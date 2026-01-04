Έναν Δεκέμβρη της δεκαετίας του 50, αυτό το υπερήφανο σκαρί, το «Πατρίς», έκανε το πρώτο του ταξίδι ενώνοντας τον Πειραιά με τα μεγάλα λιμάνια της Αυστραλίας.

Έπαιρνε μαζί του περίπου χίλιους Έλληνες σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Τώρα, επτά δεκαετίες αργότερα, από τις 11 Ιανουαρίου 2026, το «Πατρίς» ανοίγει και πάλι πανιά,

αυτή την φορά από το Αγγέλων Βήμα, με την παράσταση «Έφυγες με το Πατρίς», η οποία αποτελεί, ένα αφιέρωμα καρδιάς στον Ελληνισμό της Αυστραλίας της δεκαετίας του ‘60.

Στις 14 Δεκεμβρίου 1959, το θρυλικό πλοίο «Πατρίς» του Οίκου Χανδρή ένωσε για πρώτη φορά την Ελλάδα με την Αυστραλία. Είχε πλήρωμα 250 ατόμων και 1.000 επιβάτες Έλληνες που, καθένας τους, «Έφυγε με το Πατρίς» αποζητώντας μια ευκαιρία καλύτερης ζωής σε έναν μακρινό τόπο.

Από τις 14 Δεκεμβρίου 1959 μέχρι το 1979, που το «Πατρίς» πέρασε σε άλλα επιχειρηματικά χέρια και έπαψε να υπηρετεί αυτό το δρομολόγιο, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως η Γεωργία και ο Πανάγος, ο Αρίστος Θεοδωρικάκος, η Κική, ο Τζίμης, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Μάκης και η Άννα Δημοπούλου, ο Δημήτριος Γιαννικόπουλος, ο Χαραλάμπης Γκαβός ή Γκάβακας ή ο Βασίλης Μπαλτάς έφτασαν με το «Πατρίς», έζησαν στις ελληνικές γειτονιές μεγαλουπόλεων της Αυστραλίας, έφτιαξαν κοινότητες Ελλήνων, εργάστηκαν, πρόκοψαν, μετέφεραν εκεί πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές, αλλά και παθογένειες και ελαττώματα της πατρίδας και έγραψαν τις ιστορίες τους. Κάποιες από αυτές, μεταφέρθηκαν από τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη στο βιβλίο του «Αυστραλία – Δέκα Ιστορίες».

Επτά από αυτές έγιναν θέατρο και οι ήρωές τους ζωντανεύουν στο Αγγέλων Βήμα σε πρώτο πρόσωπο. Οι ιστορίες είναι αληθινές, τα ονόματα φανταστικά.

Ολόκληρη την καλλιτεχνική περίοδο Νοεμβρίου 2025-Απριλίου 2026, το Αγγέλων Βήμα παρουσιάζει ένα αφιέρωμα με τίτλο «Αυστραλία Γοητευτική Χώρα-Συγκλονιστικό Θέατρο» παρουσιάζοντας σε ρεπερτόριο έξι σύγχρονα θεατρικά έργα βραβευμένων Αυστραλών συγγραφέων διεθνούς κύρους και εμβέλειας.

Θα ήταν παράλειψη, αν στο αφιέρωμα αυτό δεν ακουγόταν έστω μία Ελληνική συγγραφική φωνή για την Αυστραλία των πολλών Ελλήνων που, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 50, την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους και την τιμούν με την προκοπή τους. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε το βιβλίο-χρονικό Αυστραλία-Δέκα Ιστορίες του ιστορικού Κώστα Κατσάπη, τον οποίο το Αγγέλων Βήμα ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη, με την οποία περιέβαλε αυτή την παράσταση και για την συμβολή του στην επιτυχία της.

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Πρεμιέρα: Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2026, ώρα 20:30

Παραστάσεις: Κάθε Κυριακή, στις 20.30

Θέατρο Αγγέλων Βήμα

Συντελεστές:

Παράσταση βασισμένη στο βιβλίο «ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» του Κώστα Κατσάπη

Κείμενο παράστασης – σκηνοθεσία – εικαστική επιμέλεια χώρου: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου

Τις ιστορίες ζωντανεύουν σε πρώτο πρόσωπο οι: Λίλη Τέγου και Παναγιώτης Μαρίνος

Σκηνικό: Νόνα Σούντη

Κοστούμια και μουσική επιμέλεια: H Ομάδα

Σχεδιασμός ήχων: Φάνης Κακοσαίος

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογραφίες – Trailer: Αλίκη Δημητρακάκου

Γραφιστικά: Μαρία Κονταξάκη MMM Design

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

INFO

Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια (πίσω από το Εθνικό Θέατρο Τσίλλερ)

Διάρκεια: 120 λεπτά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο ταμείο του θεάτρου, πριν την παράσταση.

Πληροφορίες-Κρατήσεις 210 5242211