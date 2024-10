Η ιστορία του cult rock συγκροτήματος από το Λος Άντζελες, The Redd Kross αποκαλύπτεται στο ντοκιμαντέρ «Born Innocent: The Redd Kross Story».

Ο Άντριου Ράιχ σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ που προβάλλει τους αδελφούς και ιδρυτές του γκρουπ Τζεφ και Στίβεν ΜακΝτόναλντ και τη θέση του συγκροτήματος στη μουσική σκηνή του Λος Άντζελες από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται συνεντεύξεις με μέλη διάφορων συγκροτημάτων των Pearl Jam, The Go-Go’s, Sonic Youth, Soundgarden, The Bangles, Black Flag, Dinosaur Jr.

Στους Redd Kross είναι αφιερωμένο και το βιβλίο που έγραψε ο δημοσιογράφος Νταν Έπσταϊν «Now You’re One of Us: The Incredible Story of Redd Kross», που κυκλοφόρησε στις 10 Οκτωβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου στη Βόρεια Αμερική.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 1978 και εξακολουθεί να παίζει και να ηχογραφεί ενεργά. Οι Redd Kross αρχικά ήταν γκρουπ της σκληροπυρηνικής punk σκηνής στη Νότια Καλιφόρνια, επινόησαν τη beach punk και επηρέασαν τα κινήματα grunge και hair metal, διατηρώντας το υψηλότερο επίπεδο μουσικής ακεραιότητας, πρωτοτυπίας και ποιότητας για περισσότερα από 40 χρόνια.

«Για μένα, οι Redd Kross θα είναι πάντα ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα των τελευταίων 30-40 ετών» αναφέρει ο Θέρστον Μουρ των Sonic Youth στο βιβλίο.

Το ντοκιμαντέρ αποδεικνύει ότι ήταν ακόμα πιο μπροστά από την εποχή τους από ό,τι πίστευαν οι παλιοί θαυμαστές. Μπάντες, όπως οι Black Flag, Nirvana ακόμη και οι Guns N’ Roses και οι Stone Temple Pilots ακολούθησαν το προβάδισμά τους, αναφέρεται σε κριτική του Variety.

«Στο Λος Άντζελες, όπου μεγάλωσα οι Redd Kross ήταν μια διασκεδαστική, σημαντική και πολύχρωμη μπάντα στο μουσικό μου τοπίο» δήλωσε ο πρόεδρος και επικεφαλής της Abramorama, Έβαν Σάξον που απέκτησε τα δικαιώματα παγκόσμιας κινηματογραφικής διανομής του ντοκιμαντέρ.

«Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με τους Redd Kross πριν από χρόνια και είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι για άλλη μια φορά στο πεδίο τους. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που πρέπει να δει όποιος αγαπάει τη μουσική» τόνισε.

Ο βραβευμένος με Emmy Άντριου Ράιχ, ο οποίος ανακάλυψε τους Redd Kross ως έφηβος της πανκ ροκ στο Νιου Τζέρσεϊ, ήταν εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «Friends».