Ο Ντουέιν Τζόνσον (Dwayne «The Rock» Johnson) με την ερμηνεία του στη βιογραφική ταινία «The Smashing Machine», οδεύει προς τα Όσκαρ;

Σύμφωνα με το Variety, η ενθουσιώδης υποδοχή που έλαβε στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τη Δευτέρα (1/9) υποδυόμενος τον θρύλο της επαγγελματικής πάλης και του MMA Μαρκ Κερ δείχνει ότι ο σταρ βάζει πλώρη για το πολυπόθητο αγαλματίδιο.

Η ταινία απέσπασε ένα 15λεπτο standing ovation, μία από τις πιο θερμές υποδοχές του φετινού φεστιβάλ με τον Χολιγουντιανό σταρ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Rock» του WWE ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από ρόλους μεγάλων εμπορικών επιτυχιών όπως τα «The Mummy», «Black Adam» και «Baywatch», κάνει μια τολμηρή στροφή στην καριέρα του. Στο νέο του εγχείρημα, που θα κυκλοφορήσει από την A24 στις αρχές Νοεμβρίου, ξετυλίγει την ιστορία ενός διάσημου αθλητή της δεκαετίας του ’90 που παλεύει με τους δικούς του δαίμονες. Πλάι του η Έμιλι Μπλαντ στο ρόλο της συντρόφου του Κερ, Ντον Στέιπλς.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη στην αίθουσα με τον σκηνοθέτη της ταινίας, Μπένι Σαφντί να αγκαλιάζει τους δύο πρωταγωνιστές του, ενώ ο Μαρκ Κερ που ήταν παρών, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος επίσης κατά την προβολή των τίτλων τέλους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πρεμιέρα του «The Smashing Machine» αποδείχθηκε η πιο συγκινησιακά φορτισμένη στο Λίντο, μετά τον Μπρένταν Φρέιζερ ο οποίος είχε συγκινήσει το κοινό πριν από τέσσερα χρόνια στο ντεμπούτο της ταινίας του «The Whale».

Το πολυαναμενόμενο φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Σαφντί από χρόνια συνεργασίας πίσω από την κάμερα με τον αδελφό του Τζος, σε indie επιτυχίες όπως τα «Good Time» και «Uncut Gems».

Επίσης επανενώνει τον σκηνοθέτη με την Μπλαντ καθώς μοιράστηκαν μια αξέχαστη σκηνή στην επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer», αλλά και τους δύο πρωταγωνιστές μετά την περιπέτεια δράσης της Disney, «Jungle Cruise», το 2021.

Ο Τζόνσον εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα κομψό γκρι σταυρωτό κοστούμι Prada, ενώ η Μπλαντ επέλεξε μια εκθαμβωτική μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από τη συλλογή Φθινόπωρο 2025 της Ταμάρα Ραλφ.

Ολοκληρώνοντας το εντυπωσιακό σύνολο με ψηλοτάκουνα πέδιλα σε ροζ-γκρι απόχρωση και κοσμήματα Tiffany & Co, η ηθοποιός ήταν η επιτομή της κομψότητας.