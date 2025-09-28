Το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει δύο νέες παραγωγές για τη θεατρική σεζόν 2025-2026: την παράσταση «Αλεξάνδρεια», μια μεγαλειώδη παραγωγή σε σύλληψη και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, καθώς και το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, «Αnnie» σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου.

Αnnie! Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ των Thomas Meehan, Charles Strouse και Martin Charnin, έρχεται να μας θυμίσει ότι η ευτυχία μπορεί να έρθει να μας βρει εκεί που δεν την περιμένουμε!

Η σκηνοθέτις των μεγάλων μιούζικαλ Θέμις Μαρσέλλου, ένας πολυμελής θίασος, ζωντανή ορχήστρα, μικρά παιδιά, και…ένας σκύλος, αναλαμβάνουν να μας ταξιδέψουν σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο συναισθήματα, χιούμορ, συγκίνηση, μουσική και υπέροχα τραγούδια!

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Πρωταγωνιστούν ο Γιάννης Στάνκογλου στο ρόλο του δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, η Δανάη Παππά στο ρόλο της Γκρέις Φάρελ της γραμματέως του, η Μαρία Κατσανδρή, στο ρόλο της Μις Χάνιγκαν, της στριμμένης διευθύντριας του ορφανοτροφείου, ο Αργύρης Αγγέλου στο ρόλο του αδίσταχτου Ρούστερ Χάνιγκαν και η Κατερίνα Σούσουλα στο ρόλο της πονηρής κοπέλας του, της Λίλι.

Στο ρόλο της Annie η μικρή Μυρτώ Φαραζή.

Μαζί με μια μεγάλη ζωντανή ορχήστρα, λαμπερές χορογραφίες, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια, σε μια φαντασμαγορική παραγωγή στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, θα ζήσουμε το ταξίδι ενός μικρού κοριτσιού που ζει σε μια δύσκολη εποχή βιώνοντας το σκληρό πρόσωπο της ζωής, αλλά επιμένει να ονειρεύεται, να ελπίζει, να τραγουδάει και να πιστεύει σ’ ένα καλύτερο αύριο για όλους!

Από 1η Νοεμβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, 11.00 και 15.00

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Στη Νέα Υόρκη του 1933, μετά την εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, ένα κοριτσάκι η Annie, (Μυρτώ Φαραζή) ζει σ’ ένα ορφανοτροφείο θηλέων και ονειρεύεται τους γονείς της οι οποίοι την εγκατέλειψαν στο ορφανοτροφείο όταν γεννήθηκε, αφήνοντας ένα γράμμα που έγραφε ότι θα γυρίσουν να την πάρουν. Το ορφανοτροφείο διευθύνει η μις Χάνιγκαν (Μαρία Κατσανδρή) που σιχαίνεται τα παιδιά και έτσι τα κοριτσάκια του ορφανοτροφείου περνάνε πολύ δύσκολα…

Ώσπου μια μέρα, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια απόδρασης από το ορφανοτροφείο, η ζωή της Annie, αλλάζει μέσα σε μια στιγμή! Η Γκρέις Φάρελ (Δανάη Παππά), γραμματέας του δισεκατομμυριούχου ‘Ολιβερ Γουώρμπακς (Γιάννης Στάνκογλου), επισκέπτεται το ορφανοτροφείο και διαλέγει την Annie για να περάσει τις διακοπές των Χριστουγέννων στην έπαυλη του Γουώρμπακς, για να βελτιωθεί η δημόσια εικόνα του…

Μόνο που ο αδιάφορος και σκληρός Όλιβερ Γουώρμπακς αγνοεί τη μικρή Annie, απορροφημένος από τις δουλειές και τις επιχειρήσεις του. Γρήγορα, όμως, η Annie καταφέρνει να τον κερδίσει και να του κλέψει την καρδιά. Ο σκληρός επιχειρηματίας γίνεται σαν μικρό παιδί δίπλα της, ανακαλύπτει ξανά τις αξίες και τις χαρές της ζωής και της ζητάει να την υιοθετήσει. Όμως η Annie δεν έχει σταματήσει να ονειρεύεται ότι θα βρει τους πραγματικούς της γονείς.

Όταν ο κύριος Γουόρμπακς πληγωμένος, αλλά αποφασισμένος να τη βοηθήσει, προσφέρει μια τεράστια χρηματική αμοιβή σε όποιους αποδείξουν ότι είναι οι γονείς της, μια νέα περιπέτεια ξεκινά για την Annie…Η μις Χάνιγκαν εμφανίζεται ξανά και με τη βοήθεια του πονηρού αδερφού της του Ρούστερ (Αργύρης Αγγέλου) και της κοπέλας του της Λίλι (Κατερίνα Σούσουλα) κάνει για μια ακόμη φορά τη ζωή της Annie, πολύ δύσκολη και επικίνδυνη…

Αλεξάνδρεια – Από 14 Νοεμβρίου, Πέμπτη – Κυριακή

Σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός.

Μια μεγαλοπρεπής θεατρική παραγωγή που υπόσχεται να ταξιδέψει το κοινό στην Αλεξάνδρεια, πρωτεύουσα της φαντασίας και της μνήμης.

Το Θέατρο Παλλάς παρουσιάζει για τη θεατρική σεζόν 2025-2026, την παράσταση «Αλεξάνδρεια», σε σύλληψη ιδέας και σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού. Το πρωτότυπο κείμενο της Ζέτης Φίτσιου θα μας ταξιδέψει στην αιώνια αυτή πόλη αναβιώνοντας τη μαγεία της εποχής, μέσα από μια ερωτική ιστορία. Μία θεατρική παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που φιλοδοξεί να προσφέρει στο κοινό μια πολυδιάστατη θεατρική εμπειρία που ενώνει την ποίηση, τη μουσική και τη θεατρική αφήγηση.

Στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια του μεσοπολέμου, σ’ αυτό το μοναδικό χωνευτήρι φυλών, γλωσσών και θρησκειών, ένας απρόσμενος έρωτας πρόκειται να ανατρέψει τις ζωές όλων των πρωταγωνιστών. Με φόντο το ταραχώδες σκηνικό της Μέσης Ανατολής, όπου τα πολιτικά παιχνίδια και οι στρατηγικές βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους, Άγγλοι, Γάλλοι, Άραβες κι Εβραίοι διεκδικούν την κυριαρχία τους φτάνοντας το «παιχνίδι» στα άκρα.

Κι εκεί, μέσα σ’ αυτό το θυελλώδες σκηνικό, το ελληνικό πνεύμα, ανθίζει. Ανάμεσα στις πολύβουες αραβικές γειτονιές, οι Έλληνες γυρνούν, ένα παλλόμενο σώμα, ένας σχηματισμός δύναμης, αδιατάρακτος. Κάτω από τον απέραντο ουρανό της Αλεξάνδρειας, ζούνε πλημμυρισμένοι από ένα αίσθημα συνενοχής και συνύπαρξης. Και μέσα από τα λόγια του Αλεξανδρινού τους ποιητή, το φως του αρχαίου Φάρου της πόλης ταξιδεύει άσβηστο μες στους αιώνες.

Με έντονη την παρουσία ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων, η παράσταση αποτυπώνει στη σκηνή μια εποχή όπου η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε το λίκνο του πολιτισμού, της επιστήμης και της πνευματικής αναγέννησης του αρχαίου κόσμου.

Η μουσική επένδυση της Ευανθίας Ρεμπούτσικα θα αναδείξει την ατμόσφαιρα της εποχής με μοναδικό τρόπο, όπως πάντα, δημιουργώντας ήχους γεμάτους συναισθηματική ένταση και νοσταλγία, ήχους που αντηχούν την ιστορία της Αλεξάνδρειας. Τους στίχους των τραγουδιών υπογράφει ο Άρης Δαβαράκης.

Τα σκηνικά της παράστασης σχεδιάζει ο Μανόλης Παντελιδάκης.

Τους ρόλους ενσαρκώνει ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών:

Άννα Μάσχα, Εριέττα Μανούρη, Ιωάννης Παπαζήσης, Αλκιβιάδης Μαγγόνας, Χριστίνα Αλεξανιάν, Ελένη Καρακάση, Αλίνα Κοτσοβούλου, Δημήτρης Δεγαΐτης, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Λήδα Ματσάγγου, Γιώργος Ψυχογυιός, Γιάννης Στόλλας, Γιάννης Μανιός, Αλέξανδρος Σιάτρας, Δημήτρης Μαχαίρας, Χρίστος Νικολάου, Δανάη Πολίτη, Ειρήνη Βαλατσού, Άννα Λεμπεντένκο, Παναγιώτης Παντέρας, Μάγια Βασιλάκη, Νίκος Φραντζέσκος, Βασιλική Σουρρή, Ηλιάνα Ιωαννίδου.