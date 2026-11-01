Ο Weeknd κυκλοφόρησε επίσημα το νέο του single-αφιέρωμα με τίτλο «Hong Kong», το οποίο αποτελεί ένα ερωτικό γράμμα προς την πόλη, καθώς ο καλλιτέχνης ολοκληρώνει σειρά τεσσάρων συναυλιών στο στάδιο Kai Tak.

Το τραγούδι βασίζεται στη μουσική και τα φωνητικά (στην καντονέζικη διάλεκτο) της επιτυχίας της Faye Wong από το 1993, «Monsoon» που ανήκει στο είδος Cantopop.

Το «Hong Kong» κυκλοφορεί κατά τη διάρκεια του ιστορικού τελευταίου κεφαλαίου της παγκόσμιας περιοδείας του Καναδού τραγουδιστή και παραγωγού.

Το τραγούδι, το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στις 24 Οκτωβρίου στην έναρξη των συναυλιών του στο Χονγκ Κονγκ, αντικατοπτρίζει τη μακροχρόνια εκτίμηση του Καναδού σούπερ σταρ για την Cantopop και το κινηματογραφικό έργο του σκηνοθέτη Wong Kar-wai.

Το εξώφυλλο του single κοσμείται από μια φωτογραφία αρχείου του Χονγκ Κονγκ, η οποία προέρχεται από την προσωπική συλλογή του διευθυντή φωτογραφίας Κρίστοφερ Ντόιλ–του ανθρώπου που κινηματογράφησε την ταινία «Chungking Express» του Wong Kar-wai, με πρωταγωνιστές τη Faye Wong και τον Tony Leung.

Η πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού σε ζωντανή συναυλία προκάλεσε άμεση αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ένα απόσπασμα στο Instagram συγκέντρωσε πάνω από 18 εκατομμύρια προβολές, επαναφέροντας την πρωτότυπη επιτυχία της Faye Wong από το 1993 στα charts των πλατφορμών streaming.