συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός και σκηνοθέτης απέσπασε οκτώ βραβεία.

Το επόμενο πρότζεκτ του διάσημου ηθοποιού είναι το ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing is Lost», το οποίο, σύμφωνα με το Deadline, θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 24 Οκτωβρίου.