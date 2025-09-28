Η συνέχεια της ταινίας του σεναριογράφου-σκηνοθέτη Άαρον Σόρκιν έχει νέο τίτλο και μια θέση στο ημερολόγιο κυκλοφορίας κινηματογραφικών έργων της επόμενης χρονιάς.

Η Sony Pictures πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία μεγάλου μήκους, γνωστή πλέον ως «Τhe Social Reckoning» στους κινηματογράφους στις 9 Οκτωβρίου 2026. Το πολυσυζητημένο καστ περιλαμβάνει τους Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπιλ Μπερ και Τζέρεμι Στρονγκ.

Ο Σόρκιν σκηνοθετεί την ταινία «The Social Reckoning» με βάση το δικό του σενάριο. Υπενθυμίζεται ότι έχει κερδίσει ένα Όσκαρ για το σενάριο της αρχικής ταινίας του 2010. Το νέο έργο επικεντρώνεται σε μια νεαρή μηχανικό του Facebook, την Φράνσις Χόγκεν (Μάντισον), η οποία συνεργάζεται με τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτζ (Γουάιτ), σε μια επικίνδυνη αποστολή να επιστήσει την προσοχή στα μεγαλύτερα μυστικά του κοινωνικού δικτύου.

Η επερχόμενη ταινία διαδραματίζεται 17 χρόνια μετά τα γεγονότα του πρώτου φιλμ «The Social Network», το οποίο επικεντρώθηκε στην πρωταγωνιστική απεικόνιση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ από τον Τζέσι Άιζενμπεργκ καθώς δημιουργούσε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και αργότερα μηνύθηκε από τον συνιδρυτή Εντουάρντο Σαβερίν (Άντριου Γκάρφιλντ) και τους δίδυμους Βίνκλεβος (Armie Hammer).

Η πρώτη ταινία σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ εξασφάλισε οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ. Ο Άαρον Σόρκιν ανέβηκε στο βάθρο για να παραλάβει ένα από τα τρία βραβεία, το Όσκαρ στην Κατηγορία Καλύτερου Σεναρίου.