Το θεατρικό κοινό αποφάσισε για τις καλύτερες παραστάσεις και ερμηνείες της σεζόν 2024-2025 και τα βραβεία απονεμήθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Τα Θεατρικά Βραβεία Κοινού 2025 από το «αθηνόραμα» απονεμήθηκαν για 27η χρονιά την Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Ο «Φάουστ» του Άρη Μπινιάρη αναδείχθηκε καλύτερη παράσταση, σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου με ένα σούπερ γκρουπ επί σκηνής.

Ο «Φάουστ» του Εθνικού Θεάτρου είναι ο φετινός θριαμβευτής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού 2025. Η παράσταση του Άρη Μπινιάρη ήταν, σύμφωνα με τους θεατρόφιλους αναγνώστες του «αθηνοράματος» η καλύτερη της χρονιάς , ενώ απέσπασε επτά ακόμη διακρίσεις, έχοντας παρουσία σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες βραβείων.

Στις πιο επιτυχημένες παραστάσεις της σεζόν συγκαταλέγονται επίσης η «Ετυμηγορία» (σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος») με πέντε βραβεία, τα «Ανεξάρτητα κράτη» των Γιώργου Παλούμπη και Αντώνη Τσιοτσιόπουλου στο Θέατρο Χώρα με τέσσερα συνολικά βραβεία και το «Ήταν όλοι τους παιδιά μου» (σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη στο Αλκυονίς) με δύο βραβεία. Ο Άρης Μπινιάρης κατέκτησε το 1ο βραβείο Σκηνοθεσίας, ενώ ο Γρηγόρης Βαλτινός («Η Ετυμηγορία») και η Μαρία Ναυπλιώτου («Το Ακρωτήρι») αναδείχθηκαν καλύτεροι ηθοποιοί της χρονιάς.

Η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων Κοινού έγινε το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου στην κατάμεστη αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με όλη τη θεατρική Αθήνα να δίνει όπως κάθε χρόνο το «παρών» και να χειροκροτεί τους νικητές. Για τα 27 χρόνια του θεσμού, δημιουργήθηκε ειδικά για την τελετή απονομής ένα ζωντανό αφιέρωμα στα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου, καλύπτοντας μια χρονική διάρκεια 120 περίπου χρόνων από την επιθεώρηση των αρχών του 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες μας.Τραγούδια που γράφτηκαν για δράματα, κωμωδίες, επιθεωρήσεις και οπερέτες, αλλά πέρασαν στην πλατεία, μπήκαν στα σπίτια, ηχογραφήθηκαν σε δίσκους, παίχτηκαν στο ραδιόφωνο, σε συναυλίες και νυχτερινά κέντρα, διασκευάστηκαν, ανανεώθηκαν, τραγουδήθηκαν απ’ όλους.

Πέντε καταξιωμένοι συνθέτες / τραγουδοποιοί, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης, ο Θοδωρής Οικονόμου και η Μαρίζα Ρίζου, επί σκηνής καθόλη τη διάρκεια της τελετής, σε μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση ως μπάντα, χάρισαν μοναδικές στιγμές θυμίζοντας αθάνατα κομμάτια σημαντικών μας συνθετών: από τον Θεόφραστο Σακελλαρίδη και τον Μιχάλη Σουγιούλ μέχρι τον Σταύρο Ξαρχάκο και τον Χρήστο Λεοντή, και από τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Θάνο Μικρούτσικο μέχρι τον Λουκιανό Κηλαηδόνη και την Ελένη Καραΐνδρου. Και βέβαια η συγκίνηση στην αίθουσα ανέβηκε κατακόρυφα όταν ακούστηκαν χορικά από τους «Αχαρνής» του Διονύση Σαββόπουλου.

Την τελετή, σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη, παρουσίασε η Idra Kayne, τις φωνητικές δυνατότητες της οποίας δεν άφησαν αναξιοποίητες οι πέντε μουσικοί που επιμελήθηκαν τη βραδιά, δίνοντάς της το μικρόφωνο για να ερμηνεύσει κάποια χαρακτηριστικά τραγούδια, όπως η περίφημη «Κουτσομπόλα» του Σταμάτη Κραουνάκη που είχε πρωτοτραγουδήσει η Άννα Παναγιωτοπούλου στο «Έκτο πάτωμα» το 1991.

Τις απονομές των βραβείων στους νικητές έκαναν πέντε καλλιτεχνικοί διευθυντές σημαντικών πολιτιστικών ιδρυμάτων της χώρας: η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου Αργυρώ Χιώτη, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος Αστέριος Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Ολύμπια Τάσης Χριστογιαννόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Γιάννης Βακαρέληςκαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Νίκος Διαμαντής. Βραβεία παρέδωσαν επίσης ο εντεταλμένος σύμβουλος Τύπου και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Αττικής Κωνσταντίνος Ζώμπος (εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά),, η διευθύντρια Χορηγιών & Συνεργασιών ΔΕΗ Έλενα Χριστοπούλου, η headofMarketing της more.grΜαριέφηΤρανοπούλου και η πρόεδρος του Δ.Σ. Δέσμης Εκδοτικής και εμπνεύστρια του θεσμού Άννη Ηλιοπούλου.

Μετά τις απονομές ακολούθησε το καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι στο φουαγιέ και στο αίθριο της αίθουσας «Τριάντη» με όλους τους προσκεκλημένους (ανάμεσά τους και 500 τυχεροί αναγνώστες/αναγνώστριες του «αθηνοράματος»), συζητώντας μέχρι αργά για τα βραβεία και τη φετινή σεζόν αλλά και σιγοτραγουδώντας θεατρικές μελωδίες.

Τα βραβεία

Καλύτερη παράσταση

1ο Βραβείο: «Φάουστ»

2ο Βραβείο: «Ήταν όλοι τους παιδιά μου»

3ο Βραβείο: «Ανεξάρτητα κράτη»

Σκηνοθεσία

1ο Βραβείο: Άρης Μπινιάρης («Φάουστ»)

2ο Βραβείο: Γιώργος Παλούμπης («Ανεξάρτητα κράτη»)

3ο Βραβείο: Πέτρος Ζούλιας («Η Ετυμηγορία»)

Ανδρικός Ρόλος

1ο Βραβείο: Γρηγόρης Βαλτινός («Η Ετυμηγορία»)

2ο Βραβείο: Γιώργος Γάλλος («Ήταν όλοι τους παιδιά μου»)

3ο Βραβείο: Μιχάλης Βαλάσογλου («Φάουστ»)

Γυναικείος Ρόλος

1ο Βραβείο: Μαρία Ναυπλιώτου («Το Ακρωτήρι»)

2ο Βραβείο: Αλεξία Καλτσίκη («Λεωφορείο ο Πόθος»)

3ο Βραβείο: Λένα Παπαληγούρα («PrimaFacie»)

Μουσική

1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)

2ο Βραβείο: ΜίνωςΜάτσας («Η Ετυμηγορία»)

3ο Βραβείο: Θέμης Καραμουρατίδης («Μπα-Μπαμπά»)

Σκηνογραφία

1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης («Φάουστ»)

2ο Βραβείο: Μαρία Φιλίππου («Η Ετυμηγορία»)

3ο Βραβείο: Νατάσα Παπαστεργίου («Ανεξάρτητα Κράτη»)

Ενδυματολογία

1ο Βραβείο: Πάρις Μέξης («Φάουστ»)

2ο Βραβείο: Βασίλης Παπατσαρούχας («Περιμένοντας τον Γκοντό»)

3ο Βραβείο: Νίκος Χαρλαύτης («Η Ετυμηγορία»)

Σχεδιασμός φωτισμού

1ο Βραβείο: Στέλλα Κάλτσου («Φάουστ»)

2ο Βραβείο: Βασίλης Κλωτσοτήρας («Ανεξάρτητα κράτη»)

3ο Βραβείο: Νίκος Βλασόπουλος («Περιμένοντας τον Γκοντό»)

Σχεδιασμός ήχου

1ο Βραβείο: Τζεφ Βάγγερ (Φάουστ)