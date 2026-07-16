Με δύο έργα θα καλύψει την επόμενη θεατρική σεζόν το Θέατρο Στοά διανύοντας την 56η περίοδο της λειτουργίας του. Η έναρξη θα γίνει τον Οκτώβριο, επαναλαμβάνοντας για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων την περσινή παραγωγή του με το έργο «Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ, μια παράσταση που απέσπασε διθυραμβικά σχόλια, τόσο για τις ερμηνείες των ηθοποιών, όσο και για το σύνολο της παράστασης που θεωρήθηκε, κατά γενική ομολογία, μια από τις καλύτερες της σεζόν.

Η πρεμιέρα του «Πατέρα» ορίστηκε για τις 2 Οκτωβρίου και θα παιχτεί μόνο για δύο μήνες.

Το επόμενο έργο θα είναι το αριστούργημα του Διονύση Χαριτόπουλου «Αυγά μαύρα», που ανέβασε με μεγάλη επιτυχία ο Αντώνης Αντωνίου στο θέατρό του, ένα έργο που συγκλόνισε το Κοινό για το θέμα που τόλμησε να θίξει, τον Εμφύλιο, ένα γεγονός που καθόρισε ως ένα μεγάλο βαθμό το πολιτικό μέλλον της χώρας μας. Η σκηνοθεσία θα είναι του Θανάση Παπαγεωργίου, που μαζί με την Εύα Καμινάρη θα ερμηνεύσουν τους ρόλους των δύο αδελφών και τα σκηνικά-κοστούμια της Λέας Κούση.

Παράλληλα με τις δύο αυτές θεατρικές παραγωγές θα δοθούν παραστάσεις από τα δύο ερασιτεχνικά τμήματα που λειτουργούν στη Στοά, με θέματα που επεξεργάστηκαν και δουλεύτηκαν από τις ομάδες μας κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς και που αφορούν, το ένα ‘’Παραλογές’’(τμήμα Θαν. Παπαγεωργίου-μια εργασία πάνω στη Δημοτική Ποίηση) και το άλλο μια εργασία πάνω στο ‘’Μιστέρο Μπούφο’’ του Ντάριο Φο (τμήμα Εύας Καμινάρη).

Τέλος, κάποιες Δευτέρες, θα οργανωθούν ομιλίες, διαλέξεις και συζητήσεις που θα επικεντρωθούν σε δύο θεματικές ενότητες που θα εξεταστούν, θα αναλυθούν και θα συζητηθούν με το Κοινό, από σημαντικούς ειδικούς και ερευνητές και που θα έχουν σαν θέμα, το ένα «Διαφθορά στην Πολιτική, στο Δημόσιο και στην Κοινωνία» και το άλλο, με αφορμή το έργο του Χαριτόπουλου, «Εμφύλιοι πόλεμοι – Ελληνικός Εμφύλιος 1946-1949».